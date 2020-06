García-Page, sobre Grande-Marlaska tras el cese de Pérez de los Cobos: "Se ha dado una mala imagen"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no cree que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya mentido en el caso del polémico cese de Diego Pérez de los Cobos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, aunque sí ha reconocido que "se ha dado una mala imagen desde la gestión de la información".

En una entrevista concedida a La Sexta, García-Page ha insistido en que no ve "ninguna mentira" en el desarrollo de los hechos de esta semana. En su opinión, para cesar o nombrar cargos de confianza "uno no debería ni que tener que dar explicaciones", porque la confianza "se tiene o no se tiene". "Evidentemente ha habido errores de comunicación", ha considerado.

NO CREE QUE VOX QUIERA DAR UN GOLPE DE ESTADO

Preguntado por si comparte la opinión de Pablo Iglesias de que Vox quiere dar un golpe de Estado, ha afirmado que no tiene esa impresión, y achaca la palabras del vicepresidente del Gobierno a que "le interesa exagerar con Vox igual que a Vox le interesa exagerar con él". "Así se dan apoyo y votos".

"Hay mucha política de retórica, de farfulleo, que no arregla problemas de nadie", ha aseverado al respecto.

Sobre Podemos, el titular del Ejecutivo castellanomanchego no cree que esté rentabilizando más que el PSOE su presencia en el Gobierno, pero sí ha advertido que cuando hay problemas y críticas, recalan en el PSOE, mientras que la formación morada está "más ligera de equipaje".

"Cuando los problemas se ponen feos es culpa del presidente, y cuando hay algo bonito es una iniciativa de Podemos", ha dicho con ironía, lamentando que el partido de Pablo Iglesias se arrogue la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, ya que es una medida que sale de un Gobierno presidido por el PSOE.