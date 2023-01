Herrera: "A los beneficios a violadores, vamos a sumar los de los corruptos por una reforma para 30 personas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¿Qué tal están? Es miércoles 11 de enero del 2023. Hoy sabemos que ayer fallecía, con 82 años, el rey Constantino, el último rey de Grecia, el hermano de la Reina Doña Sofía, después de llevar para una semana hospitalizado en Grecia, en su país natal. Este fue un rey joven, la verdad es que fue Rey con 23 años, a la muerte de su padre, el rey Pablo.

Distintos desajustes de la política, el golpe de los militares y la inexperiencia, hicieron que llegara tarde a cualquier solución, el mal ambiente que había se saldó con su salida del país, al que solo pudo volver en 2013. La familia Real Española estaba muy unida a la griega, no ya solo por ser hermanos, había lazos muy cercanos. El Rey Juan Carlos se llevaba muy bien con su cuñado, y viajará seguramente a Grecia, donde está la Reina Sofía, que ha estado a la cabecera de la cama hasta las últimas horas.

Las consecuencias de la reforma del Código Penal

Ya nos hemos acostumbrado porque hasta las mayores barbaridades dejan de serlo cuando pasan todos los días. No deja de ser escandaloso lo que pasa en España con la reforma del Código Penal. Una reforma que, si Sánchez hubiera escrito, solamente se va a reducir la malversación de los miembros de ERC y que tengan relación con el golpe de 2017, todo esto sería mucho más sencillo.

El Gobierno ha aprobado una reforma del Código Penal dictada por los delincuentes, los golpistas catalanes, para garantizar la impunidad de esos mismos políticos delincuentes. Eso ya se lo hemos explicado. No le llegó con el indulto del delito de sedición, exigieron la impunidad por el delito de malversación y Sánchez lo concedió. Esto es lo que ha pasado aquí, es una barbaridad inimaginable hace un par de años, es una afrenta la justicia, es una afrenta a la democracia, pero es lo que ha ocurrido.

Los golpistas han logrado su impunidad total con la reescritura, a su servicio, del Código Penal. El gobierno legisló, deprisa, muy deprisa, durante los últimos días del mes de diciembre para conseguir tener aprobada la rebaja del delito, pasar el escándalo antes de la Navidad, y luego ya llega el turrón, el Año Nuevo, los Reyes y si te he visto no me acuerdo. Y la malversación ya no va a ser noticia, graso error.

La malversación o la despenalización parcial de la malversación, va a seguir siendo noticia este año nuevo porque veremos las consecuencias de la reforma. ¿Cuáles son esas consecuencias? Del mismo modo que se van a beneficiar los condenados del procés, se van a beneficiar todos aquellos políticos o funcionarios públicos procesados o condenados por malversación, siempre que no se hayan llevado el dinero a su bolsillo.

Ayer conocimos el primer caso. El juez del caso Aquamed, es una cosa que se está juzgando en la Audiencia Nacional, ya le ha dicho al fiscal: ajuste sus peticiones de penas a la nueva tipificación del delito. Ha aparecido el Fiscal General del Estado anunciando que buscará unificar la doctrina, pero ya lo hizo con el caso de la Ley de 'Solo sí es sí', pero el resultado es conocido por todos.

"¿Está el gobierno preparado para el día que alguno de esos violadores excarcelados antes de tiempo, reincida y cometa un crimen, alguna de esas víctimas le señale como responsable por haberle liberado antes de tiempo?"

Estamos por encima de las 145 penas rebajadas y más de una veintena de agresores sexuales han sido excarcelados por esa rebaja de las condenas. La pregunta es, ¿está el gobierno preparado para el día que alguno de esos violadores excarcelados antes de tiempo, reincida y cometa un crimen, alguna de esas víctimas le señale como responsable por haberle liberado antes de tiempo?

