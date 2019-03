Herrera: "Así pasen los años, las víctimas del 11-M no deben olvidarse nunca"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Me alegro mucho de saludarles en una mañana de lunes a las 8 en punto. Lunes 11 de marzo del 2019. Un día en el que van a bajar las temperaturas en general, lo que pasa que habrá algunos lugares, Canarias, Andalucía, donde se van a acercar a los 27 grados. Por ejemplo, Sevilla o Córdoba. Lo demás, rachas de viento muy fuertes en el nordeste peninsular, en la Comunidad Valenciana la posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico o nordeste de Castilla y León.

¿Y en qué estamos hoy? Es un día de lunes en el que venimos a recoger los ecos de la manifestación del 8-M y sus réplicas, que las ha habido; la expectativa de lo que va a decir la Junta Electoral Central acerca de los viernes sociales de Pedro Sánchez; las encuestas que le dan buenas noticias a Sánchez y al reparto de escaños que podría ser diferente o cuando menos paradójico comparado con el de votos, pero que juegan a favor de él: la oscuridad de Caracas, que parece que ha sido resuelta finalmente, de medio Venezuela, eh, el apagón; el juicio del proceso que continúa.

Pero, indudablemente, miren, hablar un 11 de marzo, empezar a hablar un 11 de marzo, es hablar de los 15 años que han pasado del 2004, de aquella mañana en la que, si usted, a las 07:36 estaba despierto, a los pocos minutos porque la radio fue prácticamente instantánea en ello, escucharía cómo en esta o en cualquier emisora de radio le daban cuenta de 4 explosiones en diversas estaciones de tren de Madrid de cercanías. Y en el desconcierto que crea, evidentemente, una situación como esa, que al poco rato fue cumpliendo con las peores expectativas y presagios que nos daba a entender.

Al final fueron 191 víctimas mortales, más el GEO de la Policía Nacional, Torronteras, 191, 1857 heridos en aquella acción sobre la que hay una verdad judicial, que es hasta donde se pudo llegar con las investigaciones que a lo mejor no fueron las mejores o no estuvieron realizadas con la ortodoxia más absoluta, pero son las que hubo. Las que hubo fueron esas. Y se llegó a la verdad de un relato, efectivamente, en el que, como consecuencia del mismo, 18 personas fueron condenadas, 6 de los cuales siguen cumpliendo penas de primer grado penitenciario y no hay más porque el resto de la célula se suicidó en Leganés.

Y se llevó en aquel piso de Leganés, a lo mejor, la explicación a alguna de las preguntas que todavía no tienen respuesta. No se trata de elaborar una teoría de la conspiración porque no lleva a ninguna parte, pero sí se trata de lamentar que no hayamos sido capaces de conocer todos los extremos de ese atentado. Es decir, que no sepamos cuál fue la cabeza pensante. ¿Bin Laden? No lo sé. ¿Alguien por debajo? No lo sé. ¿Quién fue el enlace? No lo sé. ¿Por qué se eligió aquella fecha a cuatro días de unas elecciones generales en España? Por cierto, en cuyo resultado tuvo mucho que ver el desbarajuste en el que entró España al cabo del primer sonido de las bombas.

Saber si hay o no hay o hubo o no hubo algún país extranjero cuyos servicios secretos pudieran tener algún interés. ¿Qué interés fuera ese? Eso no se sabe. Bueno, no se sabe porque a lo mejor no hay que saberlo o porque a lo mejor no hay nada y todo fue un grupo de salafistas que se organizó y después se suicidó. Es más que muy posible. La verdad, desde luego, judicial dice eso. La verdad judicial deja las puertas abiertas a más investigaciones, pero dice que con lo que hay, con lo que hubo, fue eso.

En cualquier caso, el homenaje permanente a las víctimas no debe olvidarse nunca, así pasen los años, sean 15 o dentro de 15 lo volvamos a recordar aquí.

Hoy, como les decía antes, la Junta Electoral va decidir si deja que Sánchez haga de su capa un sayo y siga gobernando como si no pasara nada, como si tuviera mayoría absoluta, vamos, sacando adelante decretos leyes que cuestan un dinerito, por cierto, a los españoles, que incrementan el déficit, que detraen el dinero de la inversión, dinero futuro de la inversión.

El gobierno que llegue, que seguramente será de Sánchez, es un gobierno que va a partir de un déficit que le va a dejar acumulado en estos últimos viernes sociales, el gobierno actual. Es decir, un gobierno que ha llegado por, digamos que una puerta lateral por no decir lo de la puerta de atrás, una puerta lateral, que ha disuelto a las Cortes, ha convocado elecciones, sigue gobernando como si no pasara nada y como si tuviera respaldo parlamentario, aumentando el gasto, creando déficit, utilizando, en una palabra, el Boletín Oficial del Estado como patrocinador electoral. Y esto es lo que tiene que decidir hoy la Junta Electoral si sí o si no. Si lo indulta o no lo indulta. Si lo condena o no lo condena. El viernes social. Y estas ruedas de prensa de vanagloria y de autobombo.

En cualquier caso, algo habrá hecho bien porque las encuestan empiezan a decir, hoy por ejemplo 'ABC', que el centro derecha baja y el pacto Frankenstein sube. Sube mucho el Partido Socialista entre otras cosas porque baja mucho Podemos, pero se intercambian las posiciones, si el PP tiene ahora 130-135 y el PSOE 84, según las encuestas si ahora se produjeron las elecciones sería al revés: 135 o 134 el PSOE, 87-88 el PP, que pierde voto hacia Vox y Ciudadanos que no lo gana del Partido Socialista.

Con lo cual, aún así, podría darse la circunstancia en España de que obtuvieran más votos en los tres partidos de derecha y de centro derecha o de centro, pero obtuvieran más escaños la izquierda: el PSOE más Podemos que, a lo mejor, incluso no necesitarían el concurso de separatistas y de tal y de cual y Pascual. Quédense con ese dato.

¿Qué se hace, precisamente, para contrarrestar estas cosas? Hombre, pues miren, en Navarra un experimento que puede ser interesante, que es el de la unión de PP, Ciudadanos y UPN, que van a concurrir juntos. Las tres formaciones, precisamente, para evitar la fragmentación de voto. Si Navarra gana otra vez Geroa Bai, es decir, el PNV, es decir, el nacionalismo vasco que lo que pretende a machamartillo es convertir a todos los navarros en vascos, en una especie sucedáneo de vascos para su mayor gloria y consuelo, la disposición adicional cuarta, que es completamente constitucional, tarda en estar activada 3 horas, que es la de la incorporación de Navarra al País Vasco. Digan lo que digan los navarros, eh, así que ojo avizor.