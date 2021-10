Javier Rupérez, en 'El Cascabel': "Este Gobierno no merece estar al frente de España ni un minuto más"

Javier Rupérez, político y diplomático secuestrado por ETA en 1979, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el décimo aniversario del fin de la actividad de la banda terrorista así como las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que mostraba su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que, afirmaba, "nunca debió haberse producido".

Para el diplomático, resulta claro que "había un pacto con Sánchez. Otegi hacía la declaración y Sánchez dejaba libres a 200 etarras, eso es lo que sabemos ahora". Por eso, añade "Bildu apoyaba los presupuestos para liberar a presos de ETA". Ante esta situación, Rupérez se ha mostrado tajante y ha manifestado que "este Gobierno no merece estar al frente de España ni un minuto más. Hay que hacerlo posible para que desaparezcan".

Con respecto a su secuestro realizado por la banda terrorista ETA, que le mantuvo cautivo durante 31 días y al que, en un principio, Arnaldo Otegi fue acusado de participar en él, Rupérez explica que "nunca vi las caras de los terroristas que me secuestraron" y que "solo han detenido a una mujer relacionada con mi secuestro y dio una lista de los terroristas que participaron". De hecho, ha afirmado que "los terroristas me decían que Suárez se había olvidado de mí y que el gobierno no quería negociar".

Esta situación se produce el día en el que el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, ha criticado que, diez años después del fin del terrorismo de ETA, se haya normalizado a sus herederos sin las "mínimas exigencias de rechazo y condena" y ha cuestionado la sinceridad del mensaje de Arnaldo Otegi mostrando su pesar por las víctimas. Para Caballero, el del líder de EH Bildu no es un "mensaje sincero" y parece más un "cálculo político interesado, puesto que no conlleva arrepentimiento ni condena a la violencia", según ha expuesto en una entrevista en TVE.

En estos momentos, hay más de 380 casos que no están resueltos, lo que significa el 40% del total de asesinatos de la banda, por lo que no ha habido justicia para esas familias. También ha criticado que se organicen homenajes a terroristas cuando salen de prisión, a los que se les trata "como si fueran héroes".