Herrera: “Esquerra jamás hubiera imaginado encontrarse en Moncloa a un individuo que dijera que sí a todo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Cuánto me alegro de saludarles en esta mañana de hoy, en esta mañana de noviembre, día 15, en la que nos manejamos con lluvia y cielos nubosos, felizmente. Y también felizmente con esta huelga de transportes que, de momento, no nos complica la vida ¿eh?; lo mismo que en marzo. La huelga sigue adelante, lo más destacado fue la marcha de 1500 camioneros por el centro de Madrid; pero el resto del día fue, en fin, bastante, bastante tranquilo. Hoy seguiremos de cerca los mercados mayoristas para conocer si esta segunda jornada empieza ya a dar algunos problemas.

Audio









LOS FALSOS AFICIONADOS DEL MUNDIAL DE cATAR, CONTROVERSIA EN LAS REDES





Ya están los nuestros en Catar, bueno están camino de Jordania y luego para llegar a Catar donde hay… Este Mundial nos va a dar momentos inolvidables, han contratado a una serie de seguidores postizos que están usando para recrear la afición de los países. Son vídeos que se pueden ver en las redes sociales y televisiones en los que la afición de España, por ejemplo, son todos tipos de aspecto árabe que ni tienen ni idea de quiénes son y luego me imagino son intercambiables. Luego los visten con la de Portugal y van a recibir a los de Cristiano Ronaldo, tal; tienen hasta su Manolo el del Bombo… Es una maravilla, es una maravilla este Mundial para el que le quedan menos días. ‘David Vila’, jajaja; en vez de David Villa; no tienen ni idea de quién es cada uno. Es muy bonito, qué quieren que les diga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









LA INFLACIÓN DE CALVIÑO





También es muy bonito que ayer estaba aquí laministra Calviño, que nos dijo fundamentalmente bueno que la inflación estará en torno al 7%, lo cual no quiere decir que la inflación baje, o sea que bajen los precios es que suben un poco menos de lo que subían en agosto; y que sus previsiones son previsiones buenas. Es decir, que el crecimiento de España pues va a ser estupendo.

Vídeo









DE LA SEDICIÓN A LA MALVERSACIÓN





Bueno, es la única, es la única que se cree eso que está diciendo porque todos los demás organismos lo rebajan todo a la mitad de lo que ella cree, los presupuestos dicen y hablan un crecimiento del 2,1%, y la realidad para todos los demás organismos no va a superar el 1%. Pero eso es… este Gobierno tiene estas cosas. Hoy, entresacando lo que escribían varios compañeros en los medios: Luis Ventoso, Isabel San Sebastián, Gorka Maneiro o Pablo Sebastián; uno llega a la conclusión de que todo, todo es un abuso de poder de Pedro Sánchez, que saben ustedes ahora estamos en que se convierte en cómplices del golpismo catalán despenalizando, además, de la sedición también la corrupción; según lo cual robar para tu partido no tiene consecuencias, lo importante no es lo que robas si no en qué te lo gastas.

Imaginen ustedes que Trump volviera a ganar las elecciones y empezar a cambiar leyes para que las personas que participaron en el asalto al Capitolio no pudieran ser procesados por esos hechos; eso sería un escándalo formidable ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que se está haciendo aquí, ante nuestros ojos y a toda velocidad. Sánchez está liderando una operación de voladura de los fundamentos del Estado de Derecho solo por estar unos meses más en el poder, o una legislatura más en el poder. Y digo voladura del Estado de derecho porque aquí se están cambiando las leyes ad hóminen, para favorecer a personas concretas en función de los intereses de personas concretas. Usted pague impuestos, muchos por cierto, si no lo hace Hacienda le persigue hasta el más allá; si aparca donde no debe recibir la multa correspondiente, con recargos, el embargo de la cuenta, lo que quieran; pero aquí hay unos señores que están por encima de la ley, tan encima que se permiten la osadía de cambiarla para que sus delitos dejen de ser delitos. Se imaginan mayor arbitrariedad que eso.

El último golpe a la Justicia y a la labor que llevan realizando desde hace 5 años para perseguir a los responsables del golpe independentista es la derogación parcial que se pretende también del delito de malversación. O sea, hoy están de enhorabuena unos cuantos condenados y procesados por corrupción en España, también José Griñan y otros condenados por los ERE de Andalucía. Pero oiga, supongo que personas implicadas en los sumarios de Púnica, de Lezo, de Kitchen, de Julián Muñoz el exalcalde de Marbella, Iñaki Urdangarín por el caso Nóos… digo yo. Aunque pretenden hacer una diferenciación en la que una cosa sea el lucro social y otro el lucro personal: dice, usted ha malversado, pero bueno si ha malversado por su partido y si ese partido es el PSOE no pasa nada, hombre si se lo ha quedado usted en el bolsillo sí. Todos tienen que estar rezándole a San Oriol Junqueras por la feliz ocurrencia que ha tenido también de exigir que se derogue el delito de malversación si no hay enriquecimiento personal. A ver, Junqueras no lo hace por ellos sino por una treintena de cargos públicos de la Generalidad que malversaron dinero público para financiar la intentona independentista y están procesados por ello. Esto empezó por el indulto a los condenados, ha seguido y sigue por la derogación de la sedición que se va a tratar a la vez que los presupuestos en el Parlamento y ahora la derogación parcial del delito de malversación, esto es todo una ofensiva legal de Sánchez que está fuera de control como un autócrata. Son abiertos ataques al estado solo por supervivencia política en el cargo, con el PSOE rendido a sus felonías, todos a sus pies sean cuál sean sus desmanes en base a la ausencia de principios morales y políticos que caracterizan a este individuo. Por eso están eufóricos los dirigentes de Esquerra, por eso presumen de que se ha pulverizado el delito de sedición, claro cómo no van a estar eufóricos, jamás hubieran imaginado que en Moncloa se van a encontrar a un individuo que dijera que sí a todo. Y además, y además, saben que no van a tener otra oportunidad igual.

El golpe de 2017 va a salir gratis. Eso es la desjudicialización esta de la que tanto nos hablan. Es decir, eliminar delitos; si no hay sedición no hay sediciosos y la declaración de independencia de una parte de España es una gamberrada; y si no hay delito, los delincuentes dejan de serlo. Esto no tiene nada que ver con la pacificación de Cataluña como afirma de modo falaz el argumentario de Moncloa, que lo tiene como loros todos esta colección borreguil de ministros, nada que ver. La pacificación de Cataluña vino por la aplicación del artículo 155 primero, y por la sentencia del Supremo después. Lo de ahora es lo contrario: la desigualdad, abuso de poder, la derrota de la ley por parte de los delincuentes. Ya lo saben, aquí lo importante es que este argumento lo ha utilizado hasta la señora Margarita Robles que es juez.

Anda, lo importante no es lo que robas ni siquiera que robes sino en qué te lo gastas. ¿Me lo he gastado en mí?, no; me lo he gastado en mi partido, si mi partido es el PSOE, además, no hay problema. Me lo he gastado en montar un entramado para dar un golpe de Estado en España por el delito de sedición según sentencia del Supremo y tal… Bueno, bueno, entonces, a ver tranquilidad hombre, no pasa nada. Es la impunidad, es la impunidad. No hay delito si quien lo comete puede beneficiar al PSOE y a Pedro Sánchez. Así es la vida ahora mismo.