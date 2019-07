Herrera: "Marlaska, a quien no le importó que la ministra Delgado lo insultara, lanza a las masas contra Cs"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero y deseo que estén bien, damas y caballeros, al recibo de la presente en un lunes. Nos gustan los lunes. Los lunes de verano, incluso, los lunes de verano en los que no hace calor de verano. No hace calor de verano. Es lo que hay. Va a haber alguna lluvia por allí arriba: Cantábrico, interior de Galicia, Meseta Norte tal vez. Y temperaturas, de la misma manera que hace dos semanas aquello era un horno, pues en esta ocasión te permiten echarte algo en lo alto para dormir y ya con la ventana abierta ni te cuento.

Bueno, las chicas de baloncesto campeonas de la Eurocopa por segunda vez consecutiva. Enhorabuena. Enhorabuena. Y enhorabuena también a Nueva Democracia que ha logrado en Grecia la mayoría absoluta en las elecciones y ha desbancado a esa gran esperanza de la izquierda populista europea que fue hace 4 años cuando Alexis Tsipras al frente de Syriza, el Podemos griego para que nos entendamos, ganó las elecciones.

“Aguanta, Alexis, que ya vamos”. Recordamos mucho esta frase de Pablo Iglesias. Bueno, el populismo griego que, además, tuvo que ir haciéndose a la realidad así que avanzaban los días ha hecho que Grecia realmente pierda 4 años. Grecia ha perdido 4 años, con lo que supone que Grecia... Afortunadamente es un país pequeño, pero que si fuera más grande sería una ruina para todos. Pero ya es una ruina para toda la Unión Europea. Veremos si Nueva Democracia, en fin... Retoma la senda que tenía antes de que llegara Syriza, eh.

Están empezando a recuperar un poco, aplicando, claro, austeridad. Si es que, lo de la austeridad parece que sea un capricho... Aquí todo lo que no sea decir que no pagas la deuda y que, además, vas a gastar dinero que no tienes, pues claro, no es popular, ¿no? Pero luego las cosas, en la realidad, acaba devolviéndote la bofetada y es lo que ha pasado ahí.

Bueno, vamos a ver, ¿en España qué? Pues quince días para el debate de investidura. Hoy Ejecutiva del PSOE, mañana reunión de Sánchez, sobre todo con Iglesias que su socio preferente, que quiere entrar en el gobierno. Y para convencer a Sánchez de que no le va hacer nada, no le va a desestabilizar al Gobierno hablando de Cataluña, pues eso, pedir la autodeterminación, hablar de presos políticos y tal, dice que está dispuesto a ponerlo por escrito. Y a mí me da que Sánchez ni por esas se fía de Pablo Iglesias. Le meterá o le pondrá algún independiente, ya veremos, en el Gobierno y para de contar. La única pregunta es si eso lo va a aceptar o no Iglesias.

Lo que va hacer Sánchez es empezar a hablar ahora con PNV, con todos los demás y amarrar, hacer ahí un "amarrategui" con esos recuerdos, de tal manera que sólo quede Sánchez y al que mire y le diga: “Solo quedas tú. Tú decides si hay un gobierno o no hay un gobierno de izquierdas”.

¿Qué es lo que quiere hacer? Eso de que Ciudadanos se abstenga y tal y que cual, que darle con la matraca otra vez. Pero vamos, eso no le apetece a él, él no quiere gobernar con Ciudadanos, él quiere gobernar con los que le son afines y los que le son afines son todos estos: antisistema, la izquierda radical, la que hace que España no tenga remedio.

Oiga, que se ha visto en... España es el reino, el reino de la intolerancia y del sectarismo. Y una muestra la han tenido ustedes en San Fermín y en esto del Orgullo Gay. San Fermín porque todo lo que no sea gobernar Bildu, pues... El pueblo libremente elija otro, a uno de UPN, Enrique Maya, todo es insultarle, silbarle... Ahora mismo en el encierro, ayer en la marcha al otro lado insultarle, escupirle. Además porque no puso la bandera de otra comunidad en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Estos quieren que se ponga la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, que es otra comunidad, no de la bandera de la Comunidad Foral de Navarra. Y este no lo ha hecho. Bueno, pues insultos y todo lo demás.

