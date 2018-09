Herrera: "¿Dónde quedó la justicia universal para el cuentista de Garzón y la ministra Delgado?"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Ha echado usted las cuentas de su pensión? ¿Pertenece usted a lo que se llama el “baby boom”? Es decir, los que nacieron entre... Nacimos entre el 57 -yo "pelao", la verdad- y el 77. Es decir, los que se van a jubilar dentro... En el caso de los del 77 más tarde, pero los del 57 nos queda un suspiro. ¿Tiene usted, siente usted preocupación por su futuro? Por el futuro de las pensiones. Hombre, me imagino que le relajara saber que el Pacto de Toledo se ha reunido, es decir, todos los partidos políticos, y han llegado a un acuerdo, que es el de unir la revalorización de las pensiones al IPC, al índice de precios al consumo, al precio de la vida, de tal manera que sube el precio de las cosas, sube su pensión. Insisto, no sube el precio de las cosas o sube poco, su pensión sube poco pero usted no pierde poder adquisitivo.

Y dirá, ¿y solamente ligado al IPC? El Pacto de Toledo ha hecho un texto ambiguo, es decir, se utilizará el IPC pero no descarta que cada gobierno, al fin y al cabo el Pacto de Toledo no es vinculante, cada gobierno añada otras consideraciones, además del IPC, cuando haya que subir las pensiones. ¿Por qué? Mire, solo con las cotizaciones de los trabajadores no se podrán pagar las pensiones porque cada día va a haber más pensionistas.

En el 2007 se pagaban 90000 €, al Estado le costaban anualmente 90.000 millones el pago de pensiones; en el 2018, 145.000 millones. ¿Admitimos apuestas de cuánto costará en el 2030, que está a la vuelta de la esquina y todavía, seguramente, seguirá el Gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, mucha pasta.

¿A quién perjudica la subida de las pensiones?

¿Eso con las cotizaciones se mantendrá? Seguramente no. ¿Por qué? Primero porque España es un país de bajos salarios y es un país con un 15% de paro. Cuesta mucho bajar el paro en España. Es evidente que si mañana crece la economía exponencialmente, crece el número de trabajadores y, hombre, mejoran los salarios, no se da la circunstancia de que chavales que ganan 1100 €, en el mejor de los casos, tienen que pagar pensiones de jubilados que ganan 2.200. Y que cada año no perderán, para que no pierdan poder adquisitivo, tendrá que ir aumentando el número del dinero que habrá que meter ahí. Con lo cual, eso con las cotizaciones es, como dice Octavio Granados, solo ligarlo al IPC es efecto perverso. Hay que buscar otros indicadores.

¿Qué indicadores? Indicadores como el PIB. ¿Qué pasa en una situación en la que suben los precios pero baja el PIB? Es decir, la actividad económica no genera mayores impuestos y, además, aumenta el paro porque baja la economía o viceversa y, por lo tanto, se recauda menos. Hombre, como lo tengas solamente ligado al IPC es tu ruina. Eso significa mucha más deuda. Te tienes que endeudar para pagar eso, con lo cual, seguramente, ahí por mucho que algunos se pongan en contra, habrá que aplicar otro criterio, no solo el del IPC.

Mire, cada año va a suponer ligar las pensiones al IPC, 1600 millones del euros más. Solamente por eso, si el IPC sube al 2%. Pero es que habrá que añadir 5000 millones más por los nuevos pensionistas que se incorporan. Eso ya da un total de 6000.

¿Cómo se amortigua eso? Pues es verdad que si sube el PIB, también aumenta la recaudación, pero con un 2% de subida del PIB, por ejemplo, no se recaudan más de 5000 millones. Por lo tanto, hay ahí unos 1000 millones anuales. ¿Qué pasa? ¿Va a cuenta de la deuda? ¿Va a aumentarse el déficit cuando, además, Bruselas es muy exigente con el déficit? ¡Y de qué manera!

Claro, cuadrarlo con el control del déficit, todo eso va a ser muy difícil. Evidentemente ahora se puede, más o menos, trampear la situación. Pero la situación grave está a la vista de 10, 20, 30 años. ¿Qué pasara entonces? Alguno dirá: “Buah, pues que cuando lleguen los de 10, 20, 30 años pues que arreen”. Bueno, bueno, nosotros solucionamos lo nuestro, pero a los jóvenes de ahora les dejamos un panorama en el futuro ciertamente muy complicado. Muy complicado.

