Herrera: "Entre lo poco que falta para las fiestas y cómo repuntan los contagios, tonterías las justas"

La pandemia, estamos en la zona "cesarini", que era un jugador de la Juve que metía goles siempre en los últimos minutos. Esos tiempos en los que hay de todo: agotamiento, tensión... Está la luz del final del tunel que se ve, pero algunos no son conscientes de que seguimos en el tunel. Le doy un dato. Ayer en Alemania 952 muertos, en España 388.

Yo le decía la zona 'cesarini' porque el que ahora mismo tenga un contacto con un positivo, si respeta la cuarentena de 10 días se queda fuera de juego en Nochebuena y Navidad. Fuera de juego. Así que los más despreocupados si no lo hacen por responsabilidad colectiva, pues que lo hagan por el interés individual de tener la cena en paz, que ya se sabe que uno puede ir a hacerse una PCR a un laboratorio y todo eso. ¿Se acuerdan del Rey Felipe VI? Tuvo contacto con alguien de su entorno, era positivo, a él la PCR le salió negativa, pero los protocolos aconsejan guardar cuarentena por aquello de los periodos ventana en los que el virus puede no dar la cara justo en el momento de hacerse las pruebas.

Y la cosa está para tomárselo con mucha calma y con mucha seriedad, con profilaxis redoblada, con precaución, que no les digo yo que vayan de puntillas por la calle como los gatos, pero ya me entienden. Entre lo poco que falta para las fiestas, cómo está la cosa en Europa, cómo están repuntando los contagios en España, estamos para aplicarnos una expresión anglosajona que es "no monkey business", tonterías las justas o déjate de pamplinas porque ayer los contagios nos han dejado en una incidencia que roza ya los 200 casos por cada 100 mil habitantes. Y recordamos que la OMS considera que a partir de 200 ya la cosa deja de estar más o menos controlada, así que este miércoles habrá reunión del Consejo Interterritorial y seguramente las comunidades autónomas van a tomar o van a darle una vuelta a la tuerca.

Foto: EFE/EPA/Manuel Balce

Todos nos sorprenderemos porque seguramente eso supone para el comercio, hostelería y otros sectores un perjuicio. Han cerrado en esta pandemia 50 mil bares en España. Esos son muchos empleos perdidos, además de lo que para uno supone que su lugar de referencia, el otro salón de casa, que es normalmente el bar de uno, haya cerrado. 50 mil.

La tercera ola es una realidad en otros países con un panorama muy parecido al de la primavera, Holanda, el Reino Unido, han tomado medidas, no les digo Alemania, donde han cerrado los colegios y todos los comercios que no sean los esenciales. ¿Llegará esa decisión a tomarse en España? Pues, hombre, mire, no está España para esa decisión, pero si sigue la progresión seguramente alguna se tomará al respecto.

La vacuna gracias a un cabreo que ha cogido la señora Merkel, que ha dicho cómo es posible que una vacuna que hemos hecho en Alemania, que la embotellan en Bélgica, que se reparte inmediatamente, sean los del Reino Unido los primeros en pincharla. Y nosotros con la burocracia de Bruselas, con lo cual, se va a adelantar una semana el plácet de la Agencia del Medicamento. Y eso quiere decir que la vacuna va a estar preparada antes de fin de año para las personas indicadas, que el calendario de vacunación lo decide Sanidad. Primero las residencias, el personal sanitario, lo razonable.

El estudio de seroprevalencia, la encuesta sanguínea, dice que solo el 10% de los españoles ha pasado el covid, uno de cada diez. Digamos que de inmunidad de rebaño a esto le queda..