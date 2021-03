Herrera: "Iglesias tiene más casos abiertos en los juzgados que iniciativas en el Parlamento"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Damas y caballeros, bienvenidos a un Lunes Santo, que es 29 de marzo del 2021, el día después de un Domingo de Ramos que, además, salió, para más inri, maravillosamente primaveral. Y lo que habría sido un domingo en las ciudades de centro rebosante, cofrade, procesiones, ha pasado a ser por parte de los cofrades visitas a templos, también a bares, que de todo hay, y por parte de los que normalmente acudían a su segunda residencia, consolarse viendo la foto porque a no ser que esté en la misma provincia o en la misma comunidad difícilmente se puede visitar.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Es el panorama de estos días y es el panorama que cambiará de esta cuarta ola que indudablemente va a llegar. No sabemos en qué dimensión, en qué embergadura, quizás más leve que la tercera, puede que más leve que la segunda o la primera, pero llegará porque a más contactos, más contagios, que puede eviar que llegue o que sea especialmente cruda para con los demás, que los que no están vacunados pasen a estar vacunados lo más rápido posible.

EL FRACASO DE LA VACUNACIÓN EN EUROPA

Aquí Pedro Sánchez en un tweet está diciendo que cumpliendo los objetivos marcados hay más de 7 millones de dosis administradas. Es que vamos a ver Sánchez, por favor, tú crees que todos tenemos mala memoria. Es verdad que no se pasan las facturas de las cosas que dijo que iba a hacer y luego no ha hecho. No se pasan. Parece que ya damos por hecho que lo que se promete... Lo prometido, ya saben ustedes. Estos son los que dijeron que tendríamos en el primer trimestre 20 millones de vacunas y solamente se ha inmunizado a dos millones y medio de personas.

No es culpa de Sánchez, es de ese bluf que se llama Ursula von der Leyen y de las que le acompañan, su ministra de Sanidad, de Salud, etc, que no han sabido meter a unas empresas en un contrato que tuvieran que cumplir. Y el caso es que aquí hasta Gibraltar ya tiene hasta el 70% de inmunizados. Y los demás no.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Seguimos cumpliendo los objetivos marcados. Más de 7 millones de dosis administradas y 2'5 millones de personas inmunizadas en los 3 meses transcurridos desde que iniciamos en España el proceso de vacunación frente al #COVID19.#YoMeVacuno — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 28, 2021

Bueno, pues prometieron 20 millones de vacunas y no hemos llegado a dos millones y medio de personas inmunizadas. Ahora parece que se quiere, dicen, es que en abril se multiplicará por tres el ritmo. Bueno, tiene que multiplicarse por 20 para que estemos inmunizados no ya antes del verano, eso es imposible, sino después del verano.

Pero, fíjense, a pesar de eso sale un ministro, un gran filósofo, una de las berzas más importantes que hay en el política española, que se llama Manuel Castells, ministro de Universidades, otro que no ha dado golpe desde que ha llegado diciendo que menos mal que está Sánchez y el Gobierno de Sánchez si no este país nuestro estaría desintegrado.

Vamos, es que yo no sé cómo no vamos besando el suelo que ha pisado antes Sánchez, es que yo no sé cómo... Somos la reserva espiritual de Occidente, el último bastión de la civilidad. ¿Pero este tío que se ha fumado? ¿Será el incienso de la Semana Santa? ¿Pero qué dice? Menos mal que nos queda la civilidad sanchista. Bueno, un país que puede desintegrarse, sí, efectivamente.

'PABLITO DINAMITA' DEJA EL GOBIERNO

Miren, buena noticia, se ve que entre dos tíos tirando con una cuerda han jalado el barco que colapsaba el Canal de Suez, que te evita que des toda la vuelta a . Puesparece que el tráfico marítimo y de personas va a poder volver a ser lo que era antes de que ese barco encallara.

Hoy es el día en el que sabemos que Pablo Iglesias pasa sus últimas horas como vicepresidente segundo del Gobierno. No estaría de más hacer un balance, porque es desolador... Tiene más casos abiertos en los juzgados que iniciativas en marcha en el Parlamento. Hoy lo resume muy bien ABC, en este tiempo 'Pablito dinamita' solo ha presentado un proyecto de ley y, además, no le ha salido adelante.

El único número de dos cifras que jalona su presencia en el Gobierno es el de comparecencias rechazadas, hasta 24 veces se ha negado a dar explicaciones en el Parlamento sobre asuntos tan relevantes como la mortalidad en las residencias, el fracaso de la renta mínima, el caso Neurona que tiene a Podemos en un sinvivir, las sospechas fundadas de que ahí había financiación irregular, etc.

Iglesias es un vendedor de humo, un trilero y, además, un galdul que mientras que España enfermaba y se arruinaba, se ha estado dedicando a ver series, a meterse con el Rey, a aplaudir a Otegi, a homenajear a Junqueras y, por supuesto, a resucitar a Franco, que es a lo que se dedican todos estos, a insultar a la mitad de España y a forrarse porque la declaración de bienes de los marqueses de Galapagar se publicó el viernes en el BOE y es la mejor fotografía de lo que ellos y su partido han supuesto para España. Porque llegaron convirtiendo la riqueza de otros en un robo a la gente y lo que han hecho es empobrecer a todos, enriquecerse todo lo que han podido, sembrar la discordia y la guerracivilista en un país en el que se convivía bastante bien.

Chema Moya

Aquí, miren, aquí no hay nada contra la riqueza, los países prosperan cuando hay menos pobres, no cuando hay menos ricos, pero es que estos farsantes han querido lo contrario: más pobres y menos ricos para ver si generaban votantes cautivos a la espera de una paguita. Y ellos, eso sí, a forrarse. Miren, es un hecho que su riqueza la han amasado al llegar a la política. Antes Iglesias era un profesor malo, de medio pelo, e Irene Montero no había trabajado en su vida, pero es otro hecho que lo han logrado gracias al erario público en el mismo periodo en el que casi todos los demás empobrecían.

Y no solo es una desfachatez porque ellos llegaron criminalizando la riqueza, persiguiendo a los pocos Amancio Ortega que tenemos o a De Guindos porque tenía un ático en Madrid y prometiendo que jamás ganarían más del triple del SMI y si lo ganaban al partido, pues, oiga, en una España con más de seis millones de parados reales, cien concursos de acreedores diarios, la mayor caída económica del mundo, una crisis institucional diaria, solo un 5% de vacunación y estos tienen un chaletazo en Galapagar, un patrimonio superior al millón de “leuros”, coches oficiales por doquier, guardias civiles custodiando su casa y hasta una niñera que paga el Estado.

Y ahora este farsante se va a la Comunidad de Madrid a ver si vende su crece pelo con insultos a Ayuso, amenazas fiscales a los ciudadanos. Y como las elecciones coinciden con San Isidro, van a celebrar una feria en Vista Alegre. Lo mismo es el momento perfecto para que la gente de Madrid en las urnas le corten la coleta del todo y lo retiren. Estos llegaron creyénsode Sartre y Simone de Beauvoir y se van a marchar pareciendo la versión poligonera de Bonnie y Clyde.