España es un país bastante generoso en pensiones si lo comparamos con la media europea. Aquí te jubilas con el 80% más o menos de tu pensión, 70-80%, pero es que en Dinamarca te jubilas con el 35-40%. A ver quién le ata, ¿verdad?, a esa mosca el rabo. Estas cosas si quieren ustedes las hablamos hoy con la ministra de todo ello, de Trabajo, que nos va a visitar, Magdalena Valerio.

Hay otros asuntos también del día que son igual de interesantes porque inciden en uno de los... En una seria crisis en el Gobierno de Pedro Sánchez, por más que insista en apoyar a la ministra Delgado. Se conocen nuevos datos, nuevas circunstancias, nuevos argumentos de la célebre comida en el restaurante Rianxo en la que estaba el perejil de don Baltasar Garzón, policías, la señora fiscal de la Audiencia, Dolores Delgado, hoy notaria mayor del Reino y ministra de Justicia, y el comisario Villarejo. Y esas revelaciones son las de que Villarejo montó una red de prostitución para sacar información vaginal a políticos, a miembros de consejos de administración, etcétera etcétera.

Y eso se lo cuenta, por no reproducirles el diálogo de los dos, eso se lo cuenta Villarejo a la señora Delgado diciéndole que, efectivamente, creó una llamada agencia de modelos donde les ponía a tiros, a tiros a las personas que le interesaban, a esa señora que le seducía vaginalmente, se hacía la tonta y le decía: “¡Cuánto me aburro! ¿Por qué no me cuentas algo interesante?” Y supuestamente, dice Villarejo, le está contando Villarejo a la señora Delgado, los otros picaban porque, claro, un calentón en el Cono Sur nubla a veces la vista.

Y le dice la señora Delgado: “A bote pronto es más fácil que un hombre babee que una tía babee”. Y le dice Dolores Delgado: “Pues, desde luego, con lo que me cuentas, éxito garantizado”. Dice: ”Sí, beneficiamos mucho al gremio de policía porque supimos muchas cosas de políticos, de gente de consejos de administración, etcétera, etcétera” “¡Y cómo me reía yo! ¡Cómo caían todos!”

Oiga, esto es tan tremendo como aquella afirmación que en esa comida también hacía la señora Delgado, según la cual en un viaje de magistrados y fiscales a Cartagena de Indias sorprendió a alguno de ellos con menores. Primero, ¿cómo sabía que eran menores y de qué manera le sorprendió? Eso no lo cuenta. La lista de las personas que viajaron en esa misión es fácil cotejarla, eh. Vamos, tan fácil como que la tengo aquí. Como comprenderás no le voy a dar los nombres, pero la tengo aquí. ¿A cuál de ellos se refería? Y segundo, el alcalde de Cartagena de Indias ha dicho: “Oiga, dime los nombres de quiénes estaban con menores. ¿Quiénes estaban corrompiendo a menores? Porque es que voy a pedir la extradición, claro, para juzgarles aquí”.

Y estos, tanto Dolores Delgado como el cuentista de Baltasar Garzón, estos son partidarios de la justicia universal. "Allá donde se cometa el delito llegará la larga mano de la justicia para hacer de ese momento resplandor de la verdad y de..." Esto es lo que dice Garzón y... Bueno, pues ánimo. Justicia Universal desde Cartagena de Indias. La gente se mete en charcos ella sola. A ver ahora cómo volvemos a la defensa cerrada. Esto es un chantaje al Estado, por aquí, por allá.

Y vuelvo a la misma afirmación de ayer: Yo soy del pleno convencimiento de que esto no lo divulga Villarejo, entre otras porque a Villarejo no le interesa lo más mínimo. Si le interesa salir de la cárcel, no lo va a conseguir, ya lo sabe que es mayor, presionando con estas cosas. Esto lo divulga quien ha tenido acceso a esa información. ¿Y quiénes son? Ah, policía, Audiencia Nacional, ah... ¡Vaya usted a saber!