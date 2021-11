Herrera: “En Moncloa tenemos a Zapatero 2.0 que es Sánchez”

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es lunes, ya es lunes 15 de noviembre de 2021 y digamos que predomina el sol, en las temperaturas son, en algunos lugares de la península son inusualmente cálidas. Y, de verdad, el fantasma de la sequía, bueno no es que sea un fantasma es que es una realidad que está aquí, esto empieza a estar más seco que el ojo de Gabino entonces invoquemos, invoquemos las lluvias que ahora mismo, ya les digo, solamente han dejado su regalo en Baleares y parte de la cornisa norte peninsular. Veremos la semana que es lo que nos deja, pero va a ser más o menos parecida a lo que nos espera para el día de hoy.





ESPAÑA, AL MUNDIAL DE CATAR 2022





Ya sabemos que estaremos en el Mundial de Catar, ese Mundial que se celebrará en noviembre del año que viene -no en verano, porque a ver quién juega al fútbol con 60 grados aproximadamente- después de ganarle de cada lástima a Suecia, que todo hay que decirlo, que tuvo muchas más oportunidades y desde luego no mereció perder. Pero bueno, oiga, a mí eso ya… El caso es que hemos ganado y ahí estamos, veremos de aquí al Mundial cómo somos capaces de mejorar.

Luis Enrique celebra junto a la selección española la clasificación para el Mundial de Catar (@sefutbol)









PREOCUPACIÓN POR EL AVANCE DE LA PANDEMIA

El arranque de la semana ¿cómo nos deja? Pues mire, con una preocupación, una preocupación por el avance de la pandemia en determinados lugares europeos, esto no es nuevo de hoy ya se lo dije la semana pasada. Con las llamadas que realizan los que saben a la prudencia para no fastidiar la Navidad, el virus no mata como antes pero sí nos condiciona el día a día, pues… Oiga, mire, sencillamente si la cosa se desmadra, un niño infectado tiene que hacer cuarentena y eso condiciona a los padres, condiciona el trabajo de los padres. En un puesto de trabajo que haya un brote, pues todo se complica, así que mucha prudencia, utilización de mascarillas, distancia social… Porque en España estamos razonablemente mejor que en otros lugares porque aquí estamos el 80% vacunado. Todos aquellos que no se han vacunado y que deban vacunarse, por el amor de Dios, tengan ustedes la voluntad de vacunarse, que es lo que va a impedir pues que de nuevo haya que tomar medidas como están tomando en Austria o en algunos lugares de la Europa del Este que ya veremos cómo acaban ¿eh?

Hoy en Austria comienza a confinar a los no vacunados, y ahí sí que demuestra lo importante que es vacunarse. La incidencia entre los vacunados no supera más de los 300 casos, entre los no vacunados casi 2.000 casos. Bueno, pues, en fin. Y esos son los que están enfermando, además.









LAS MEDALLAS QUE SE PONE PEDRO SÁNCHEZ





Hay varios varias reuniones esta semana que nos van a tener entretenidos, que vaya a saber usted a qué acuerdos van a llegar. Una de ellas es la negociación sobre las pensiones queEscriváy los agentes sociales van a abordar para ver si encuentran algún tipo de mecanismo que de alguna garantía a las pensiones futuras y que, hombre, a ser posible suponga no desangrar a las empresas y a los particulares y… El Banco de España ha hecho un cálculo, la frivolidad de suprimir el mecanismo de sostenibilidad de las pensiones va a provocar un sobreesfuerzo de financiación equivalente al 5% del PIB, que son 50.000.000 millones de euros. Un dinero que no teníamos, que nos han tenido que prestar con intereses.

Y lo de las pensiones, volvemos a lo mismo, libro gordo de Petete dice que se arregla creando empleo de calidad, a ser posible a jóvenes que se saque del paro; y e s a lo que deberíamos dedicar todo nuestro empeño gobernando quien gobierna, pues ustedes no esperen decisiones valientes o incómodas porque en Moncloatenemos a Zapatero 2.0 que es Sánchez. Y como Zapatero, Sánchez meterá los problemas debajo de la alfombra mientras esté en Moncloapara que le revienten al que le venga detrás. Habiendo protagonizado el mayor desplome económico de todo el mundo desarrollado siendo ahora incapaz de liderar el crecimiento económico, no teniendo más soluciones para las pensiones que apretar aún más a los trabajadores, teniendo que recurrir a las ONG para que le digan quiénes deben recibir el Ingreso Mínimo Vital porque no está llegando a la gente, con una inflación del 5,4% que se está comiendo por los pies muchas economías familiares, con un modelo energético que han defendido a capa y espada y que está haciendo agua por todas partes… Va, coge Sánchez y con sus santos valores, se pone esta serie de medallas.

