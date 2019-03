Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Me da mucha alegría saludarles en esta primavera. En esta primavera seca y cálida que nos espera, tal y como han sido algunos días previos a este refresco que nos ha venido felizmente en el feliz final del invierno. Lo que pasa que va a llover menos de lo habitual. El invierno ha sido seco, además, con lo cual habrá que empezar con las rogativas porque el caso es que hoy suben las temperaturas en la península y en Baleares y la zona sur mediterránea. Los cielos estarán nubosos, puede que alguna lluvia débil. Y en Canarias nubes y claros, que se viene diciendo.

Y el pitorreo, hablar del pitorreo hoy. ¿Qué es? El pitorreo que es cuando tú montas una comedieta para contentar a los tuyos, burlar sobre todo a los demás. Tú montas una comedia en la que entiendes, si no eres un tarado, que ya tengo dudas, que todo el mundo se está apercibiendo de lo que estás haciendo pero tú te agarras, ¿verdad?, a esa cosa que se llama el disimulo ficticio. Todo el teatro.

Miren, Quim Torra tiene un problema, bueno, tiene varios problemas, pero tiene un problema con los platilllos chinos, que son los que tiene que ir moviendo para que no se caiga el plato, moviendo los palos. Siempre tiene que tener todo en movimiento para trasladarle a su cabaña, y nunca mejor dicho lo de su cabaña, cabaña lanar, la sensación de que siguen cabalgando y están ganando una batalla que ni siquiera pueden plantear.

Ahora la Junta Electoral Central verá qué tiene que hacer ante la retirada de los lazos amarillos paulatina, con la boca pequeña, que ha hecho Torra después de emitir un comunicado, que es un homenaje a la confusión deliberada, ¿no? Dice que acata la recomendación del Sindic de Greuges de quitar los lazos, pero anuncia medidas para respetar la libertad de expresión.

Bueno, esto fue muy fácil. Le dije a Rafael Ribó, que no pinta nada, por cierto, en este asunto, pero bueno, ahí está, como está ahí de toda la vida, le dice: “Oye, dime que tengo que retirar lazos para que yo pueda retirarlos diciendo que te hago caso a ti y no hago caso a la Junta Electoral Central”. Y eso hace. Y ahora, claro, quita los lazos amarillos pero pone en vez de lazos amarillos ovejitas, maripositas, peritas, vaquitas, supongo que con barretina y tal. Pero todo amarillo.

Bueno, ¡qué listo soy! Bueno, ¡es fantástico! ¡Qué cabeza tiene, eh! Cabeza tiene para que le quepa Cataluña entera, pero... ¡Qué listo soy! ¡Qué talento tengo! Y en esto están, en la mentira, en el teatrito. Y la Junta Electoral tendrá que decidir si esto es un pitorreo o no lo es. Pero lo va a tener que decidir ella sola, que no espere que el Gobierno de España, que el Gobierno de Pedro Sánchez tire de ningún carro porque el Gobierno va a mirar para otro lado y se lo va a tolerar todo.

¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, que no las tiene todas consigo, aunque sabe que va a ganar las elecciones, también sabe que a lo mejor va a necesitar o puede necesitar el apoyo de toda esta gentuza, con lo cual, amigo, enfrentamientos ni uno. Si el Gobierno tirara, si de verdad el Gobierno liderara la respuesta a todo esto, entonces le seguía con mucha más convicción la Junta Electoral, la Fiscalía y todo lo que se precie. Si el Gobierno no tira, pues... Si no tira el que tiene que tirar, en fin...

Mientras tanto, la inversión en Cataluña se desploma, por cierto. En 2018, el año entero con Quim Torra, la inversión en Cataluña cayó un 11%, un 11,7, después de que en 2017 cayera un 40%. En Madrid ha crecido el 125%. Esto es lo que hay.

Y Torra era uno, por cierto, de los que entraron y salieron del almacén en el que se acabarían encontrando días después el mayor número de papeletas para el referéndum. Lo dijo ayer en el juicio la Guardia Civil que estaba vigilando esa nave donde estaban guardadas ahí 10 millones de papeletas. Bueno, no creo que sea ninguna sorpresa.

Bueno, hoy encontrarán en la portada de 'ABC' la imagen de la indignidad, de la vergüenza torera con la que los militares se mantienen firmes detrás del cordón de los Mossos en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. ¿Por qué? Porque 25 tíos, 25 gilipollas habituales de toda la vida de los CDR y tal, hicieron allí una performance sobre los militares rechazando que estuvieron en el Salón de la Enseñanza.

Bueno, resulta que el stand del ejército es el más visitado del Salón de la Enseñanza. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere ver si en el ejército puede tener algún futuro, puede encontrar, no ya solo la formación militar o un empleo de soldado. No, qué promoción puede tener, qué curso puede hacer, qué puede estudiar, si luego quiere volver a la vida civil, qué formación le van a dar. Y eso a la gente le gusta saberlo.

A la que no le gusta que se sepa es Ada Colau, que ya saben ustedes que hace un par de años escenificó aquel bochornoso espectáculo en el que le decía a unos militares que rechazaba su presencia en el Salón de la Enseñanza como si ella fuera alguien para rechazar o no rechazar. Ahí sigue el ejército y ahí tiene que seguir, como tiene que ir el portaaviones Juan Carlos a Getxo, en Bilbao.

Es el buque insignia de la Armada española. Tiene que parar en un puerto y va a parar en el puerto de Getxo. Bueno, pues la coalición de gobierno que... Una de las coaliciones del Ayuntamiento de Getxo, Podemos, Bildu, PNV emite una nota en la que rechazan los barcos de carácter bélico, que es el sueño de todo progre trasnochado, desnaturalizado, si me apuran, ¿no?, porque... Vamos, toda esta panda de cobardones, como tuvieran que necesitar que les protegiera el Juan Carlos I, ya verían ustedes lo que tardarían en meterse debajo de la quilla si fuera necesario. Como han hecho siempre. Como hizo el PNV en la Guerra, como hizo tantísimos otros.

Bueno, pues a eso le ha apoyado el PSOE de Getxo. Y volvemos a lo mismo. Nadie en el PSOE, nadie, ni la ministra de Defensa, que ya me extraña, yo no creo que tarde mucho en salir la ministra de Defensa a decir algo en esto, nadie ha desautorizado a este par de cretinos del Partido Socialista que prefieren estar, lógicamente cómo se conoce el Partido Socialista de Idoia Mendia, prefiere reunirse con Otegui a cenar que ir a recibir a la Armada Española al buque Juan Carlos I. Dice: “No, no. Aquí no. Buques bélicos no, por favor. La sensibilidad en la piel. Que yo soy progre”. Tú eres cretino. Una pandilla de cretinos que, además, no desautoriza el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez,que es el que gobierna España y, posiblemente, sea el que siga gobernando después cuatro años más.