Herrera: "Bucha va a formar parte del mismo relato que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hoy es lunes, es 4 de abril del 2022. Y este ha sido un fin de semana de un fresquito general que hoy aquí abajo, en el sur de la península, en una ciudad donde tradicionalmente el mes de abril nos regala temperaturas muy agradables, ha hecho fresco, pero fresquito, fresquito… qué no habrá hecho en Pamplona o que no habrá hecho Burgos. Hoy se esperan algunas lluvias, nublado en casi prácticamente todo el país y lluvias más fuertes en Canarias y en Andalucía. El frío es todo, bueno el frío, ya saben ustedes que es una sensación térmica algo desagradable, el fresco va a ser intenso en el norte amanece lado y, desde luego, hasta el miércoles parece que la cosa va a estar más o menos así, bueno.





EL HORROR DE BOUCHA





Indudablemente esta es la crónica del horror, es una forma muy plástica de decirles a ustedes ¿quieren saber lo que es el infierno? Asómense al infierno, asómense a través de la pantalla, de este aparato de radio, de las fotografías que vean en la prensa. La deBucha, Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario o del mismo relato que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo, como las de tantos otros lugares… Tropas Z de los rusos en retirada o más que en retirada, tal vez en repliegue para insistir después otra vez con la capital y, en su retirada dejando un reguero de cadáveres. Ahí tienen ustedes el ultranacionalismo ruso, nacionalismo es la guerra, con la complicidad financiera de la Unión Europea que sigue comprándole gas a este individuo y dándole mucho dinero todos los meses con crímenes de guerra y matanzas que nos llevan, como les digo, a los peores lugares.

Calles repletas de cadáveres, cuerpos inertes vestidos con ropas de civil, con tiros en la nuca, con manos atadas a la espalda, ancianos, mujeres, anciano tiroteado al lado de su bicicleta cuando llevaba una bolsa de papas con la que, seguramente, iba a alimentar a los suyos; o la mujer con un llavero cerca de su mano porque había decidido huir de su casa cuando fue consciente de que los rusos estaban matando a civiles en su retirada. El sonido, el duro sonido de arrastrar cadáveres para dejarlos en un arcén hasta ver dónde los pueden enterrar.

Tal cual como encontraron ese cadáver maniatado y lleno de sangre lo atan a una cuerda y como pueden lo echan a un lado. Imágenes que te hielan, como la anciana de 75 años que ha tenido que arrancar puertas de madera de su casa para fabricar un pequeño ataúd para su hija y enterrarla en el jardín de casa.

Audio









La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin en la Comunidad Internacional va a ser una tarea prácticamente imposible. De momento, tres países bálticos: Estonia, Letonia, Lituania han anunciado que no van a comprar ni un centímetro cúbico más de gas a Rusia porque lo consideran gas tóxico. Siguen bombardeando Odesa, han destruido dos refinerías d esa ciudad portuaria haciendo todo el daño posible a la logística energética de Ucrania.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Viendo todas estas cosas, viendo estas imágenes, hoy es un buen día, como le decíamos antes, para que los que le rieron las gracias a Putin en su momento, para los que exigieron que no se le entregasen armas a Ucrania para poderse defender y pedían aquella cosa de la diplomacia de precisión, sencillamente reflexionen y pidan perdón si tienen vergüenza, si la tienen ¿eh?, que es altamente improbable que se la encuentren.









Hoy seguramente conoceremos detalles de cómo evoluciona el mercado de trabajo en España y las tensiones o no, los movimientos o no, del Eurogrupo y de la Unión Europea ante varios desafíos que ahora mismo todos los países, cada uno de los países, tienen delante. Españoles y holandeses vamos a proponer la creación de colchones fiscales que buscarían reducir la deuda, pero claro, con planes específicos para cada país.





EL INICIO DEL NUEVO PP CON FEIJÓO A LA CABEZA





Y después de un fin de semana de exaltación, inicia el nuevo PP de Núñez Feijóo su camino. Ha sido, evidentemente, un congreso trámite, no un congreso de definición ideológica para entronizar al líder gallego. Lógicamente este tipo de congresos en los que no hay tiempo de establecer las pautas ideológicas programáticas que caracterizan una nueva Ejecutiva ha dejado o sigue dejando varias incógnitas que va a tener Núñez Feijóo que despejar en los próximos tiempos. Es decir, preparar un paquete de ideas que ilusionen a sus votantes y a cuanta más gente pueda, no solamente a sus votantes. Cómo va afrontar la relación con Vox, cómo va a afrontar la recomposición y crecimiento del partido, cómo va a afrontar, por ejemplo, la relación con Sánchezque ya tuvo un primer aviso de que no era fácil. Feijóo había cerrado el miércoles una entrevista con el jefe del Estado, con el Rey, y Sánchez quería que le fuera a ver a él el martes y Feijóo le dijo que no, que el jefe del Estado es el otro, no Sánchez; que iba el jueves. Y eso, lo primero que hizo Sánchez fue filtrarlo, no ha querido venir a verme a mí el martes y me hace esperar hasta el jueves, va, en fin.

El proyecto no lo conocemos, conocemos las formas, el sosiego, hombre los clásicos valores del PP que es evidente, ahora tiene que contarnos cómo se van a hacer las cosas, cuáles son sus prioridades, su hoja de ruta y el tremendo trabajo que tiene para ilusionar a todo el centro derecha. Él sabe ganar elecciones, es cierto, pero necesita conocer su electorado cuál es su política económica, de defensa, de relaciones exteriores… eso tiene que ser definido. Y lo malo es que no tienen siquiera 100 días de gracia, no tiene tiempo, puede rescatar liberales que andan por ahí en éxodo, centristas de Ciudadanos, algún socialista horrorizado ante este Gobierno en colapso, con un Pedro Sánchez especialmente vulnerable. Y Feijóo deberá ser resistente a la tentación del tremendismo, claro. A pesar de que los teloneros del PSOE ya le han recibido con la burricia habitual, será otro de ultraderechista, porque es el único discurso del Gobierno, Rajoy era ultraderechista, Casado también, Rivera también, Juanma Moreno también, Feijóo será ultraderechista.

El discurso del PSOE es zafio, pero tiene sentido, va a poner la piedra, la primera gran prueba a Feijóo, fijo la trampa del sanchismo es muy sencilla: o te rindes y pactas lo que yo te diga y como yo te lo diga, los jueces que quiero, el plan de choque que te presente, las subidas de impuestos que ponga, el despilfarro de fondos europeos que nos dé la gana… o tú eres un ultraderechista que estás entregado a Vox. Aquí se trata de que Sánchez mantenga sus pactos de siempre con Podemos, los separatistas y de que el PP haga de pagafantas, que le ayude con todo lo importante, que renuncie a ser alternativa por aceptar ese absurdo cordón sanitario a Vox que imponen los mismos que se meten en la cama con Otegi, Junqueras y otras basuras. Esa es la trampa que le lleva tendiendo al PP desde la moción de censura, y es la que Feijóo va a tener que superar.

Va a ir a ver a Sánchez, a Moncloa a ofrecerle pactos pero con condiciones. Te olvidas de Podemos, de Bildu … y vamos a ver qué medidas consensuamos. Y si Sánchez no quiere, quien se va a retratar es Sánchez. Es indudable qué Feijóo debe deshacerse de la tentación de la pasividad y que tiene mucho trabajo y, miren hoy es lunes de Pasión, bueno, pues esta es la pasión que le espera por delante.





Audio