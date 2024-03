Herrera: "La koldosfera se ha convertido en un Chernóbil radioactivo que no tiene fin"

Audio

Carlos Herrera analiza en su monólogo de las 8:00 horas la actualidad de este viernes, primer día de marzo, que pasa entre otros asuntos por las nuevas revelaciones sobre el caso Koldo.

Tiempo de corrupción

"Vamos a hacer un Tiempo de Juego, con 'tiempo de corrupción', vamos a ir conectando con cada uno de los casos, vamos a nombrar a un corresponsal en cada sitio, minuto y resultado en lo de Koldo, en lo de Ábalos ,en lo de Armengol, en lo de Marlaska. Yo desde luego ruego de verdad al Altísimo que no me mande una gripe o que no se me tuerza con un diente porque a mi de aquí no me sacan ni los bomberos con agua caliente", ha comenzado el comunicador.

El resumen de la jornada de ayer "es rápido". "Informaciones de primera hora que implican a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez con una trama de comisionistas, el Congreso reprueba a su ministro del Interior gracias a la abstención de sus socios Podemos y Junts. El Supremo decide asumir la causa por terrorismo contra su socio Puigdemont. Don álvarone, Alvarito alvarone y la teniente fiscal estarán con la cabeza metida en el inodoro ahora mismo".

"Nuevas informaciones dejan en una situación insostenible a la presidenta del Congreso Francina Armengol, que no solo paga antes de que le manden la mercancía, la mercancía es defectuosa de mascarillas y no protesta ni se queja, sino que además emite un certificado de idoneidad para que los demás sigan comprando esas mismas mascarillas".

"Y luego su gobierno, el gobierno de Sánchez, hace el ridículo al intentar implicar al PP en la trama de comisionistas, mientras Ábalos sigue la ronda por los medios de comunicación.Todo eso pasó en un solo día y lo peor es que ante esa imagen de colapso que el Gobierno está ofreciendo a militantes y votantes socialistas y el equipo de la felación, está dando una imagen de aturdimiento, de torpeza insólitas".

"No se ha visto un ridículo mayor que el protagonizado por ejemplo ayer por María Jesús Montero o Pilar alegría, las dos jaleando alegremente el fake de los supuestos contactos de Koldo con Miguel Tellado, mientras el propio Ábalos señalaba lo absurdo de la idea y además diciendo, oiga no metan ustedes en esto a Begoña Gómez que no está en la política, la mujer de Sánchez".

"O sea de Begoña Gómez no se puede informar que se reunió con dos comisionistas, pero del hermano de Ayuso que tampoco está en la política sí se puede. O al hermano de Ayuso sí se le puede calumniar por el propio presidente del Gobierno en un acto público", advierte Herrera.

"Miren, esta legislatura ya nació muerta pero ahora ni la UVI más exigente y más operativa del mundo es capaz de resucitar esta mayoría de Sánchez, que no es una mayoría para gobernar un país, es para desguazarlo".

En este sentido, señala el comunicador, "el muro que levantó en su investidura está colapsando, primero ante la resistencia del Estado de derecho y luego ante el colapso de todo el proyecto sanchista, por la corrupción de las mascarillas y en esta situación de crisis el gobierno se mueve a bandazos con amenazas con mentiras, con torpezas, con secretismo, con idiotez".

Investigación por terrorismo contra Puigdemont

"Probablemente lo más importante que pasó ayer fue la decisión del Supremo de asumir la investigación por terrorismo contra Carlos Puigdemont. Ha sido por unanimidad de los miembros de la Sala de lo Penal, como fue unánime el escrito previo que hicieron los fiscales del Supremo recomendado el procesamiento, o sea que no son manías del juez García Castellón. Los delitos de Tsunami Democratic son terrorismo porque encajan en la definición que se hace en el artículo 573 del Código Penal, que no viene tanto por los hechos en sí como por la finalidad que se persigue con los mismos".

"Y por si eso fuera poco, los magistrados del Supremo, recuerdan que la propia Fiscalía General del Estado en su memoria 2020, es decir cuando la dirigía Dolores Delgado, incluyeron el caso Tsunami Democratic en el capítulo de Delitos Contra el Terrorismo, la misma Fiscalía que ahora lleva al que nombró Dolores Delgado, que dice que no hay terrorismo".

"O sea lo que ha cambiado de entonces ahora son las urgencias políticas de Sánchez que necesita garantizar como sea la impunidad del golpista Puigdemont, que el Fiscal General, don álvarone y que su segunda Sánchez Conde, hayan tenido la desvergüenza de ponerse a la Fiscalía como el felpudo de Sánchez, solo los deja a ellos dos en evidencia".

"Desconocemos cómo va a impactar esta novedad judicial en las negociaciones entre el huido y el gobierno pero la próxima semana tendría que presentarse ante la Comisión de Justicia del Congreso un texto pactado, y lo de ayer dificulta las cosas".

"Y a todo esto, la koldosfera se ha convertido en un Chernóbil radioactivoque no tiene fin".

Francia Armengol

"La situación de Francia Armengol es insostenible. Hoy es noticia que su gobierno certificó oficialmente la idoneidad de la empresa Soluciones y Gestión a pesar de saber que le había estafado con mascarillas defectuosas y esa es la guinda de una sarta de despropósitos. La compra de mascarillas se hace fuera de la ley con un contrato redactado a posteriori, es una barbaridad. Después de haber comprado las mascarillas descubren que son malas y en vez de denunciar, las se esconden y además ocultan el hecho a la hora de cargar el gasto a los fondos europeos.Conociendo que las mascarillas son defectuosas y que están almacenadas por inservibles, el gobierno de Francina Armengol da un certificado de satisfacción, qué bien qué buen servicio nos habéis hecho".

