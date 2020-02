Herrera: Ahora que ya tenemos una democracia popular, ¿Iglesias va a estar diez años como dice?

Audio

Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!

Hola, es viernes. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Es un día muy malage, pero es viernes, son las 8 de la mañana y usted está ahora, hombre, me imagino que colocado o colocada en su puesto de trabajo, camino de, en un atasco... El atasco forma parte ya del puesto de trabajo, el atasco lo vive en las grandes ciudades, 7, 8,9 grandes ciudades en España, 10, y luego lo demás digamos que es más llevadero, pero ya el atasco, estar una hora en un atasco en una M no sé cuánto, en una S no sé qué, eso ya forma parte del trabajo de cada uno, así que permítame que le vaya contando que hoy es un día marcado por varias cosas. Hay varias cosas. Ahora estaba hablando aquí con Fernando Jáuregui y es verdad que decimos, bueno, no hay un tema preponderante, claro, pero hay muchas cosas para una macedonia de información el día de hoy.

Herrera, sobre el Mobile

Uno de ellos sigue siendo el Mobile Barcelona. Ahora el debate está si hay o no hay, si el seguro cubre o no cubre, si paga no paga, pero bueno, eso que seguramente de una manera o de otra se puede arreglar, no es lo fundamental. ¿Qé es lo fundamental para decir de algunos? Hombre, que miren, un evento con el Mobile de Barcelona no se suspende solo por la histeria que pueda existir, que hay, a cuenta de un virus chino, es decir, los organizadores y los que iban a venir a lo de Barcelona etcétera, etcétera, saben perfectamente que las garantías sanitarias en Barcelona son completas, que no hay casos en España que realmente se hayan contagiado o se hayan adquirido aquí. Es verdad que vienen muchos chinos, pero el problema no está en eso. Está en otra cosa que ahora no alcanzo a saber porque se empiezan a manejar cosas que sí, hombre, puede que sean especulaciones, pero que antes o después iremos sedimentando. Que si el 5G, la batalla comercial, la batalla mundial por el control del 5G, si, no, los norteamericanos, los chinos... Y si quieren a eso le dedicamos a lo largo de la mañana de hoy algún que otro pensamiento.

Hay un par de decisiones que han tomado organismos internacionales que avalan que, por cierto, hombre, una a lo mejor no le viene muy bien a este Gobierno, pero otras sí. Una es que el Fondo Monetario Internacional ha avalado, nada menos, ha avalado la reforma laboral de Rajoy y otra es que el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo que saben ustedes que bueno, tiene días, como todo, ha abalado también la decisión del Gobierno de Rajoy en el año 95 de sacralizar legalmente las devoluciones en caliente, es decir, tomó una decisión al contrario, pero ha cambiado de opinión.

Herrera, sobre las devoluciones en caliente

¿Qué es lo que dice Estrasburgo? Hombre, que quieres saltan una valla a las bravas, hombre, que se actúe contra ellos por violar una frontera eso no es violar derechos humanos. Que este es el argumento permanente de la izquierda buenista cuando no está en el gobierno, eh, cuando está en la oposición entonces exhibe un buenísimo irresponsable absolutamente. Luego se pone a silvar y luego se pone a hacer lo mismo. Con Estrasburgo es verdad que a estos les ha venido Dios a ver porque ahora pueden seguir devolviendo en caliente y decir que les obliga el tribunal.

Miren, vamos a ver, teoricemos acerca de esto. Un país tiene derecho a que se respeten sus fronteras. Un país son sus fronteras y un país tiene derecho a legislar sobre como los que no son naturales de ese país pueden venir a ese país bien a visitar, bien a trabajar para quedarse, bien a refugiarse, es decir, hay un procedimiento legal para ello. Si tú lo que haces es que al que violenta una frontera, el que salta una valla, ya sabemos todas las situaciones que están viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú le das al que salta una valla el derecho a quedarse, lo que estás haciendo es una gincana, es el qué estamos, venga va, si saltas te quedas. Y el que está en la frontera arreglando papeles tienen derecho a decir que siente un agravio comparativo

Quiénes utilizan las vías legales no pueden ser castigados. Esto de estimular a los más fuertes diciendo, venga, vamos a ver quién es capaz de subirla, y, además, después abandonar a los funcionarios, guardias civiles y policías que están defendiendo esa frontera como irresponsablemente han hecho algunos, eso es absolutamente contraproducente para aquellos que creen que las fronteras están para ser respetadas, que es lo que ha venido a decir Estrasburgo. Usted salta, pues usted es devuelto al lugar por donde ha venido. Y no me alegro mucho porque sé que usted está pasando una situación delicada o quiere mejorar su vida, pero hombre, hay formas y formas para hacer las cosas.

Pedro Sánchez va a recibir el lunes a Pablo Casado. Hablarán del paro, de Cataluña, pues seguramente. De lo que deben hablar y ponerse de acuerdo es de la renovación de las instituciones. Y Pablo Casado supongo que sabe mejor que los demás es que si este gobierno de Sánchez se queda con el Poder Judicial, desnivela el Poder Judicial, utiliza el poder judicial o unas mayorías para establecer leyes habilitantes, la reforma de la Constitución ya no hace falta porque se la hacen por la puerta de atrás. Pues mire, ese es un buen tema para hablar en esa reunión.

Herrera, sobre Venezuela

Y después, oiga, hay otros asuntos quen tiene que ver, claro, con Venezuela porque ayer la ministra de Exteriores... Se desencajan. Yo no sé qué le pasa a este Gobierno con Venezuela que se le funden las neuronas cada vez que le preguntan. Ayer le preguntaban por Venezuela porque como han dicho a la vez que Guaidó es presidente encargado y líder de la oposición, que es como decir que lo es todo en un país, es presidente y líder de la oposición. Bueno, no saben salir de ahí y particularmente, claro, la tolosarra, nueva ministra de Exteriores, anduvo nerviosa con este asunto.

Herrera, sobre las protestas del campo

Y otra consideración, el constitucionalismo democrático, que es el nuevo argumento que se ha sacado de la manga ahora Pablo Iglesias para decir que van a estar 10 años, una década, nada menos que una década, por fin vamos a tener un constitucionalismo democrático, que se ve que el que habían desarrollado desde tiempo de Suárez, los Gobiernos de González y Aznar, ese no era puramente democrático. Ahora que ya tenemos una democracia popular, de las que le gustan a estos iluminados, ahora sí. ¿Diez años va a estar este tío ahí? ¿No decía que había que limitar mandatos?

El adanismo de algunos de yo llego y ahora esto es democrático. ¿Va a ser democrático cuando llega un comunista? ¿Un nuevo régimen? ¿Algo parecido? Ahora quiere arreglar las cosas del campo reuniéndose con Comisiones y UGT para ver si arreglan el PER y lo ponen más fácil para acceder al PER en algunos puntos de Andalucía y Extremadura.

Algunos expertos aseguran que, efectivamente, el PER no es el camino ni mucho menos. Algo que tiene truco, el truco del encuentro de Iglesias con los agricultores es que Iglesia se reúne con Comisiones y UGT y echan de la reunión a Asaja , a UPA y a COAG. Estaban convocadas, pero cuando se supo que iría Iglesias con Yolanda Díaz les desconvocaron. Y son los que llevan de verdad las movilizaciones en el campo, los otros son los que dicen que los que se movilizan son unos fachas, carcas, terratenientes, etcétera, etcétera. ¿Y estos van a arreglar, este par de individuos, las cosas del campo? Anda, venga, hombre.