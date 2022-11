Herrera: “¿Cómo se puede nombrar para el TC a un exdiputado, exministro y una exdirectora general del PSOE?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es 29 de noviembre, digamos que hace fresco; no, no, no un frío excesivo pero fresquito que invita a echarse algo más, a lo mejor algo más que una rebequita en algunos lugares, quizá algo de paño un poco más gordo, una de esas pashmina que llevan ahora la gente en el cuello, que es una cosa que da 80 vueltas al cuello; y luego, pues tranquilidad y buenos alimentos. El frío es de las cosas más sanas; bueno, en su justa medida, como todo. Además, oigan miren, bendigan ustedes el tiempo en el que viven, celebren haber coincidido en el tiempo, en el espacio con lo larga y grande que es la humanidad, la historia de humanidad, el tiempo en sí mismo, pudiendo haber nacido yo que sé, conejo en la India… Ha nacido usted, ser humano en España, y al mismo tiempo que Pedro Sánchez. ¿Usted no cree que eso es un motivo de alegría y celebración para un día como el de hoy?

Ayer, en otro homenaje que se le dabaaAlmudena Grandes, no seré yo quien le ponga peros a eso, a Pedro Sánchez solo le faltó decir ‘señora’… porque escuchen ustedes la ocurrencia que tuvo. No, no, no, no, señora, no, jajaja. Esta gente que se cree providencial acaban teniendo problemas psicológicos porque se creen llamadas a la trascendencia, como les decía a las 7 de la mañana ¿no?

La verdad es que se nos ocurren muchas cosas por las que Pedro Sánchez podría pasar a la historia, ahora le cuento alguna. Pero, de verdad ¿no se da cuenta de que eso no lo debe decir él? Hombre, eso, alguien tiene que decirte al oído: ‘oye que eso no lo puedes decir tú, que lo tienen que decir los 27 pelotas que llevas normalmente alrededor, los pelotas o los loros de tus ministros, o que lo diga, en fin, cualquiera de los que tenemos por ahí colocados en todos los periódicos de España, los telediarios y los informadores…. pero no lo digas tú, que es que lleva a la risa’. Y la gente aplaudiéndole, y allí, y él ‘no, señora, no’, y hablando de la República y de la luz de la República que es la que le iluminó. Esa República contra la que su partido dio un golpe de Estado, por cierto. Egolatría, narcisismo…





LAS COSAS POR LAS QUE PEDRO SÁNCHEZ PASARÁ A LA HISTORIA





Mira Sánchez, la verdad es que estamos deseando que pases a la historia, jejeje. Cuanto antes… Tú pasa la historia que ya los demás escribiremos tu legado, que pasarás a la historia por muchas cosas. Pues mire, porque has logrado que cada español deba más de 30000 euros batiendo récord de la deuda pública; porque has logrado que España sea líder europeo en índice de miseria; porque has hecho historia con la mayor tasa de paro de Europa cerca del 13 % con especial eficacia entre mujeres y jóvenes; porque has hecho historia repatriando etarras y exiliando a Reyes, algo que nadie más había logrado nunca; has hecho historia insultando, liberando golpistas, terroristas, violadores; has hecho historia asesinando varias veces a Montesquieu, con el mayor asalto a la separación de poderes desde el Califato Omeya; has hecho historia con el único gobierno de todo Occidente compuesto por comunistas y aliado con separatistas; has hecho historia prohibiendo que se use el español en una parte de España; has hecho historia consiguiendo que los niños españoles sean más brutos y más pobres que nunca, pero eso sí, pueden cambiarse de sexo en 5 minutos; has hecho historia dedicándole más tiempo, más recursos, más ayudas a los independentistas que a los constitucionalistas, a los ladrones que a los policías, y a los delincuentes que los jueces; y has hecho historia al hundir la Transición, la Constitución, la reconciliación nacional para poder inventarte una Segunda República próspera que nunca existió, y jugar el partido de vuelta de la Guerra Civil que nadie quiere.

