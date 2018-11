Herrera: "Cataluña debe 70.000 millones, pero lo esencial es gastarse el dinero en el 'procés'"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de un jueves. Es jueves 29 de noviembre del 2018. Anda por ahí perezoseando la lluvia, perezoseando, asomándose de nuevo. Asoma la nariz merced a una borrasca, a un frente Atlántico que va a recorrer buena parte de la península a lo largo del día, ¿no? Hay algunas heladas a primera hora en zonas del interior y bajan un poco las temperaturas.

Tiene mucho interés la empresa en contarle cosas acerca del EGM, que es esta cosa que se llama el Estudio General de Medios, tan entretenido que de vez en cuando aparece en el mercado radiofónico español. La oleada final del año 2018 la conoce, como prácticamente todo, Pilar Cisneros.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA DE ESTE JUEVES

Bueno, damas y caballeros, la actualidad del día hoy es... La actualidad referida a las elecciones de Andalucía, donde, como saben ustedes, el domingo se decide si sigue o no sigue el PSOE en el poder. Y donde lo más probable es que los andaluces, que a lo que se ve son los más conservadores de España, vamos a decir que sí, es decir, que la votación de los conservadores andaluces va a decir según los sondeos, que no se pueden publicar pero que tenemos acceso a ellos, dicen que, efectivamente, los que quiere seguir al abrigo de la Junta de Andalucía, cerquita de la ventana de la Junta por si se cae un poco de mortadela, pues estos van a estar perfectamente representados y contentos. Hoy hablaremos con el representante, el candidato de Ciudadanos, que es el señor Juan Marín.

Y luego, en Cataluña, se lo vengo contando esta mañana, el choque de realidades: la realidad civil, la gente que se quiere operar o el médico que quiere tener un poco más de tiempo para una simple anamnesis a un enfermo -la anamnesis es preguntarle qué le pasa, para entendernos-, los bomberos que quieren más medios o los medios razonables y cobrar en tiempo y razón, los profesores exactamente igual. Funcionarios prácticamente todos ellos.

Bueno, pues todos estos ayer se manifestaban, esa Cataluña real se manifestaba a las puertas del Parlamento catalán donde hace poco se manifestaban los CDR que querían avasallar a los Mossos a los que Torra les había dicho -Torra es el que preside esa suerte de Gobierno de la Generalidad de Cataluña-, les había dicho: “Apreteu, apreteu. Tenéis que apretar. Hacéis bien en apretar”.

Bueno, pues ayer los que apretaban eran otros. Esa Cataluña real que dice Eduard Pujol, el hombre al que le persigue uno de mediana edad en patinete por Madrid, que no es lo esencial. Es decir, lo esencial es seguir gastándose el dinero en los chiringuitos. Los chiringuitos socio-políticos catalanes de defensa del "procés". Y dinero del “procés”. No en que los quirófanos estén abiertos, porque hay quirófanos que están cerrados porque el recorte en Sanidad ha sido de más del 25% desde Artur Mas hasta aquí con Cataluña atesorando ya una deuda de 70.000 € millones de euros.

Hombre, pues llega un momento en el que la gente se enfada porque ve que el dinero se gasta en colocar a la hermana de Guardiola en Dinamarca de embajadora. En abril, otro en Estados Unidos. En subvencionar a cualquier bobo que venga con un proyecto de apoyo al “procés” y etcétera, etcétera. De articulación social. Para ese hay dinero. Para mantener el quirófano abierto no hay dinero. Y esa es la realidad de Cataluña.

Si oiga, el Parlamento catalán, el Parlamento catalán en 2018 no ha aprobado una sola ley. Ni una. Ni una. Las leyes es el código genético de la administración. De la administración de las cosas. Si no apruebas leyes, si no apruebas los presupuestos, si no haces absolutamente nada más que hablar de lo único, de esa mandanga del “procés” que todos saben que no va a salir adelante nunca, bueno, pues pasa lo que pasa. Ya veremos hoy. Hoy manifestación en Barcelona, eh. Todos plegados, eh. Todos los funcionarios