Y la otra gran polémica es la que deja la expulsión de Ciudadanos del desfile este del Orgullo Gay. ¿Qué pintaba entre esa colección de sectarios, manipulados por la izquierda más reaccionaria que puede haber en España, Ciudadanos? Bueno, quiso ir, defender los derechos del “LGTBIHM”. Muy bien.

Bueno, ¿pues qué pasó? Pues que un ministro del Gobierno, ese al que no le importaba que una compañera suya de gabinete le llamara “maricón” en una grabación realizada por un comisario como Villarejo dijo que pactar con quien no debe tiene que tener consecuencias. Es decir, animar a que en la representación de Ciudadanos, porque dicen que Ciudadanos ha pactado con Vox, sobre todo en Murcias, vamos, les insultaran, les escupieran, les echaran bolsas de basuras, un tío quisiera defecar delante de ellos, escupitajos, amenazas todas, rabia, ganas de pelea, coreando todos, por cierto, el nombre de Carmena, la alcaldesa de Madrid. Insultante y humillante.

Y eso lo provocó el jefe de los policías, oiga, Grande-Marlaska que, por supuesto, no ha pedido disculpas ni ha lamentado siquiera que les hayan hecho esas cosas. No, no, no. Ni nadie. Lo tienen bien merecido. ¿Quiénes son ellos para plantarse ahí? Esta izquierda reaccionaría lo manipula todo. También el Orgullo Gay. La víctima esta vez ha sido Ciudadanos, que se fue allí, pues no tenía ninguna necesidad, pero fueron. Da vergüenza de acoso, de insultos, acusando a Ciudadanos de ser socio de Vox.

Fíjense ustedes lo que dice Grande-Marlaska. Pactar con quien no se debe tiene que tener consecuencias. ¿Y ellos que han pactado con los herederos de los asesinos de ETA, que ahí van a estar en Navarra, que les apoyaron en la moción de censura, pactar con los separatistas de Esquerra? ¿Eso no pasa nada? Pero pactar Ciudadanos con Vox, que no ha pactado, por cierto, eso tiene que tener consecuencias. Y ya hemos conocido las consecuencias.

Además, miren, a esta extrema izquierda que lo ocupa todo solamente falta excitarla. Y excitarla de la izquierda supuestamente moderada. Es decir, Grande Marlaska animando al acoso, alentando a las masas del sectarismo, de la intolerancia que, oiga, ¿qué hace un ministro de Interior lanzando a las masas contra otro? Pactar con quien no debe tiene que tener consecuencias.

Bueno, las consecuencias ya las hemos visto. ¿Ha condenado alguien de este colectivo lo ocurrido? Evidentemente no. Evidentemente no. Al contrario, estos son los que reparten las credenciales para ver quién es apto, quién no es apto para defender unos derechos o no derechos. Y así, bueno, ¡pues qué chula la España en la que estamos y que tenemos!

Y, por cierto, hoy en Getxo el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano allí estará con Ángel Expósito en la cubierta saludando en candelero. Y después de que batiera su récord de visitas en Getaria, que es donde nació Elcano, que es el nombre del barco. Más de 5000 visitas, como cuAndo fue el Juan Carlos I y batió su récord de visitas en Getxo a pesar de aquel par de cretinos de concejales del PSOE que dijeron que “no debía venir porque el militarismo no y nosotros no porque somos tal y cual”. Valientes, valientes, valientes. Pues enhorabuena a todos los que estudian en el buque escuela de la Armada y enhorabuena a todos los que hoy en Getxo van a ir a visitar ese ejemplo en el mundo entero, en el mundo entero, que es el Juan Sebastián Elcano.