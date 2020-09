Herrera: "El Gobierno, por no saber, no sabe ni contar los 53 mil fallecidos por la covid"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es lunes y son las 8 de la mañana. ¿Hay mayor felicidad que sea lunes por fin? Oiga, qué maravilla. Lunes, 8 de la mañana, sería mejor que fueran las 6, pero son las 8, nos pilla a todos ya colocados en nuestros lugares, cada uno con su responsabilidad, la mía es contarles lo que está pasando. Podrá notar usted hoy un cierto cambio en el tiempo que se va a agudizar en los próximos días porque llega un frente por el oeste peninsular, el atlántico, nos va a acompañar, va a dejar cielos nubosos, tormentas sobre todo a partir de esta tarde. ¿Dónde? En la zona más próxima al oeste, Galicia, Extremadura, Castilla y León, parte de la provincia de Huelva y luego ya llegará San Miguel. Hombre, San Miguel con el veranillo. Digamos que esas aguas, esas lluvias van a ser prácticamente providenciales en la provicia de Ourense porque se han declarado fuegos en diferentes puntos de Galica y preocupan particularmente dos: uno en Rairiz de Veiga y otro en Cualedro que se acercan a núcleos urbanos. La Xunta de Galicia ha pedido ayuda a la UME, está activado el nivel 2 de alerta.

Hoy les venimos recordando varias circunstancias, una de ellas es que como que no quiere la cosa se cumplen seis meses de la declaración del estado de alarma.¿Se acuerdan ustedes? Había un consenso muy generalizado que lo que había que hacer era meter a la gente en casa, que trabajaran desde casa y que no salieran. En principio eran 15 dias, luego otros 15, luego otros y así nos tiramos tres meses. Tres meses, la gente en casa, bajan los contagios. Se abren las puertas, salimos, más o menos hacemos las cosas bien, pero algunos no la hacen del todo bien y hacen que suban los contagios.

ESPAÑA, SEIS MESES DESDE EL ESTADO DE ALARMA

¿Cuál es la diferencia ahora mismo en este ponto en el que estamos metidos en una crisis sanitaria y en una crisis económica prácticamente sin precedentes? Hombre, que estamos o que estamos más preparados para hacer frente a los contagios y al desarrollo de la enfermedad. Parece que las comunidades más afectadas en agosto están frenando el ritmo de contagios. Tenemos un 90% menos de muertes que en el pico de la pandemia, las UCIs, a los pacientes se les enchufan antes los antiinflamatorios y el problema de marzo era que no conocíamos bien excatamente el mecanismo de la enfermedad. Veíamos que eran neumonías, nada más que neumonías, y en realidad eran inflamaciones generalizadas donde tampoco se sabía que esa inflamación a cada paciente se le podía manifestar en cualquier órgano, no necesariamente en los pulmones, aunque preferentemente sí. Esto quiere decir que no nos podemos relajar evidentemente y que ahora llega el otoño. El otoño nos metemos dentro de casa o en locales y ahí el contagio es más sencillo que al aire libre.

Y el Gobierno después del parón del fin de semana va a volver a facilitar hoy las cifras de evolución de la covid, conoceremos los últimos datos registrados, pero todo parece indicar que la incidencia de la enfermedad es mayor en Madrid a la espera de que se tomen algún tipo de decisiones, que se tomarán, mientras, como les digo, descienden en la mayor parte de comunidades autónomas, continúa la polémica por la cifra total de fallecidos.

Ayer ABC ofrecía a los lectores un ejercicio de recopilación de datos que eleva a 53 mil el número de fallecidos por la covid en España. Una cantidad muy superior a los 29 mil que reconoce oficialmente el Gobierno, que por no saber no sabe ni contar o no quiere ni contar. Según la información del periódico, desde que comenzaron los rebrotes el número de fallecidos en España supera ya las 6.300 personas.

