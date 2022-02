Herrera: "Lejos de tener más privilegios que ninguno, el Rey Juan Carlos ha tenido menos derechos que nadie"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de un lunes, Es lunes, 7 de febrero del 2022, una semana que nace sin muchas pretensiones pero que luego rellena el calendario, oiga, con una fuerza tremenda.

Una semana en la que hablaremos de mascarillas que desaparecerán, de las elecciones de Castilla y León que aparecerán el próximo domingo o de la resaca de la reforma laboral y la votación, de las consecuencias, que eso pueda traer en el ámbito jurídico.





EXCLUSIVA DE 'HERRERA EN COPE': LA FISCALÍA ARCHIVARÁ LA INVESTIGACIÓN SOBDE LA SUPUESTA CUENTA DEL REY JUAN CARLOS EN JERSEY





Pero también en este ámbito no detenemos esta mañana porque COPE les adelanta desde las 6 la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción va archivar la investigación en torno a la supuesta cuenta con fondos del Rey Juan Carlos en el paraíso fiscal de Jersey. El fiscal anticorrupción ha redactado ya el decreto con el que pone fin a decir diligencias al que tenido acceso COPE a ese documento. Es unborrador de 20 folios que está a la espera de ser fechado y firmado por el propio Luzón, recuperándose de una de unos cuantos días de covid, pero que ya le ha enviado hace más de dos semanas al correo de la Fiscal General, Dolores 'Damiana' Delgado. Las conclusiones que expone en ese documento las puede leer ya en nuestra web en cope.es.

¿Y por qué es importante esta decisión? Porque el fiscal asegura en su decreto que ‘NO’ hay indicios que permitan dirigir ningún reproche penal contra Don Juan Carlos, que saben ustedes tienetres investigaciones abiertas por la Fiscalía: primero, el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE; segundo, el cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares y; el tercero, está la posible existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. Y, ninguno de los tres casos ha llegado a juicio, ni mucho menos, ninguno. De hecho, no ha llegado ni a manos de un juez ni se ha planteado en ningún momento llevarlos ante un tribunal.

Pues la última investigación, esta de la que le estoy hablando, la de Jersey, ha sido, por lo tanto, decretada como archivada. ¿Existe la cuenta de 10.000.000 de euros en Jersey relacionada con Juan Carlos? Existe pero no tiene relación, es un trust, un instrumento económico y jurídico que es habitual el mundo anglosajón. Lo que el fiscal jefe anticorrupción asegura en el decreto de archivo de la investigación es que "no existe indicio alguno que permita -estoy leyendo- vincular ese trust con Don Juan Carlos de Borbón ni en su gestión ni en su capacidad de disponer de fondos, en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas".

Este decreto todavía no ha sido comunicado a las partes, por lo cual seguramente, bueno los representantes legales de Don Juan Carlos están entrando ahora mismo a no ser que el fiscal Luzón se lo hubiera filtrado, que no parece. Luego, si quieren les explico cuál fue la historia de ese trust; pero, claramente no hubo movimientos de los fondos del trust a favor de Don Juan Carlos una vez se desvinculó de él.





EL ORIGEN DEL TRUST





Esto nacía en los años 50 y 70, dinero que aportaron personas para apoyar el sostenimiento del Príncipe, que después se mantuvo a través de la presencia deManuel Prado y Colón de Carvajalpor si en algún momento la monarquía hubiera pasado un aprieto y un golpe involucionista la hubiera movido de la Jefatura del Estado. Llegamos a 2004 y, escribe Luzón, la situación política en España era estable, el herederoFelipe VIacababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público. De la existencia de los trust con la presencia de Manuel Prado, hubiera exigido embarazosas explicaciones así que el Rey Juan Carlos decidió liquidar los trust y traspasar su fondo a Joaquín Romero Maura. Bien, la textualidad del decreto es indudable, es una apisonadora. En ese sentido, no deja ningún resquicio a dudas.

¿SE ACELERA EL REGRESO A ESPAÑA DE DON JUAN CARLOS I?





Todo lo que le estoy explicando eso lo que motiva al jefe anticorrupción a tomar la decisión de archivar la investigación, y los motivos los expone en el documento al que ha tenido acceso COPE, 20 folios que ya le digo pueden leer las conclusiones en cope.es. Esto ¿acelerará algún regreso de Don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana: “Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas que no creen ninguna inestabilidad a la institución de mi hijo Felipe VI”.

Y TODO ESTO, ¿POR QUÉ?





Miren ustedes si este caso ha hecho correr ríos de tinta, se ha utilizado para poner en duda la propia Corona, y va a correr el mismo destino que los otros dos. Nadie podrá decir que a Juan Carlos se le ha tratado con indulgencia, se le anticipado una pena de telediario provisional con destierro incluido, se han eternizado las investigaciones para mantenerle bajo sospecha a él y a la monarquía parlamentaria. O sea, lejos de tener más privilegios que ninguno, el Rey ha tenido menos derecho que nadie y todo, además, en un momento delicado con medio gobierno acusando a la Corona, exigiendo un cambio de sistema, etc, ect.

La pregunta que hay que hacerse es si toda esa inestabilidad deriva de los problemas del Rey o al revés, que se busca problemas al Rey para provocar toda la inestabilidad y viendo como se ha tratado este caso y como puede seguir tratándose, porque oiga, la fiscal general puede congelar ese archivo en su en su cajón tan felizmente. Esta es capaz de eso y de lo que sea necesario, de lo que sea necesario. Porque todo se ha utilizado para potenciar una campaña contra la propia idea de la Corona, y si me apuran de España, porque es uno de los mayores símbolos de unidad. Y se remató, además, con una operación política chapucera, temeraria, que es obligarle a irse de España al padre del Rey, anterior Rey, anterior jefe del Estado. Chapucera porque no nos hemos dado cuenta de que al desterrar a un Rey lo que se ponía en solfa es lo que representa, la Transición, eso esa tropa llama despectivamente el régimen del 78. Para tener una opción, al menos una, de imponer esa España republicana, federalista, troceada, bla, bla, bla. Bueno para eso primero hay que deslegitimar el 78 y qué mejor que denigrar a un protagonista de esa época. Todo eso tolerado, cuando no impulsado, por el presidente del Gobierno a través de Dolores Damiana, su Fiscal General del Estado, eso habrá que decirlo las veces que haga falta. Es decir, ahora ya han extendido hasta el máximo la persecución, ¿cómo se arregla el roto?, ¿cómo se restituye un poco la figura del Rey?, con todas luces y con todas las sombras, que las tiene, claro que las tiene, quién no tiene sombras.

Y sobre todo, cuándo vamos a entender que en realidad todo este sainete no va de Juan Carlos, todo este sainete va de España.





