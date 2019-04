Herrera: "El CIS Tezanos hace política y orienta la opinión"

Ayer apareció el CIS. El que diga que se ha asombrado o está sorprendido por el resultado del vaticinio de la de la foto del momento que ha parido el señor Tezanos, seguramente miente. Porque estaba claro, estaba más que claro, que lo que iba a hacer era casi casi pornografía. Como dice Santi González en su artículo de hoy en 'El Mundo': “Cistitis”. Una cistitis de propaganda sin límites.

¿Cuál es el mensaje que deja este CIS en el que le da al PSOE caballo ganador suficiente, pero descalabra al PP y pone a Vox en el disparadero? Muy sencillo, decirle a los votantes que solo falta un poco de empujón para que no tenga que depender de separatistas, Bildus terroristas y otra escoria del Parlamento. Es decir, para transmitirle a los votantes del PSOE a los que están indecisos, cerca del 40% indecisos según el propio CIS, que con un poco más de apretón el PSOE podrá elegir si pactar a la derecha con Ciudadanos o a la izquierda con Podemos. Ese es el mensaje.

Es como dice hoy Ignacio Camacho en su columna de 'ABC': “La realidad inducida”. Es decir, aquí no estamos haciendo un estudio sino estamos haciendo política, estamos orientando la opinión. Vamos a evitar con estos datos, que son unos datos a pedir de boca, vamos a orientar al votante para evitar la euforia de la izquierda. Es decir, el PSOE va a ganar, pero chicos no lo tiene todo ganado y además para gobernar con comodidad lo que tenéis que hacer es ir a votarle. Porque además ya veis el descalabro de la derecha, que es inconmensurable. Bueno esa es la realidad lúcida.

Digamos que el mismo Tezanos, en el estudio que hizo para Andalucía, a Susana Díaz le dio 15 escaños más de los que luego sacó. Ya con eso nos vamos haciendo una idea. Con el 40% de indecisos es muy difícil, muy difícil hacer una foto real. Las horquillas de casi 20 diputados... Es decir, el PSOE sacaría entre 110 y 130 diputados. Eso no es lo mismo. Ahora, el mensaje es: “si sacamos la parte alta de lo que yo vaticino, los 130, estamos a un tiro hecho de no tener que depender de los malos”. Ese es el mensaje al votante de izquierda, pero luego lo comprará o no. Por eso les digo yo, que tiene ese punto pornográfico este CIS que ha realizado nuestro amigo Tezanos. Único caso en el mundo en el que un señor sale de la ejecutiva de un partido y se va a la empresa pública que hace sondeos de opinión con presupuesto público para todos los españoles. Es un único caso y con eso nos lo dice todo.

Miren, una buena noticia para los andaluces. Ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno la bajada masiva de impuestos que había dicho el PP, en la medida en la que puede bajar impuestos en Andalucía, que es un tramo del IRPF. Sobre todo es acabar con un impuesto cruel, que denota esa fiscalidad infernalmente confiscatoria que ponen en marcha los socialistas cuando llegan a un sitio. Cuidado, que tampoco lo quitan del todo, ¡eh! Que lo quitan solamente de padres a hijos y a cónyuges. Es decir, si to le deja la tita Consuelo no vale.

¿Qué significa esto? Pues que haya más sociedad y menos administración. Si tú quieres luchar contra la despoblación en algunas zonas rurales, si tú quieres que vengan inversores, que vengan capitales a una comunidad que tiene lo que tiene... Tú no le puedes dar el mensaje de que ahí te van a freír a impuestos.

Los nubarrones económicos están ahí... El Fondo Monetario Internacional ha vuelto a decir que vienen aperturas económicas. Ha rebajado la previsión de crecimiento de España. Mantiene que el año que viene no pasaremos del 1,9... Hombre, en un escenario colectivo en el que todo el mundo va mal, es un consuelo pensar que tú vas a crecer al 1,9. Está bien, pero no es suficiente, porque arrancamos desde tan atrás y tenemos la deuda que tenemos y el déficit que vamos a tener en cuanto Pedro Sánchez gane las elecciones... Porque la cosa funciona así: yo llego, gasto, arruino, que luego ya vendrá otro que lo arregle. Pero la fiesta me la he pegado yo.

El paro dejará de bajar el año que viene. Se estancara en el 14% y el Fondo Monetario Internacional también alerta del problema de la deuda pública, que efectivamente estamos algo mejor que Italia o Alemania en algunas cosas, en crecimiento especialmente, pero la deuda haría que la llegada de una crisis nos afecte con gran crueldad como ya pasó en el 2008. En el 2008 la gente prefirió creer a Solbes, que a Manuel Pizarro y así nos fue. A ver a ver qué pasa en el 2019, pero da la sensación ciertamente de qué la gente se olvida rápido de las cosas. Muy, muy rápido.

La investigación española vuelve a estar de enhorabuena por el trabajo de bioquímico, Mariano Barbacid, que ha logrado eliminar un cáncer de páncreas en ratones modificados genéticamente. El cáncer de páncreas es un cáncer muy agresivo, de difícil localización y diagnóstico. Primero porque está en el páncreas, que está por ahí metido. Segundo, el páncreas es un territorio que para hacer biopsias es complicado. Tú le haces un agujero al páncreas y todas las enzimas digestivas se descarrilan, creas una peritonitis tóxica de cuidado... Casi siempre llegas tarde. Pero, ¿Qué es lo que ha hecho Barbacid? Hombre explicarlo técnicamente es un poco complicado. Es atacar el oncogen.