Es tan evidente que el goteo de rebajas va a ser imparable, que ayer el Gobierno, a través de la ministra portavoz, ya no se atreve a descartar, titubea. Es imparable por una sencilla razón, no existe interpretación posible al principio general del derecho de que al reo se le aplica la legislación más favorable. Siempre y en cualquier circunstancia. Así que a los beneficios, a los violadores por torpeza y sectarismo de estas indocumentadas tóxicas que forman parte del Ministerio de Igualdad, incluido Sánchez; ahora vamos a sumar los beneficios a los corruptos por haber hecho una reforma legal para beneficiar apenas a 30 personas, que son los condenados y procesados del golpismo catalán.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Qué decenas de corruptos se benefician por ese cambio legal es algo que vamos a ver día a día. Los que soñaban con que eso se quedara en Navidad y adiós muy buenas están equivocados. Eso además no va a ser culpa de jueces fachas, ni nada de esas cosas, que luego sale Patxi López y dice oye a ver los jueces, esto vamos a mirarlo.

Será culpa de una ley hecha para beneficiar a unos corruptos muy concretos: los independentistas catalanes. Que cada uno arrastre con lo que le toca. Y ese escándalo y este enorme desgaste político del PSOE, ¿para qué? Para que este señorito siga en el poder. Para que siga durmiendo en el colchón de la Moncloa a costa de lo que sea.

Cómo justifica el Gobierno la reforma del Código Penal

Dos cosas más. Desde el Gobierno justifican las vergonzosas antidemocráticas sesiones al nacionalismo catalán porque según Sánchez y esta especie de su mini yo, que es Bolaños, dicen que el procés ha terminado. El cuento de Moncloa es que Sánchez se ha convertido en el pacificador de Cataluña, pues ni con esas. Ayer la portavoz de la Generalidad, Patricia Plaja, respondió al Gobierno: el conflicto político entre Cataluña y el Estado español está más vivo que nunca y no se resolverá hasta que haya un referéndum.

A ver Bolaños, ¿qué nos vas a contar ahora? Ayer Esquerra anunció su presencia en la manifestación convocada para el 19 en Barcelona durante la cumbre hispano-francesa, los militantes estarán en la calle manifestándose contra la cumbre para mostrar que sigue vivo el independentismo y su presidente, Pere Aragonès, estará encantado de hacerse la foto institucional con Sánchez y con Macron.

Quién va a presidir el Constitucional

Además, hoy sabremos por fin quién va a presidir el Tribunal Constitucional para los próximos años. Dos candidaturas sanchistas: María Luisa Balaguer o Cándido Conde-Pumpido, el segundo con mucha más conexión con la Moncloa. Balaguer y Pumpido son lo mismo, no nos engañamos, exactamente lo mismo. Nada bueno se puede esperar de ninguno de los dos, uno está por manchar las togas con el polvo de la política y la otra por superar la ley con una visión del derecho constructivo.

Ayer los magistrados, de eso que se llama el sector progresista, los sanchistas, se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo que evitara la división y no lo consiguieron. Las presiones sobre la tal Balaguer para que no se presente y sea presidente Conde-Pumpido deben ser de aúpa, pero no deja de ser curioso, el hecho mismo de que se reúnan una parte de los magistrados por esa filiación política que todos niegan. Dicen los magistrados, no nos etiqueten políticamente, y luego son ellos mismos quienes se adscriben a un bloque definido por criterios políticos.

"La suerte va por barrios"

Y otra cuestión, hablando de esa malversación que a partir de ahora algunos delitos les va a impedir algunos entrar en prisión, a otros, la cuestión de su salud personal les invita a poder estar en casa. En el caso del señor Griñán un proceso cancerígeno hace que no vaya a entrar en prisión, pero fíjense ustedes estas cuestiones comparadas que son tan interesantes. José María Gil Silgado, empresario villano onubense, en prisión por alzamiento de bienes. Le quedan un par de años de condena, va en silla de ruedas por la cárcel, con una depresión de caballo, ha sido operado de cáncer de colon, tiene nueve stent en el corazón. Le han negado el tercer grado. Otros tienen más suerte también con otro proceso cancerígeno que les evita entrar en prisión, la suerte va por barrios.