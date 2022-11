La otra cara del paro de los transportistas: "Muchas de las cosas que se dicen no son ciertas"

Durante el día de hoy está transcurriendo la primera jornada de la huelga indefinida de transportistas convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, la misma organización que en marzo pasado protagonizó un paro del transporte que duró 20 días.

Poco antes de las 10 horas cientos de transportistas se concentraban en la Ronda de Atocha, en el centro de Madrid para reclamar al Gobierno no trabajar a pérdidas y exigen por escrito detalles del plan de inspección en el que trabaja el ministerio de Transportes, es la moneda de cambio para poner fin al paro indefinido que arrancaba esta medianoche.

"Para no ganar mejor, parar", "No queremos subvenciones, queremos soluciones", “RS (por la ministra del ramo Raquel Sánchez), si el Real Decreto no cumples, al transporte lo hundes", rezaban algunas de las pancartas.

De momento, parece que todo está trascurriendo con cierta normalidad. Ha habido alguna quema de neumáticos o pinchazos. El responsable de la plataforma ha reconocido indirectamente que la huelga no está teniendo éxito porque ha dicho que irá cogiendo "calor" en los próximos días. Durante esta primera jornada 'La Tarde' ha recogido las impresiones de algunos manifestantes.

José Manuel, transportista, dice que la situación es igual o peor que en marzo: "Trabajamos perdiendo dinero. Solo reclamamos lo nuestro. No entiendo por qué somos los únicos en salir a la calle."

Diego dice que no le merece la pena la cantidad de horas que trabaja para el poco dinero de beneficio que se lleva.

Vicente, de Ciudad Real, ha pedido que no les engañen: "Hay mucho intermediario que es lo que nos está matando. Los precios altos nosotros también los estamos sufriendo. Por un día o dos no se va a parar España".

Asimismo, también ha pasado por 'La Tarde' José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, agrupación la cual no apoya este paro indefinido. Quijano ha destacado que la mañana ha transcurrido con bastante normalidad. En cualquier caso contemplan que en los últimos meses se está aplicando lo aprobado hace unos meses, opinión totalmente opuesta a la de los manifestantes. De igual modo, ha comentado que no están habiendo las denuncias que dan pie a las sanciones.

Con respecto a los contratos a pérdidas ha negado que se estén dando estos, a pesar de que los manifestantes denuncien exactamente lo contrario: "Si fuese cierto estaría parada toda la flota española. Hablamos de un sector con grandes inversiones y no puedes estar mucho tiempo trabajando a pérdidas. Puede haber gente pasándolo mal como en todos los sectores. Pero en estos momentos la inmensa mayoría del sector quiere seguir trabajando."

También ha dicho Quijano que cuando se conoce bien el trasfondo se da cuenta de que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas. Ha terminado volviendo a destacar que, salvo alguna cosa puntual, la jornada laboral ha transcurrido con normalidad.