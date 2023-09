Ferraz defiende que el multitudinario acto del PP en Madrid cohesiona al PSOE y fortalece a Sánchez

Audio





El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez preside este lunes el Consejo de Ministros adelantado 24 horas ante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

La Moncloa promete acaparar la rueda de prensa posterior a la cita semanal del Gobierno con ataques al líder del PP. Ferraz defiende que el multitudinario acto de los populares en Madrid cohesiona al PSOE y fortalece a Sánchez.

El PSOE da la espalda a las resistencias por la enormidad de basar una gobernabilidad en las exigencias de Carles Puigdemont y y narrativa apela una suerte de desesperación de Alberto Núñez Feijóo también ante el intento de remover conciencias entre los socialistas.

MADRID, 24/09/2023.- Los expresidentes del Gobierno José María Aznar (i) y Mariajo Rajoy (d) junto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo (c), durante el acto del PP celebrado en la plaza de Felipe II en defensa de la igualdad de todos los españoles, este domingo en Madrid. EFE/ Borja Sánchez Trillo









Arrinconar a Feijóo

Es más desde Ferraz difunden que la ofensiva del PP sólo une a sus filas, permitiéndoles arrinconar a Feijóo en el terreno de una derecha radical mientras se escudan en que a Luis Rodríguez Zapatero también lo cosieron a manifestaciones y al final logró once millones de votos.

Lejos de hacerme ya la presión interna y externa en Pedro Sánchez, sus mensajeros han sincronizado las reacciones para reforzar la legitimidad de su temeraria apuesta y desacreditar el debate de investidura de Feijóo al que tachan de paripé, mentir a la ciudadanía o de pérdida de tiempo porque se va a estrellar en la tentativa.

GAVÀ (BARCELONA), 24/09/2023.- El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), se fotografía con simpatizantes durante el acto de la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, Barcelona, este domingo. EFE/ Toni Albir

Cuca Gamarra, en COPE: "Supera las siglas del PP"

Aunque es un primer momento se trataba de un acto de partido, como contaba Cuca Gamarra este domingo en COPE, "las circunstancias han hecho que se convierta en algo que supera las siglas del PP", porque, como bien afirmaba, incluso votantes del PSOE de Sánchez no refrendan esta decisión.

En Fin de Semana contaba la popular que lo único que pretenden en esta manifestación es "hablar alto y claro de algo fundamental como es la igualdad entre todos los españoles, que puede empezar a estar en riesgo" defendía. No en vano, el lema que llevan hoy en la manifestación es "frente a la amnistía, igualdad".

La valoración de los "cambios de opinión" de Sánchez

Hace unos meses, cuando todavía no había llegado el 23J y no sabíamos en qué resultarían las votaciones, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguraba que él no había mentido, sino que había tenido simples cambios de opinión. Unos "cambios de opinión" que son claves para el Partido Popular, que creen que es solo una estrategia más para mantenerse en el poder "porque ha perdido las elecciones".

Herrera: "Carga de autoestima para el PP"

Carlos Herrera ha analizado el acto popular del domingo que "rebosó de gente". "Si usted se asoma a los voceros del PSOE verán que tienen el mismo argumento, eso es una rebelión nacional, que si eran pocos, buscando como locos la simbología franquista... lo de siempre".

"Lo importante es llegar a la conclusión de que fue un acto visualmente fuerte que clamó por la igualdad de los españoles, y que ha supuesto una carga de autoestima para el PP. Fue algo más que un mitin de un partido, aunque solo fuera el mitin de un partido. Algo que Sánchez sabe que no puede hacer porque su partido ahora mismo vive la discordia y tiene la musculatura completamente atenazada", ha destacado Herrera.

En este punto, ha puesto el foco en la intención de la manifestación: "Tenía un símbolo fundamental que es el de todo un país llevado a una tensión absolutamente innecesaria para un proceso, de la amnistía, para el que hasta hace cuatro días era un indeseable huido de la justicia. Un proceso que nadie había reclamado y que pasa solo porque a Sánchez le faltan unos escaños para conseguir ser presidente del Gobierno".