Fíjate la de cosas por las que vas a pasar a la historia. Ni Napoleón con demencia senil decía las tontunas que se te ocurren decir a ti.









ASALTO AL PODER JUDICIAL: UN EXMINISTRO Y EXDIRETARO GENERAL DEL PSOE AL FRENTE DEL TC





Pero bueno, además de esta cuestión y añadiendo la mera actualidad del día hay que hablar del nuevo o de la nueva entrega del asalto al Poder Judicial. El Gobierno va a forzar la máquina tratando de garantizarse una mayoría progresista en el Constitucional, por más que el acuerdo del Poder Judicial siga bloqueado. O sea, ¿qué va a hacer hoy el Consejo de Ministros? Hoy el Consejo de Ministros va a designar a los dos jueces que quiere colocar en el Constitucional y que le corresponde designar: una, Laura Díaz que fue directora general de Asuntos Constitucionales del ministerio de Gracita Bolaños; o sea independencia del gobierno total y absoluta la de esta señora; y el otro, Juan Carlos Campo, el exministro que hizo el trabajo sucio de los indultos y al que echaron a la calle tratado como un felpudo.

Y ahora lo que habrá que ver si el Constitucional acierta que el Gobierno ponga a sus dos magistrados sin que el Poder Judicial ponga los dos que les corresponde. Pero ya está aquí la nueva maniobra de Pedro Sánchez para hacerse con el control del Constitucional obteniendo una mayoría progre que avale las leyes ideológicas y todos los abusos jurídicos que está perpetrando el sanchismo. Pero es que tiene, además, otra lectura: ¿cómo se puede nombrar para el Tribunal Constitucional a un exdiputado y un exministro del PSOE y a una exdirectora general del PSOE? En la etapa del PP, Juan Carlos campo como diputado firmó recursos de auto de inconstitucionalidad y esos recursos ¿los va a resolver ahora él como magistrado?; y votó a favor de leyes o incluso las impulsó como ministro, han ido alguna recurridas, y ¿ahora va a decidir si las leyes que votó siendo diputado son o no son constitucionales? Vean ustedes el fondo de la cuestión tan grave con el que nos encontramos.









IGUALDAD Y LA CAMPAÑA CONTRA PABLO MOTOS





Y luego, miren, ¿cómo no la habrá liado el Gobierno con la Ley del ‘solo sí es si’ para que el PSOE le haya entrado ahora un ataque de seguridad jurídica? Después de que el Ministerio de Igualdad ande por ahí repartiendo el carnet de juez con estudios o de juez sin estudios, o periodista con escrúpulos o sin escrúpulos. Miren, hay una campaña organizada en torno a uno de los tipos más brillantes que tiene esta profesión que se llamaPablo Motos, que dirige ‘El Hormiguero’. 17 temporadas en televisión siendo líder y con éxito, que eso cuesta lo indecible y para eso hay que tener mucho talento, Bueno, pues hay una campaña organizada por el Ministerio de Igualdad acusándole de machista, utilizando el pensamiento woque, más todos los mediocres argumentos y mediocres personajes que pululan en torno a ese fango, que llama la atención. Acusándoles de machista pues porque, de repente, organizan un vídeo con imágenes de hace 17 años en la que hace una pregunta, ¡bah!, más o menos que la entiende divertida la persona que le responde; y que ahora con los códigos morales que imponen toda esta gentuza, es machismo. Y deciden que hay que abrumarle y movilizar todo ese ejército de ratas que tienen en Twitter y en las redes sociales toda esta gentuza, para que se lancen a por él.









Es una clara maniobra contra la libertad de expresión, contra la decencia de una persona, a la que ahora mismo se coloca en el foco de la observación de todos, diciendo unas barbaridades. Ya quisiera cualquiera de todos esos mediocres tener la mitad, de la mita, de la mitad, de éxito y de talento que tiene este tipo. Ya quisieran. En fin, Motos, aguanta porque estas cosas también te digo una cosa: se entretienen cuatro días y mañana cogen a otro. Pero no te preocupes.