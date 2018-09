Herrera a las 8, jueves 27 de septiembre

Tiempo de lectura: 2



No te pierdas el análisis de la actualidad comenzando por las conclusiones del Pacto de Toledo y las nuevas grabaciones entre Villarejo y Dolores Delgado.

¿Ha echado usted las cuentas de su pensión? ¿Pertenece usted a lo que se llama el “baby boom”? Es decir, los que nacieron entre... Nacimos entre el 57 -yo "pelao", la verdad- y el 77. Es decir, los que se van a jubilar dentro... En el caso de los del 77 más tarde, pero los del 57 nos queda un suspiro. ¿Tiene usted, siente usted preocupación por su futuro? Por el futuro de las pensiones. Hombre, me imagino que le relajara saber que el Pacto de Toledo se ha reunido, es decir, todos los partidos políticos, y han llegado a un acuerdo, que es el de unir la revalorización de las pensiones al IPC, al índice de precios al consumo, al precio de la vida, de tal manera que sube el precio de las cosas, sube su pensión. Insisto, no sube el precio de las cosas o sube poco, su pensión sube poco pero usted no pierde poder adquisitivo.

Y dirá, ¿y solamente ligado al IPC? El Pacto de Toledo ha hecho un texto ambiguo, es decir, se utilizará el IPC pero no descarta que cada gobierno, al fin y al cabo el Pacto de Toledo no es vinculante, cada gobierno añada otras consideraciones, además del IPC, cuando haya que subir las pensiones. ¿Por qué? Mire, solo con las cotizaciones de los trabajadores no se podrán pagar las pensiones porque cada día va a haber más pensionistas.

En el 2007 se pagaban 90000 €, al Estado le costaban anualmente 90.000 millones el pago de pensiones; en el 2018, 145.000 millones. ¿Admitimos apuestas de cuánto costará en el 2030, que está a la vuelta de la esquina y todavía, seguramente, seguirá el Gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, mucha pasta.

¿Eso con las cotizaciones se mantendrá? Seguramente no. ¿Por qué? Primero porque España es un país de bajos salarios y es un país con un 15% de paro. Cuesta mucho bajar el paro en España. Es evidente que si mañana crece la economía exponencialmente, crece el número de trabajadores y, hombre, mejoran los salarios, no se da la circunstancia de que chavales que ganan 1100 €, en el mejor de los casos, tienen que pagar pensiones de jubilados que ganan 2.200. Y que cada año no perderán, para que no pierdan poder adquisitivo, tendrá que ir aumentando el número del dinero que habrá que meter ahí. Con lo cual, eso con las cotizaciones es, como dice Octavio Granados, solo ligarlo al IPC es efecto perverso. Hay que buscar otros indicadores.

¿Qué indicadores? Indicadores como el PIB. ¿Qué pasa en una situación en la que suben los precios pero baja el PIB? Es decir, la actividad económica no genera mayores impuestos y, además, aumenta el paro porque baja la economía o viceversa y, por lo tanto, se recauda menos. Hombre, como lo tengas solamente ligado al IPC es tu ruina. Eso significa mucha más deuda. Te tienes que endeudar para pagar eso, con lo cual, seguramente, ahí por mucho que algunos se pongan en contra, habrá que aplicar otro criterio, no solo el del IPC.