Bla, bla, bla, bla… Un Gobierno ejemplar no es un Gobierno que derrocha dinero batiendo el récord de asesores a dedoy de ministerios improductivos, por no hablar del dinero que el PSOE se ha fundido en casos de corrupción -por cierto, el Tribunal de Cuentas dan por perdidos ya cinco millones del saqueo de los ERE de Andalucía- Pero¿ cómo puedes presumir de que subes los salarios, cuando estamos precisamente en lo contrario? En una situación en la que los españoles están viendo cómo la inflación se está comiendo los sueños. Usted le sube unos euros a los que cobran el salario mínimo y un poco a los funcionarios, y va presumiendo de que no hay devaluación salarial. Si usted es trabajador por cuenta ajena o autónomo, usted es absolutamente transparente para el presidente del Gobierno, no existe y si se acuerda –y mejor que no exista- porque si se acuerda de usted es para sablearle un poco más.









REUNIÓN DE LAS 'SPICE GIRLS'





Bueno, pero esto lo va a arreglar el conjunto de Spice Girls que se ha reunido, ‘Las Chunguitas’, este fin de semana en Valencia: Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García, Fátima Hamed, Yolanda Oltra; que han dicho: “estamos preparando algo maravilloso”.

Audio





Pues nada, cuando lo tenga preparado que nos lo cuenten. Porque ayer no contaron nada, no dijeron absolutamente nada, Buenas palabras, lugares comunes, todas las encantadas de conocerse, todas fíjense ustedes, confiar. ¿Usted confiaría los ahorros a esa partida de individuas, a las Spice Girls? ¿Se lo confiaría a una comunista convencida como Yolanda Díaz, a una incompetente inútil como Ada Colau? ¿A una sectaria, enfermedad del sectarismo la tiene bien prendido como es la señora Oltra? ¿Lo haría con esta señora que dice que el velo es feminismo y libertad? Que lo único que se sabe de ella es que consiguió que declararan non grato a Abascal en Ceuta. ¿Estas son las que nos van a arreglar las cosas en España? Bueno, pues cuando den alguna idea, qué bueno será, en fin más o menos conocerlo.

@monicaoltra









POR UNA CUBA LIBRE





Y por demás, atención hoy a Cuba, atención a la isla de Cuba porque hoy en Cuba hay convocada una manifestación que por supuesto todo el aparato represor comunista cubano va a intentar que no pueda producirse. Golpeando, deteniendo o haciendo las barbaridades que haga falta. Una manifestación en la que solamente tendrás que vestirte de blanco, no sé si es una primavera democrática. Es una asociación modesta que se llama ‘Archipiélago’ que tiene el valor de convocar una manifestación cuando sabe cómo responde este régimen tiránico, terrorífico ante cualquier atisbo de libertad personal o particular, de libertad de manifestación. Así lleva ya esa isla más de 60 años condenando a los cubanos a la represión, al hambre, a la tortura… ¿Se merecen el apoyo de España? Hombre, la pregunta solo ya es una ofensa. Lo que pasa es que en España hay muchos, primero unos cuantos comunistas que están convencidos que aquello es el paraíso y, luego una serie de imbéciles en forma de progre que no se atreven, que se contienen, porque creen que hombre lo contrario sería demasiado facha apoyar libertades a un país al que van de vacaciones, a reírse mucho pero en el que no viviría ninguno, ninguno.

O sea, España, supongo que hay alguien ahí, en Exteriores, en cualquier parte, en Podemos, en el PSOE, en casa de Yolanda Díaz, de las Mónicas, de ‘Alterada Colau’, todas estas. ¿Hay alguien? ¿Vais a luchar por esa democracia o vais a ser cazadores de fascistas imaginarios de esos partisanos contra la represión? Pues no habéis dicho ni mu de un acontecimiento histórico que tiene hoy lugar en Cuba, que ojalá salga bien. Que ojalá haga tambalear a un régimen criminal como es el régimen cubano.