LA REALIDAD QUE DESMIENTE AL GOBIERNO

Y el Gobierno, sin embargo, después de seis meses de pandemia no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad como han venido haciendo con todo y siempre. Si el que preside el Gobierno es un embustro de tomo y lomo es fácil pensar que esa cualidad va bajando los escalones y se refleja de alguna manera en la acción de los Ministerios. Miren, de hecho en las tablas que facilita diariamente el Gobierno no existe una cifra de fallecidos diaria. Hay cifras concretas de ingresos hospitalarios, de ocupación de camas, UCI, de altas hospitalatias, pero el dato de fallecimientos que hay que deducir de la cifra global de fallecidos, compararla con la semana anterior, no existe, es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y un manejo de los datos que refleja que el Ministerio de Sanidad es un Ministerio destinado a no informar, sino a esconder la información.

A este Gobierno, a los que manejan los datos les viene muy bien aquella frase, aquella sentencia de Mark Twain que decía: “Existen mentiras, malditas mentiras y estadísticas”. Bueno, pues las estadísticas de este Gobierno dicen que se registraron 29 mil fallecidos por la covid y la realidad es que han sido más de 53 mil.

Por otra parte, la Universidad de Oxford y el labotatorio correspondiente, que son los que fabrican la vacuna que ha hecho suya la Unión Europea ha retomado los ensayos de la vacuna anticovid, lo que pasa que fuentes de la investigación han señalado que la vacuna no va a estar completamente operativa hasta finales de 2021 porque hay que realizar una serie de estudios definitivos que eso no se hace en dos días. Tendrás que sacar las conclusiones. Plenamente todos vacunados vamos a tardar bastante en estar, incluso saber todavía cuál va a ser el grado de inmunidad que nos proporciona esa vacuna.

JuanJo Martín

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Luego hay datos en el mundo bastante inquietantes, por ejemplo, Israel ha anunciado en las últimas horas un nuevo confinamiento de la población por espacio de tres semanas para frenar el rebrote de la enfermedad.

Presupuestos. ¿Hay algo de Presupuestos? Yo ya sé que usted no duerme pensando en Presupuestos. Ojo, que es dónde se decide cuáles son los recortes, que es una palabra maldita, pero cuáles son los recortes que se van a tomar. Habrá que poner en práctica congelaciones. Es verdad que ante la bajada del coste de la vida, el IPC, la congelación de sueldo no quiere decir perder poder adquisitivo, pero eso va a ser así.

Ahora, el proceso de con quién lo va a pactar, quién no lo va a pactar, cómo se va a elaborar, cómo va a ser el plan estructural de reformas que va a tener que enviar el Gobierno a Bruselas para tener acceso a pasta europea, la están peinando.

En las últimas horas lo que hace el Gobierno es trasladar la imagen de que el socio preferente vuelve a ser ERC, que es el candidato de Pablo Iglesias, y no Cs, pero no se preocupen porque dentro de unas horas la situación puede ser exactamente la contraria. Van lanzando globos sonda sobre esos recortes. La semana pasada hablábamos, como les decíamos aquí, de la congelación de sueldos de funcionarios, lo de las pensiones, hoy se anunciaba la congelación de una subida anunciada en el SMI.

De esto vamos a hablar ahora, dentro de unos momentos, como también de la noticia que hoy trae ABC a su portada. Y es que, EE.UU. podría trasladar a la base de Rota el mando único para la zona de África que hasta ahora estaba en Alemania. Es verdad que también se lo puede llevar a EE.UU., pero también lo puede llevar a Rota. ¿Eso qué significa para Rota? Hombre, significa desde luego mucha más inversión, en primer lugar significa adecuar los tratados España-EE.UU. en virtud de los cuales se estipula qué número de tropas puede haber en la base de Rota, que no es una base norteamericana, es una base española de utilización conjunta, es decir, el Gobierno tiene que autorizar que eso se produzca, que es una buena noticia para Rota. Son más puestos de trabajo, más actividad económica que para una zona. La bahía de Cádiz ni les cuento lo que significa, pero teniendo en el Gobierno a esta muchedumbre de indocumentados que son antiatlantistas, antiamericanos, todo, y teniendo a Sánchez que nunca se sabe lo que es, pues ya veremos qué proceso sigue.