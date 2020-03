Herrera: "El Gobierno deja en el limbo a los autónomos con su plan económico"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a este día de miércoles, al quinto día del confinamiento, el 18 de marzo del 2020, que es un día que tiene novedades interesantes en varios ambitos: en el ámbito sanitario, en el ámbito de la investigación científica, también en el ámbito de la economia, de la actuación del Gobierno de España y de la implementación de un plan de ataque masivo con muchos recursos públicos y privados, los públicos básicamente en forma de aval, pero públicos y privados para sostener lo que, efectivamente, esta epidemia podría consegir que es el derrumbe empresarial, económico y social de la economía española.

Bueno, por partes en este día en el que seguimos en casa algunos teletrabajando, otros sin trabajar y otos teniéndose que mover. Si usted se asoma al balcón de su casa verá que hay coches que pasan y gente que va andando y que no necesariamente son tipos insolidarios que se olvidan que hay que estar confinados ahora mismo. No, no, seguramente es gente que tiene que trabajar para que el país no se pare. Puede pararse España, puede deternerse, pero tiene que haber un ralentí.

Miren, hoy hace una reflexión el maestro Burgos en ABC muy interesante acerca de la ejemplaridad. Oiga, la gente de este país vale la pena mucho más de lo que, incluso, la propia gente del país cree. A quien se le dijera que en determinadas zonas o en prácticamente todas las zonas de España, que es un país muy callejero, que le gusta estar en la calle porque el clima nos ha dado eso más que a los noruegos o que a los daneses, que también son callejeros, todo lo que usted quiera, pero nosotros especialmente, le digas tenéis que quedaros en casa y la gente se quede, es que si sale alguno a hacer el tonto le abuchean, en el que la gente sale a los balcones, en el que la gente muestra una importante solidaridad con aquellos que lo necesitan, oiga, es que es un pais ejemplar.

Y, además, demuestra una cosa que, en fin, no siempre pasa, pero en España ocurre, que es que el pueblo muchísimas veces supera con mucho a sus propios dirigentes. La ejemplaridad es absoluta.

Bueno, en fin, ya no le digo cómo será el día en el que toquen el pito y digan: "Ya se puede salir a la calle". Vamos, las estampidas de búfalos que va a haber, de niños chicos que van a echar a correr toda la Diagonal o toda la Castellana, de la Palmera al Alamillo o todo su pueblo en circular varias veces va a ser tremenda. Aquellos que consigan abrir sus comercios, sus bares, lugares de ocio donde nos gusta a nosotros estar y socializarnos con un vaso de algo, además coincidiendo con la primavera, vamos, ese día va a ser grandioso. Acariciemos el momento en el que ese día va a llegar.

Pero ya les digo que ayer fue un día interesante por la comparecencia de Pedro Sánchez, menos descompuesto que el pasado sábado, todo hay que decirlo. Es verdad que las comparecencias de Sánchez son una exhibición de retótica, una exhibición de fraseología, de facundia , una facundia, en fin, descriptible, llena de adornos, pero ayer comparecía para anunciar la mayor movilización de recursos de la democracia: 200 mil millones de "leuros". Una parte de dinero público y una parte de dinero privado.

Miren, hasta que el decreto que explique detenidamente cada uno de los pasos o lo que es todo ello, el anuncio de ayer, no quiero ser injusto ni dejarlo solamente en humo, pero es ciertamente impreciso.

¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200 mil millones? ¿Que hay 200 mil millones de "leuros" en una caja y que va a abrir la caja y va a regarlo entre las empresas que pueden tener problemas? Los autónomos no porque los ha dejado en el limbo. No, no quiere decir eso porque ese dinero no lo hay. Lo que va a hacer el Gobierno es avalar, avala a los bancos, que antes eran los más malos del mundo y para facciones de este Gobierno son entidades a las que habría que exprimir a impuestos porque son lon que son y bla y bla y bla, bueno, suministrar liquidez a los bancos en la medida de lo posible, pero sobre todo, avalar para que los créditos de los bancos fluyan, para que empresarios con dificultades puedan obtener un crédito con el que mantener a sus trabajadores. Y luego, si ese dinero no lo puede devolver el empresario, está el avalista, que es el Estado, ya se hará cargo, la deuda, lo pagaremos todos.

