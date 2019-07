Herrera: "El Ministerio del Interior se inventa un informe para salvar a Marlaska al que le da bola 'El País'"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Me alegro mucho porque hoy van a subir las temperaturas y va a dejar de llover en Navarra, por ejemplo, que sigue evaluando los daños de la crecida del río Cidacos que ha dejado, la verdad, que Tafalla, Olite, Pitillas, en fin... Hombre, no para los restos, no, pero la verdad es que ha hecho mucho daño en carreteras, en tráfico ferroviario, en cultivos e, incluso, en una vida humana.

¿En España en qué estamos hoy? En que la vida sigue igual. Precisamente contábamos que se cumplen 60 años del Festival de Benidorm donde, precisamente, los gritos y Julio Iglesias cantaron 'la vida sigue igual'. Y la vida sigue igual, pero con mucho más cabreo. Cabreo ya por muchas partes. No quiero amargarle el desayuno, la mañana o el inicio del trabajo o el transporte o la vacación. No, no quiero hacerle o inducirle al enfado. Pero, hombre, por favor, que a estas alturas, desde el mes de abril, no se hayan puesto de acuerdo o el indolente del candidato a la Presidencia del Gobierno, indolente y un tanto irresponsable, no haya sido capaz de ofrecer algo para después exigir apoyos para su investidura es... En fin...

Que estén sopesando algunos en meternos otra vez en elecciones el 10 de noviembre, el 10 de noviembre, que significa que hasta enero no hay un Gobierno, con todo lo que eso significa de paralización de cuestiones elementales del país. Oiga, de financiación autonómica, de actualización, del problema que puedan tener determinados pensionistas, del nombramiento del CNI, de la política económica, de los presupuestos que tenga que hacer este Gobierno, de lo cual dependen muchas cosas, y que todo eso se esté posponiendo hasta noviembre, sin prisas, porque resulta que este incapaz y arrogante de candidato a la Presidencia del Gobierno no consigue llegar a un acuerdo con Podemos, acusándose de cosas después de la reunión de ayer completamente contradictorias: uno dice que es que Sánchez le ha confesado que quiere adelanto electoral y el otro dice que eso es mentira, que es que era Iglesias que le ha pedido dos vicepresidencias, lo cual dice que también que es mentira.

Y que este quiera, este individuo no le haga una orferta a los grupos políticos para pasar el trámite de la investidura, si la investidura es lo de menos, luego hay que gobernar, que eso va ser mucho más difícil. Pero, oiga, para conseguir una investidura usted tiene que ofrecer alguna cosa. Oye, absteneros y mira, pactamos esto y esto y aquello y lo de más allá.

Dirá usted, oiga, pues a Rajoy le votó el PSOE. Bueno, se abstuvo para que fuera candidato a la Presidencia bla, bla, bla, bla. Sí, pero es que Rajoy ofreció al PSOE entrar en el Gobierno, cosa que desestimó. Bien, vale, pero se le ofreció. Este no ha ofrecido nada. Y así estamos con la casa sin barrer, las cosas por hacer. Y este pensando en dejarlo, pues... Todo para enero. ¿Cómo no va a estar la gente harta? Eso es de una irresponsabilidad descomunal.

Y en la Comunidad de Madrid, pues igual que en la Región de Murcia donde parece que se puede arreglar la cosa, por cierto. Es un esperpento. Hoy se celebra un debate de investidura sin candidato a la Asamblea de Madrid porque ayer no hubo pacto. La foto que quería Vox la tuvo porque en fin... Ignacio Aguado pues se sentó con Rocío Monasterio, con Díaz Ayuso hablaron, pactaron, lo que sea.

Pero sale Rocío Monasterio de esa reunión y dice: “No, no, no, no. Todavía no está claro. Dame más tiempo. Rocío Monasterio puede tener mucho tiempo, los demás no necesariamente tenemos tanto tiempo. Cuando digo los demás digo los ciudadanos, los que son de la Comunidad de Madrid y los que no somos de la Comunidad de Madrid. “No, no, tenemos todo el verano”. ¿Cómo que tenemos todo el verano?Volvemos a lo que decíamos ayer. Si estos no cobraran, como aquellos cónclaves donde no les metían comida a los cardenales de la Edad Media, que se pasaban dos meses para elegir Papa y, hombre, cuando no les pasaba comida veías tú como si...

