Herrera: “A Meritxell Batet se le está poniendo cara de Carme Forcadell”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, es muy tarde ¿verdad? 8 de la mañana, 7 en Canarias, y venimos estando como le venimos contando en la Universidad Europea, aquí en Villaviciosa de Odón, donde hoy este claustro tiene a bien nombrar Doctor Honoris Causa a Iñaki Gabilondo y a mi persona. Cosa inexplicable, pero que en cualquier caso hay que agradecer de todo corazón, además.

En esta universidad, aquí en Villaviciosa de Odón, también en Alcobendas, universidad de clases presenciales y clases online que congrega a 16.000 alumnos, 11. 500 de los cuales están ahora mismo en esta sala en la que encontramos haciendo el programa, a los que yo les agradezco mucho. ¿Sois de madrugar o no? Sois de estudiar por la noche, ¿no, verdad? No, porque les veo carita de haber llegado con el párpado caído todavía. Bueno, pues tranquilos, porque si os queréis dedicar al oficio del periodismo o hay que trasnochar o hay que madrugar, no hay más porque hay que echarle muchas hora.

EL 'PLAN P POR P' DE OTEGI

¡Qué poco ha durado!, qué poco ha durado este encantamiento que ayer se producía y que este ejército de panolis que, por cierto, trabaja en medios de comunicación en España, tradujo en unas emociones, en una subida de azúcar que ciertamente hacían peligrar la curva de glucosa. Porque había dicho, aparecido el señor Otegi diciendo que el dolor causado y que no tenía que haber pasado… y muchos dijeron qué gran paso, es un pequeño paso para un vasco pero un gran paso para la humanidad y todas estas cosas. Y luego, al final resultó que no. Hoy tenemos, la verdad, los comentaristas, los informadores el trabajo medio hecho; nos han dado el titular perfecto. Resulta quetodo respondía a un plan P por P, es decir, presupuestos por presos. Y ayer fue curioso comprobar como hay gente que todavía a estas alturas necesitan que les hagan un croquis, un croquis de las cosas, parece que no conozcan a las personas.

GRAFCAV7527. SAN SEBASTIAN, 30/08/2021.- El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, comparece este lunes tras la primera reunión de la Mesa Política de la coalición soberanista del nuevo curso político. EFE/GORKA ESTRADA

Salió Otegi, dijo eso del dolor, unos se lo creyeron y bueno qué gran paso acabamos de dar y por lo tanto un nuevo futuro se abre a nuestro…. bla, bla, bla. Bueno, a las pocas horas Otegi se encuentra con sus militones de Herri BatAsuna o de como coño se llame ahora, y le dice la verdad. Oye, la verdad un acto de militantes de Bildu y es que se acerca al PSOE de Pedro Sánchez para que saquen a los asesinos de ETA de la cárcel. Son cerca de 200, están ya todos acercados. El primer paso ha sido acercarlos, a los que estén dentro de la hégira del PNV, del Gobierno vasco, quizá también del navarro será muy fácil aplicarles beneficios penitenciarios, y los demás ya veremos. Pero solventar las condenas de 200 individuos, alguno de ellos con muchos años de cárcel por delante, es como pedir una amnistía, una amnistía general para delitos de terrorismo. Lo cual, claro, cómo va a poner en marcha eso un gobierno, ni siquiera el de Sánchez. ¿Qué dijo Otegi en realidad, esto que llevó a Patxi López a levitar, a practicar el onanismo político? Pues que no, que lo de siempre, ya lo saben ustedes, que con una descarnada sinceridad al poco rato se desdecía de todo aquello del sufrimiento de las víctimas, pobrecitas mías, cuánto lo sentimos… Bueno, va, y dice esto es para cambiar presupuestos por presos, después se va a Radio Euskadi y le faltó reírse mucho de los que se habían sorprendido de sus palabras.

Claro, pero no, no… aquí había, ya les digo, el ejército de cándidos que estaba entusiasmado con esas palabras de este hombre. Bueno, al final hoy cuenta el diario ‘El Mundo’, Bildu plantea un cambio legal para excarcelar a 177 etarras, ese cambio legal consiste en reformar, una reforma penal que se realizó en el año 2003 por parte del Gobierno de Aznar que hacía que fueran 40 años, de los cuales 20 de obligado cumplimiento las condenas para asesinos etarras. Desde 2003 han sido capturados muchos, que están en ese caso. Todo ello pues exige que un gobierno se moje muchísimo, muchísimo más de lo que pueda.

LA VERDAD DEL 'NO, ROTUNDO' DE SÁNCHEZ

Pero, lo cierto es que ayer en el congreso le pregunta el señor Casado al señor Sánchez: “oiga, ¿esto es así?” Y el señor Sánchez le dice rotundamente no, de una forma que ya conocemos como dice él no a las cosas: “no, nunca, jamás, lea mis labios…”. ¿Os acordáis de los otros ‘no rotundo’ que ha dicho Sánchez respecto a otras muchas cosas? Bueno, pues ya sabemos exactamente lo que vale la palabra de este individuo, absolutamente nada. Con lo cual, tememos lo que sucederá en el futuro.

EL ESPERPENTO DEL CONGRESO

Además, ayer pasó algo muy interesante. Llegó un oficio del Tribunal Supremo al Congreso, firmado por el juez Marchena en el que le dice a la presidenta Meritxell Batet que cuando va a hacer efectiva la inhabilitación de Alberto Rodríguez, ‘el Rastas’. Lo del Congreso de los Diputados de España es de aurora boreal, no conozco ningún Congreso de Diputados en el mundo, hombre digamos que mi conocimiento del indonesio, del malayo o del zulú es relativo. Pero que los miembros de la coalición gobernante y adláteres se levanten a aplaudir y a vitorear a un señor que ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo por patear a un policía y que además basándose en un informe, sin firma de los letrados del Congreso, decida que no se aplica la sentencia del Supremo que le inhabilitaría durante un mes, ¡ya ves tú!. Un mes sin ‘El Rastas’ en el Parlamento, tampoco es que eso sea una… Pero que como ser de Podemos es… garantiza otra alternativa y tal, pues ahí lo tienen. A Meritxell Batet se le está poniendo cara de Carme Forcadell, que era la presidenta del Parlamento catalán en el procés que se saltó todas las normas y ya sabemos cómo acabo.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL

RUBO A LA INFLACIÓN EN NAVIDAD

Y miren, mirad, la luz, fijaos cómo está la luz de cara, los combustibles y otra serie… la falta de materias primas, el encarecimiento del transporte marítimo, que hay empresas-ayer lo decían en un Congreso de Madrid – que hay empresas de alimentación de notable envergadura, empresas que te matan 12.000 cochinos al día para hacer el jamón de york y os coméis en el desayuno, que están diciendo que no tienen más remedio que empezar a subir los precios de los productos; cosa que luego repercutirán efectivamente los terminales, los que venden, los supermercados, las tiendas. El precio de la energía sólo es un factor de los que están impactando los costes, es que está aumentando el 22% del precio de las materias primas en mercados internacionales. El transporte marítimo ha subido un 328% en el coste, y bueno, en fin, eso evidentemente se traslada al primer elemento con el que tenemos noción de cómo están las cosas, que es la cesta de la compra. Eso es inflacción, eso es cara a la Navidad una situación particularmente delicada que además cuesta mucho combatir. Solamente se puede combatir con ya se sabe, reducir la materia a comprar, problema para el que compra, problema para el que vende y problema para el que regula.