Más o menos es lo que han hecho otros países con distintas proporciones porque también la proporción es diferente a España, pero más o menos es eso así. El Estado no tiene esos millones limpios en caja. Además, es un decreto que tiene de validez un mes, ya veremos, prorrogable y todo eso.

El Gobierno ha tomado una decisión digamos que razonable para agilizar, por ejemplo, los ERTES que permite cierta flexibilidad a las empresas. Ha hecho cero rebajas de impuestos que sí han hecho otros países. Ha aplicado moratorias, que es decir, no me lo pagues ahora, pero no te preocupes que si esto se recupera, me lo vas a pagar con creces.

Pero bueno, el anuncio no tiene explicaciones creíbles porque hasta que no analicemos el decreto con lupa es muy difícil echarle más o menos un juicio crítico a todo ello. La buena voluntad desde luego la tiene, tampoco se la vamos a negar, y, a lo mejor, probablemente es lo que habría hecho cualquier otra formación con dos dedos de frente de estar en el Gobierno.

Son 17 mil millones, un poquito más que el Plan E de Zapatero, es lo que va rascarse el Gobierno para reforzar la Sanidad, para proteger a funcionarios más vulnerables.

¿Y la gente de la calle qué es lo que debería notar? Pues hombre, quienes sufran una reducción drástica de ingresos, podrán aplazar el pago de hipotecas, por ejemplo. Habrá derecho a la prestación de desempleo, incluso sin haber cotizado el mínimo. Se garantiza que no se va a cortar el servicio de agua, de luz, de teléfono a los más vulnerables. Se da cobertura, se agiliza el trámite para los trabajadores que tengan que reducir total o parcialmente la jornada laboral. Se facilitan despidos temporales, se tramitarán rápido los ERTES famosos.

Lo que pasa que ahí están los autónomos, que son los grandes olvidados. Lorenzo Amor, el presidente de ATA, dice que garantizarles el paro es tomarles el pelo, que lo que necesitaban es no tener que pagar la cuota si no van a tener ningún ingreso.

Claro, si no hay actividad, si no facturan, ellos dicen, no deberíamos cotizar, no deberíamos estar con la cuotas. Esperemos que el tiempo que ha tartado en reaccionar todo esto también lo dedique a darle una vuelta a lo de los autónomos que, oiga, los autónomos son 3 millones 200 mil, más del 80% de la actividad privada de España está en sus manos. Bueno, si quieren ustedes esta mañana le vamos a echar un pensamiento a todo esto.

HERRERA, SOBRE LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Y le decía que también hay novedades en el frente sanitario por cuanto los chinos, es un anuncio oficial, no es radio macuto, no es un primo que me ha dicho que por aquí trabaja en un hospital donde hay un chino. No, vamos a ver, China ha anunciado en las últimas horas que ha desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus, es decir, que ha desmadejado ese trabajo que consiste en conocer el genoma, las tripa de ese viris para ver cómo uno puede protegerse, cómo tener anticuerpos para ese antígeno.

El Ministerio chino de Defenda ha autorizado ya la prueba en humanos, lo que pasa que no se dice cuándo comenzarán esos ensayos. Y usted dice: "¿ Y que tardo yo en tener eso?" Pues mire, mucho tiempo porque hay que hacer ensayos clínicos que no duran dos días, pueden durar meses, a lo mejor esa vacuna no está lista hasta el mes de noviembre o diciembre.

Pero oiga, en fin, es un buen dato porque, además, cómo se lo puedo contar, no es solo ese laboratorio chino el que está trabajando en ello, son muchos laboratorios del mundo interconectados entre sí, es decir, hay que esperar una respuesta de la ciencia y, mientas tanto, poner los recursos del Estado a funcionar de la misma manera que los españoles se ponen a funcionar de la manera que le han dicho, de forma ejemplar. Quedaros en casa. Y en casa estamos. Ahora hace falta que todos los demás también lo hagan con la misma ejemplaridad.