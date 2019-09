Herrera: "Si yo fuera el PP me abstendría y haría presidente a Sánchez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Son las 8 de la mañana. Son las 7 en Canarias de un miércoles 11 de septiembre del 2019 en el que imaginan ustedes una columna amplía que va desde Gerona hasta Melilla. Bueno, pues todo lo que coge en medio con el adorno lateral de más Comunidad Valenciana hacia dentro y más Baleares hacia fuera, eso va a caer agua. Bueno, ya lleva cayendo desde hace algunas horas, pero hoy va a seguir cayendo.

¿En qué estamos? En negociaciones políticas, en manifestaciones identitarias. Estamos en juicios, estamos en vistas orales como la de Almería que ayer nos daba, ayer veíamos llegar a la madre de Gabriel Cruz y al padre a declarar a la Audiencia de Almería y hemos sabido que la madre pidió retirar el biombo para poder ver cara a cara, mirar a los ojos a la asesina confesa de su hijo y decirle: “Eres una mujer mala”.

Asesina confesa que ayer quiso edulcorar la muerte del niño diciendo que es que en realidad, bueno, había sido un accidente porque el niño era malo y la insultaba y ella le tapó la boca y qué desgracia, el niño murió. La declaración estuvo trucada de lloros y de gran autocontrol, eh. De una puesta en escena que, a lo mejor, convenció al jurado. ¡Vaya usted a saber!

Ella reconoce haber matado a Gabriel, reconoció la pala con la que lo enterró, admitió haber colocado la camiseta como prueba falsa, pero dio una explicación poco verosímil acerca de cada uno de los hechos que ocurrieron en Almería. Hoy continúa con declaraciones de policías y de guardias civiles.

En cuanto a la negociación políta, miren, yo qué quiere que les diga. Yo no sé cómo tienen que decirlo. ¡Qué ganas de perder el tiempo! Yo explicándole esto y ellos reuniéndose. ¡Qué ganas de perder el tiempo cuando no hay intención de negociar! La única intención es de cómo se cose, cómo se hace, cómo se arma un discurso o un relato en el que los responsables sean los demás y yo no pueda convocar elecciones.

Veremos ahora porque el Rey tiene... Hoy sesión de control al Gobierno en funciones. Puede ser interesante. Y luego, además, el Rey tiene que evacuar algunas consultas. Pero de esta situación, oiga, pongamos a cada uno en su lugar y en su sitio. No tiene la culpa Pablo Iglesias ni la tiene Podemos.

Podemos y Pablo Iglesias tienen derecho a aspirar a compartir el poder. Otra cosa es que convenga, no convenga, sea bueno, las políticas sean irracionales. Eso si quieren ustedes es el siguiente paso a analizar, pero tienen indudablemente derecho a ello.

Hoy es... Miren, lo escribe muy bien Victoria Prego en 'El Independiente' de Casimiro Garcia Abadillo, con esa claridad expositiva que tiene Victoria Prego, que lo resume todo de manera muy sencilla. Oiga, llevamos cuatro meses desde las elecciones, cuatro meses esperando primero a ver cómo resultaban las autonómicas, después, una vez conocidos los resultados de las autonómicas, esperando a ver cómo pactaban los partidos: si se entendían entre ellos. Ahí Sánchez eligió a Podemos, Bildu y demás escrecencias del arco parlamentario local y comunitario. Luego esperando a ver a quién elegía como pareja de baile para conformar un Gobierno nacional.

Y eligió claramente a Podemos. Podemos había aupado a Pedro Sánchez a la moción, mediante la moción de censura a la Presidencia del Gobierno, Presidencia a la que este tipo llegó diciendo que quería convocar elecciones cuanto antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿O soy yo que me parece que es que lo dijo y soy el único equivocado? ¿No, verdad? Cuanto antes.

Pues no solo no convocó elecciones, sino que fue gobernando de decreto ley en decreto ley de forma absolutamente impúdica, dándole todo igual. Y si convocó elecciones fue porque los independentistas le dejaron tirado en la votación de los presupuestos y no tuvo más remedio. Y después, ya saben ustedes, después de tres meses la sesión de investidura llena de frivolidad. Aquella sesión de investidura que después dejó un tiempo en el que este buen hombre se ha ido reuniendo con grupitos amigos, con diversos grupúsculos que se representan solo a ellos mismos. Y después de las charletas con las asociaciones, un gobierno paralizado literalmente. Una negociación paralizada en la que, cuando menos, se demuestra que no quieren que acabe en nada. Y así sigue mareando la perdiz.

Ese es el relato de los hechos, ese Sánchez y esa es la situación en la que nos encontramos. A unos cuantos días o no de elecciones, ya veríamos, el 10 de noviembre. Y de nuevo parálisis.

Miren, ¿saben lo que a veces uno, dándole vueltas en la maldad infinita, llega a pensar? Que el Partido Popular, de paso intentando aprovechar el tirón y que el Pisuerga y todo eso, se abstenga en la votación y le haga presidente, que yo creo que es lo peor que le pueden hacer ahora a Pedro Sánchez: hacerle presidente. Porque él confía, primero, en unas nuevas elecciones, tener más diputados y, además, con más diputados, que no le afecte la crisis que llegará, seguramente, esa condición retráctil de la economia cíclica. Y que ha de llegar antes o después: recesión.

Bueno, pues ahora yo, PP, me abstengo y después prepárate para lo que te venga con Podemos cabreado y conmigo que no te voy a hacer ningún favor y con Ciudadanos que ya veremos cómo se aprovecha de la situación. Si dan los números que se lo piense el PP que, a lo mejor, miren por donde, es lo peor que le pueden hacer a Sánchez.

Y hoy la Diada en Cataluña a la espera de la sentencia del caso del 1 de octrubre, ya lo saben ustedes, una sentencia que veremos cuándo llega. Hoy, pues, bueno, mucho tsunami democrático, mucha desunión entre el independentismo y, luego, la performance de toda la vida: segar las cadenas, ejercer la autodeterminacion, Cataluña vive un largo y penoso sitio como la Barcelona de 1714, etcétera, etcétera, etcétera.

Penoso sitio, segar las cadenas, la bota española en el cuello de Cataluña... Pues, hombre, el fondo de liquidez autonómica es el que os está pagando las cuentas, eh, y las nóminas y el que os saca la vida adelante, Generalitat de Cataluña. Pero bueno, en fin, a su bola y que lo pasen muy bien en la manifestación de esta tarde.