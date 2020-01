Herrera: "El CGPJ le ha metido un bofetón gordo a Iglesias diciéndole que se meta donde tiene que meterse"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están? Es jueve, es 16 de enero del 2020, son las 08:00 de la mañana de un día, de un día de enero, por lo tanto, pega que haga fresco y que, incluso, llueva en algunas partes, más el oeste peninsular que el este. Es un día bastante parecido al de ayer, soportable, fácilmente soportable.

Conforme pasan las horas, todo lo relacionado con la explosión de Tarragona, la verdad es que sobrecoge aún más. Ven ustedes las imágenes aéreas de la planta del complejo petroquímico de amasijos, de hierro, tanques destrozados, pasarelas derrumbadas... Eso da una idea de la magnitud de la explosión que hizo, por ejemplo, que fallecieran dos trabajadores en la propia planta y un frutero jubilado al que la muerte fue a buscar al salón de su casa. Una tremenda desgracia de un hombre que tuvo la mala suerte de ser objetivo de un proyectil absolutamente inédito. La plancha que impactó por encima de su piso era la tapa del reactor químico que explotó. El reactor químico viene a ser una enorme olla a presión que saltó por los aires, surcó los cielos durante casi 3 km hecha una bola de fuego. Y ahora ese edificio tiene una grieta que lo recorre de arriba abajo con el consecuente miedo no solo para los vecinos, sino también, los vecinos del inmueble, sino ciudadanos que viven al lado.

Se sigue investigando qué pasó, se sigue investigando si hubo algún tipo de chapuza una vez consumada la explosión y seguimos sin saber qué pudo pasar para que se produjera esa expresión. Alguna serie de fallos en caldena. No lo sabemos, habrá que esperar a que los expertos sigan trabajando.

Nosotros en España ahora mismo tenemos en la España política varios debates abiertos como saben porque se estrena un gobierno y siempre que se estrena un gobierno se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro? Que es lo primero que dice uno. ¿Cómo se organiza el gobierno? Y miren, hay una idea central que se desprende de los primeros pasos dados, de organización administrativa del gobierno que nos dan a entender que Moncloa quiere ser la Casa Blanca para entendernos.

La organización del gobierno, que yo no sé si lo ha diseñado Iván Redondo solo o en compañía de otro, deriva de una visión muy americana de la política que tiene poca tradición en España y que, además, tiene difícil traslación a la arquitectura institucional, que es la de un régimen presidencialista más que parlamentario que hace que la Moncloa parezca una especie de Casa Blanca, es decir, hay un gobierno formal, el Consejo de Ministros, y hay otro operativo alojado en el complejo presidencial con Redondo al frente que clona las competencias del Consejo de Ministros, pues con un ramillete de funciones, de cargos que la práctica gestiona las carteras.

El traslado del Consejo al martes para dificultar la sesión de control, el choque con el Consejo del Poder Judicial, el lanzamiento de una estrategia nacional contra la desinformacion, etcétera, etcétera, cuya mera formulación ya es inquietante, prefija los objetivos de proteger a Sánchez, darle los mayores poderes a la vez.

Ayer, por ejemplo, como les digo dos flashes. Uno de ellos son las declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que los jueces españoles se ven humillados por los jueces europeos, que es mentira. Mentira. Ni humillados ni desautorizados.

Bueno, pues es importante recalcar que la nota de advertencia al vicepresidente iglesias, que no estamos hablando de un contertulio de la Tuerka, el programa que pagan los de Irán, no, no, estamos hablando de un señor que es vicepresidente del Gobierno y que entra como si fuera un pistolero en el edificio del Consejo de Ministros.

Bueno, pues el Poder Judicial ha hecho una nota suscrita por su comisión permanente que está compuesta por siete vocales de todas las adscripciones, es decir, no es una queja solo de la caverna de la mayoría conservadora, etcétera, etcétera. No, no, es de los progres también. Es un bofetón gordo a Iglesias diciéndole que se meta donde tiene que meterse. Esto como los recelos a Dolores Delgado no van a ser... Los magistrado del PP, que es lo que siempre intentan sugerir los del PSOE y los de Podemos.

El Poder Judicial está compuesto por 19 personas encargadas de examinar a Dolores Delgado como fiscal general de forma no vinculante, pero que tiene mucha autoridad. Lo previsible es que le den el pase, un visto bueno con la boca pequeña, con votos particulares o con alguna mención, pero no la idoneidad política.

Y ojo porque el pulso ha comenzado y seguramente no se va a detener. El hecho de pasar del Consejo de Ministros, que desde Fernando VII, que es cuando empezó en 1823, ha sido siempre en viernes o sábado a los martes no es una decisión meramente operativa para poder organizar mejor el resto de la semana, las medidas que se tomen. No, no. Esa inocencia debemos descartarla. Pasar el Consejo de Ministros al martes es un fraude siempre y cuando la presidenta del Congreso no modifique las costumbres de la Cámara, es decir, si cambia las costumbres de la Cámara no hay nada que hablar. Ahora, si mantiene la Junta de Portavoces el martes por la mañana, justo antes del Consejo de Ministros, ata de pies y manos, y no digamos ya en el Senado si pasa lo mismo, ata de pies y manos a aquellos que han de preguntarle o han de controlar al gobierno sin saber, las preguntas hay que fijarlas antes, sin saber lo que el gobierno va a preparar ese día y va a contar a las dos de la tarde. Eso tiene, en fin, se decidirán los temas a debatir sin que los grupos sepan qué decide el Consejo de Ministros. Eso es ir a rebufo con asuntos desactualizados al aparato, al aparato.

Y como todo no es, efectivamente, miserias y tontunas de algunos miembros y asesores y secretarios de Estado y esas cosas del Gobierno con las que nos vamos a reir, bueno, pues no sé si es para reírse, pero que renuncie Alba González, que es la mujer elegida para regir los destinos de la Dirección de Diversidad Étnico Racial porque ella dice es que soy blanca, bueno, ya, en fin, esto es un chiste. No, no, no, es el gobierno de Sánchez. Es lo que dice Sánchez y los de Sánchez.

Pero hay un interesante, esta mañana hablaremos del interesante estudio que ha presentado el profesor Joan Massagué, afincado en Nueva York, acerca de la diseminación, de la metástasis. La metástasis es la diseminación de células cancerosas. De un cáncer primario viajan a través del sistema sanguíneo, linfático, se instalan en otro lugar, forman un tumor nuevo del mismo tipo que el primario y eso provoca el 90% de las muertes de cáncer porque si no hay metástasis, hombre, un cáncer localizado, determinado y de unas dimensiones manejables puede ser extirpado y la vida de esa persona puede seguir adelante. El problema es cuando se ha reproducido en el pulmón, en el hígado o viceversa.

Lo que ha descubierto Massagué es el mecanismo que utilizan esas células para viajar y replicarse, es decir, utilizan un sistema que tiene el organismo a través de una molécula, la L1CAM segregada que permite a las células agruparse en torno a una herida para reparar un tejido. Pues utilizando ese mismo sistema, utilizando la L1CAM las células escapas de un tumor se reproducen en otro lugar. Evidentemente, usted dirá, del control con anticuerpos de esa molécula depende en el futuro grandes avances de la lucha contra el cáncer. Y así es. Y esa es la importancia de lo que ha descubierto Massagué.