¿Quién manda en Vox? Por cierto, es una pregunta que nos venimos haciendo hoy. ¿Abascal o el dúo Monasterio-Espinosa de los Monteros?

Segunda cuestión del día: interesante, importante. Hay bastante actividad judicial hoy. Ciudadanos presenta ante la Fiscalía la denuncia por el acoso durante la marcha del Orgullo Gay. Ayer se dio un caso, entre anteayer y ayer, particularmente vergonzoso para tapar al ministro, al ministro Grande-Marlaska, el que indujo con sus declaraciones a una gente que, bueno, por otra parte, también es fácil de inducir, para que tuviera consecuencias la que según él es una conducta de Ciudadanos muy reprobable y tal y que cual. Se inventa un informe policial el Ministerio del Interior. Se lo inventa. Ese informe que dice que en ningún momento pasó nada, que no hubo ningún acoso, que si acaso algún insulto aislado, muy aislado, ese vergonzoso informe que no lleva sello, no lleva firma, no lleva logo, no lleva autoría, es simplemente un papelito de Interior para salvarle la cara al ministro, que se le filtra al diario 'El País', y el diario 'El País' no veas.

Por fin hemos pillado a estos de Ciudadanos. Los progres, ¡qué tranquilidad! ¡Qué tranquila me queda la conciencia! ¡Qué exagerado son estos tíos! Bueno, pues han tenido que salir policías que participaron en el operativo y el Sindicato Unión Federal de Policía emitiendo una circular en la que asegura que seis de sus compañeros de la Brigada fueron agredidos mientras protegían a los políticos. Que les empujaron, que les arrojaron líquidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que a la Fiscalía. Bien está.

Otro que... Mira, uno que se libra de la Fiscalía, Francisco Camps. La justicia archiva también la causa abierta por el caso de la Fórmula 1. Lo que ha hecho ha sido hacer caso a la Fiscalía. La Fiscalía ha dicho que no veía delitos. Bueno, si hubiera habido ya habría prescrito. Pero no veía delitos. A Camps se le acusó de malversacion, prevaricacion en la construcción del circuito de las calles de Valencia, el Mundial de Fórmula 1 como saben ustedes.

¿Y en Cataluña alguna novedad? Sí, yo les contaba antes el informe que la Guardia Civil, Guardia Civil, el informe de la Guardia Civil que se lo ha llevado a un juzgado de Barcelona, un informe sobre los planes del arquitecto jurídico del proceso, que es este famoso cuentista llamado Carles Viver Pi-Sunyer. Este tío fue magistrado del Constitucional durante 10 años me parece o algo parecido. Bueno, tiene la Orden de Isabel la Católica, tiene la Orden del Mérito Constitucional, que hay que tener ojo, hay que tener vista para dársela.

¿Y qué es lo que decía? ¿Qué es lo que dice el informe? Bueno, este es el que contratan para el Consejo Asesor de la Transición Nacional, que es un consejo que desmonta también el Tribunal Constitucional, pero a estos le da igual. Bueno, pues este contemplaba repatriar a los funcionarios españoles y negarles la nacionalidad catalana. O sea, no sé. ¿Deportaciones en masa como los trenes de Mauthausen? ¿Qué es eso de repatriar? Váyase usted de aquí. No puede usted quedarse aquí. Bueno, y también se planteó la posibilidad de crear un Estado Catalán étnicamente puro, culturalmente homogéneo y, por supuesto, presionar y amenazar con expropiación a las empresas que no apoyaran, que no se centrarán en la Nueva República. Este tío. Este tío, magistrado del Constitucional, Menos mal que la republiqueta duró siete segundos porque si no estos dónde habrían llegado. ¿Dónde habrían llegado los Torra y estos tíos, estos animales?