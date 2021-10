El PSOE abandona la declaración de condena a ETA pactada con el PP ante la negativa de los socios de Sánchez

Con motivo del décimo aniversario del fin de la actividad terrorista de ETA, varios grupos parlamentarios han intentado consensuar una declaración institucional para condenar la violencia de ETA. PP y PSOE habían llegado a un acuerdo a inicios de semana que finalmente se ha roto tras la negativa de los socios de Sánchez a apoyar la declaración.

Para que la declaración pueda ser aprobada debe contar con la unanimidad de las Cámaras, es decir, deben apoyarla todos los partidos tanto en el Congreso como en el Senado. Tras el acuerdo entre el Partido Popular y el Socialista, estos últimos se habían planteado llevar el texto al Senado, una idea que abandonaron en la tarde del pasado martes alegando que se había politizado el asunto, aunque en un primer momento no señalaron a ninguna formación política.

Según publica el diario 'El Mundo', Unidas Podemos, Bildu y ERC han rechazado el texto, mientras que JxCat no ha dado una respuesta definitiva, ya que continúa mirando la propuesta enviada por el PSOE a todos los grupos de la cámara. Por su parte, el PNV no han dado una respuesta. El PSOE decidió no firmar la declaración, asegurando que ante la postura de sus socios no se iba a poder sacar adelante y alegando que se estaba utilizando un tema sensible de manera política. Además, trasladó a los Populares que si consiguen que todos los grupos apoyen el texto, ellos los firmarán.

El texto fue consensuado el pasado martes entre la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, y el Popular, Javier Maroto, y ambos quedaron conformes con la redacción definitiva del borrador que se compartió con el resto de partidos.

PP y Cs llevan la declaración institucional el Parlamento Vasco

El grupo parlamentario vasco formado por el Partido Popular y Ciudadanos ha impulsado una propuesta de declaración institucional, similar a la que se ha intentado llevar a cabo a nivel nacional, en la que piden una "condena" del terrorismo de ETA, una cuestión sobre la que tendrán que posicionarse este jueves el resto de los partidos de la cámara vasca, entre ellos EH Bildu.

El portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha trasladado este miércoles a los demás grupos esta propuesta que para salir adelante como declaración institucional en el pleno que la Cámara de Vitoria celebra este jueves, y que al igual que ocurría a nivel nacional, requiere del apoyo unánime del arco parlamentario.

Por ahora, EH Bildu, que habitualmente se desmarca de las declaraciones que incluyan la palabra "condena", ha guardado silencio sobre la postura que va a mantener este jueves, en medio de la polémica desatada por las declaraciones de Arnaldo Otegi sobre su apoyo a los Presupuestos de Sánchez a cambio de sacar de la cárcel a los presos condenados por actos terroristas realizados por ETA.

En cuanto al resto de partidos de la cámara, Vox ha señalado que comparte el texto en su integridad, mientras que el PNV, el Partido Socialista en el País Vasco y Elkarrekin Podemos-IU no se han pronunciado públicamente, pero según informa Efe, aseguran estar estudiando el texto para posibles aportaciones, pero están dispuestos a llegar a un acuerdo.

En la propuesta, PP+Cs recuerdan que el Parlamento Vasco ha tenido entre sus miembros a víctimas de ETA por lo que "hoy más que nunca" es necesario honrar la memoria de los asesinados, de quienes sufrieron "la agresión de las balas, las bombas, los secuestros y la extorsión", y de quienes padecieron la amenaza "de los asesinos y de sus cómplices". Además, piden que el Parlamento Vasco "condene" el terrorismo de ETA porque "nunca tuvo justificación" y que exija la colaboración en el esclarecimiento "de los asesinatos impunes" por parte de aquellos que los llevaron a cabo.