Herrera: "El PP se ha dado un chute de autoestima para afrontar la derrota parlamentaria que se avecina"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana recordando que esta semana tiene lugar el 'veranillo de San Miguel', que dejará un tiempo estable en España, "es lo único estable que va a haber".

"Esta semana asistiremos a la investidura de Feijóo dos meses después de las elecciones, una investidura que salvo gran sorpresa finalizará en fracaso. Sin embargo, los del PP se dieron ayer un chute de autoestima para afrontar esa derrota parlamentaria que se avecina en un acto visualmente fuerte. Quizás algo más que un mitin de partido, cosa que el Partido Socialista sabe que no puede hacer porque vive en una cierta discordia y con la musculatura un tanto atenazada", ha desgranado el comunicador.

Se ha fijado también en la oportunidad que tiene Feijóo en su debate: "Feijóo sabe que va a ser derrotado, pero llega al debate en mejor condición de lo que cabría esperar. Tiene una oportunidad para trazar líneas maestras de un verdadero plan político para el país. Y apoyado en el acto de ayer, que fue un éxito por la afluencia masiva de personas, las imágenes son espectaculares".

El análisis de la manifestación contra la amnistía

"Algunas personas seguramente no eran militantes del PP, pero sí se sintieron concernidas y acudieron a esa convocatoria en la que se dio una imagen de unidad, frente a un PSOE que abomina de sus dirigentes como Felipe o Guerra, el PP ha dado un ejemplo de cohesión con Aznar y Rajoy", ha destacado Herrera.





Respecto a la manifestación en sí misma, "ayer demostraron capacidad de movilización en contra de lo que todos conocemos, de la entrega de la dignidad del estado de derecho que Sánchez va a realizar, no porque crea que esa amnistía es lo mejor para una España que va a cerrar determinadas heridas, sino porque necesita una serie de votos que tiene Puigdemont".

Sin embargo, Herrera descarta una posibilidad: "Algunos manejan espejismos y dicen, si un grupo de diputados del PSOE no es que apoyen a Feijóo, sino que no apoyen a Sánchez, forzaría nuevas elecciones. Que abandonen toda esperanza, a todos esos los ha puesto Sánchez y la votación es pública y por llamamiento".

"Sí que hay un mensaje potente de rechazo a la amnistía, porque esa amnistía ha tocado un nervio de la sociedad española, algo que no ocurrió con los indultos ni el delito de sedición. La gente normal no admite cacicadas. Si quieren comprobar el daño que ha hecho la concentración de ayer, escuchen el silencio del equipo de opinión sincronizada. Lo más que llegan a decir es que Feijóo asume su derrota parlamentaria con el acto de ayer, pero no la derrota social. Y eso es lo interesante del acto de ayer", ha asegurado.

El futuro de las ayudas para paliar los efectos de la inflación

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En clave económica, "a medida que se acerca el final de año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el Gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación. El 31 de diciembre finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico, y la rebaja del IVA de la luz, y las subvenciones del transporte. Y desde Europa se está exigiendo a los gobiernos que reduzcan los niveles de gasto público. A lo mejor tenemos suerte y en su sesión de investidura, Pedro Sánchez nos explica qué va a pasar con estas ayudas".

Las palabras de Yolanda Díaz sobre el fin del mundo

Por último, se ha fijado en Yolanda Díaz: "Ahora mismo hay dos tipos de personas, las que tienen un cohete escondido en el granero y las que están a por uvas y no se enteran del fin del mundo. Eso que ha anunciado Yolanda Díaz en un mitín de Sumar. Cabe la posibilidad de que sea inteligencia artificial, que ellos mismos lo hayan colado y digan, veis como os hemos engañado. Y esta es la que está negociando la amnistía con Puigdemont".

Yolanda Díaz (EFE)