Herrera a las 8, lunes 8 de julio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Espero y deseo que estén bien, damas y caballeros, al recibo de la presente en un lunes. Nos gustan los lunes. Los lunes de verano, incluso, los lunes de verano en los que no hace calor de verano. No hace calor de verano. Es lo que hay. Va a haber alguna lluvia por allí arriba: Cantábrico, interior de Galicia, Meseta Norte tal vez. Y temperaturas, de la misma manera que hace dos semanas aquello era un horno, pues en esta ocasión te permiten echarte algo en lo alto para dormir y ya con la ventana abierta ni te cuento.

Bueno, las chicas de baloncesto campeonas de la Eurocopa por segunda vez consecutiva. Enhorabuena. Enhorabuena. Y enhorabuena también a Nueva Democracia que ha logrado en Grecia la mayoría absoluta en las elecciones y ha desbancado a esa gran esperanza de la izquierda populista europea que fue hace 4 años cuando Alexis Tsipras al frente de Syriza, el Podemos griego para que nos entendamos, ganó las elecciones.

“Aguanta, Alexis, que ya vamos”. Recordamos mucho esta frase de Pablo Iglesias. Bueno, el populismo griego que, además, tuvo que ir haciéndose a la realidad así que avanzaban los días ha hecho que Grecia realmente pierda 4 años. Grecia ha perdido 4 años, con lo que supone que Grecia... Afortunadamente es un país pequeño, pero que si fuera más grande sería una ruina para todos. Pero ya es una ruina para toda la Unión Europea. Veremos si Nueva Democracia, en fin... Retoma la senda que tenía antes de que llegara Syriza, eh.

Están empezando a recuperar un poco, aplicando, claro, austeridad. Si es que, lo de la austeridad parece que sea un capricho... Aquí todo lo que no sea decir que no pagas la deuda y que, además, vas a gastar dinero que no tienes, pues claro, no es popular, ¿no? Pero luego las cosas, en la realidad, acaba devolviéndote la bofetada y es lo que ha pasado ahí.