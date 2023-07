Audio

Señoras, señores, me alegro buenos días.

Hoy hay mucha tela que cortar porque quedan 18 días para las elecciones y a medida que se acerca la fecha del 23 de julio se intensifica la información. Hoy, por ejemplo, miraremos la irrupción estelar en precampaña de Félix Tezanos.

Hoy el CIS publica su sondeo electoral que puede ser el último si se confirma la victoria del PP y desde luego se confirma que Feijóo le cesa como primera medida de una política de recuperación de prestigio e independencia de las instituciones.

La última chapuza, la última golfada, de Tezanos la vimos en el CIS el mes pasado, una semana antes de las elecciones, solo una semana antes, publicó una encuesta flash que se sacó de la manga que nunca se había producido para asegurar que el PSOE vencería al PP por 2,3 puntos. La realidad es que ganó el PP por tres puntos y medio, una diferencia de cinco puntos porcentuales entre los cuentos de Tezanos, la realidad de la sociedad española así que estemos atentos a lo de hoy.





El programa electoral de Feijóo





Por lo demás, jornada electoral de ayer que vino marcada por dos elementos: la presentación del programa electoral del PP como le contaba desde las 6 de la mañana y la entrevista de Pedro Sánchez con Ana Rosa Quintana.

El programa de Feijóo recoge algunas cosas que este hombre ha venido anunciando las últimas semanas: rebaja IRPF a rentas de menos de 40.000 €; supresión impuesto a grandes fortunas; derogación de leyes: vivienda, memoria, trans, una ley antiokupas, guarderías gratuitas de cero a tres ,plan de choque para desatascar la Justicia.

Para el que sea un loco de la Ley de Memoria Histórica, o de la ley Trnas, o de la Ley de Vivienda... Le recuerdo que la ley del 'solo sí' ya se reformó con un pacto entre el PP y el PSOE, pues para los que sean muy partidarios, esto no les parecerá gran cosa, pero es, sobre el papel, al menos, una propuesta interesante. Pero quiso destacar sobre todo la recuperación de las instituciones, de una nueva manera de gobernar que no se repita la ocupación obscena que hemos visto estos años.

Hoy es noticia que el Supremo ha anulado por segunda vez un nombramiento arbitrario que ha realizado Dolores Delgado cuando estaba al frente de la Fiscalía General del Estado, uno más.

Una vez encauzados los pactos autonómicos, zanjado el debate sobre los acuerdos con Vox, tiene 18 días Feijóo, a apelar al voto útil, lograr una mayoría amplia. Hoy, el tracking electoral de GAD3 en ABC pone al PP en el 36,9 y 155 escaños.

La entrevista de Pedro Sánchez con Ana Rosa Quintana





Y en el otro lado, ¿qué hacía Sánchez?, su gira mediática. Ayer estuvo con Ana Rosa, estuvo muy bien y además estuvo Sánchez muy incómodo por más que los palmeros le jaleen. Mire, yo creo que Sánchez está cansado de sus propias mentiras, no era el personaje de otras entrevistas, era un personaje desfondado, reiterando los mismos tópicos, las mismas mentiras que nadie se cree.

Y Ana Rosa tuvo algún buen golpe porque todas las críticas que ella le planteaba Sánchez decía: 'bueno Ana Rosa, esa es su opinión pero déjenme darle los datos'. Hasta que llegó a decir que las rebajas de penas al millar de violadores era una opinión de Ana Rosa. ¿Qué pasa?, ¿que lo mío son opiniones y lo tuyo datos?.¿vas a negar los datos, las evidencias?









Claro, lo de los demás son opiniones, lo mío son datos. Es la técnica de este individuo, y encadenó una sarta de trolas, que la verdad es que es muy fatigoso ponerse a desmentir una por una.

Llegó a decir que la congelación de las pensiones que aprobó Zapatero y que él votó como diputado había sido cosa del PP y de Rajoy, hoy hablaremos con Rajoy a ver qué dice el de eso, y no se le cae la cara de granito. Le preguntan por el hackeo de su teléfono y contesta que con los SMS de Rajoy a Bárcenas; le preguntan por su cambio de postura respecto a Marruecos y contesta con historias que nadie entiende sobre unos bulos contra su mujer y vuelve y dice que él no ha cambiado de postura que es la misma de todos sus antecesores .

Es mentira, es mentira, te miente hasta cuando da los buenos días y este tipo dice que no miente. Todo él es un monumento a la mentira, a la ausencia total de escrúpulos y después de la entrevista se anunció que Sánchez suspendía los actos de campaña para preparar el debate electoral.

La realidad es que no tiene el partido engrasado como para ir haciendo actos electorales por ahí, porque al final no va a tener ni que le lleve las sillas, porque la mitad de los que estaban colocados antes del 28M se han ido al garete, bueno más de la mitad, se han ido a la calle por un voto de castigo a Sánchez, no a ellos.

Grandes entusiasmos en el partido ahora mismo, normal que no tenga. Eso sí, yo le aconsejo a Feijóo que se prepare bien ese debate, bueno de falta que se lo aconseje yo que se lo preparará bien, porque se va a encontrar a un Sánchez a la desesperada y cualquier mentira será posible, cualquiera.





Los datos de paro de junio





La otra noticia de ayer fueron los datos del paro del mes de junio, el paro bajó en 50.000 personas, los afiliados subieron 54.000; pues parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas para la época del año en la que estamos.

El dato de afiliación es el más bajo desde 2015 y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. Y si miramos las cifras en términos desestacionalizados el empleo cayó en junio casi en 20.000 personas y lo mismo podemos decir de los autónomos, han crecido más de seis mil en junio pero aún así es el peor dato desde 2012.

Además, todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos a jornada completa; el resto fijos discontinuos o tiempo parcial y luego además, como no sabemos el número de los fijos discontinuos, el gobierno no lo quiere dar .

Aquí están pasando dos cosas: una que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía después del verano y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos que no tienen trabajo en invierno y que no figuraban como parados, ahora sí ha logrado un trabajo en verano pero como no estarán registrados como parados no salen de esos registros y no reducen el número de desempleados.

Es decir, el lío que este gobierno ha organizado en el mercado de trabajo ya no sirve ni para saber cuantos españoles de verdad tienen trabajo y cuantos lo están buscando. Solo le recuerdo el dato del mes pasado, hubo 70.000 personas ocupadas, es decir, con contrato pero buscando empleo, es decir, sin trabajo. ¿Eso cómo se entiende?

Me quedo con una frase que describe Luis Ventoso en El Debate es difícil ganar elecciones con la economía real no propicia para los ciudadanos, con los datos del paro camuflados, con empresas intentando ser antipático para una parte de la gente pero siéndolo para la mayoría de la gente mintiendo a destajo y además alineándose con los peores enemigos de tu propio país.

Así es muy difícil ganar unas elecciones y la carita de poema que tiene Sánchez de los últimos días lo retrata casi todo.