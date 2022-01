Herrera: "EEUU desconfía de Sánchez porque sabe que hay ministros que informarían a Cuba antes que a Bruselas"

Audio "Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!: Ya es lunes de este 24 de enero de este 2022, de este año tan lleno de incertidumbres en todos los sentidos, las incertidumbres ¿qué pasará en la política española, hay varias elecciones, aguantará el Gobierno más o menos unido o dividido con las cosas que los separa, la pandemia cómo va a evolucionar, parace que ahora va a la baja, pero llegará otra variante, no llegará, cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos. Este Gobierno ha hecho Presupuestos del Estado con unas apreciaciones, con una suposiciones que no se van a cumplir en ningún caso, pero el gasto sigue siendo el mismo, necesitarán dinero, ¿de dónde lo van a sacar? a Le buscarán a usted, a su bolsillo, subirán los impuestos a los carburantes que es lo que están estudiando en Hacienda, el petróleo, el Gobierno calculaba que el petróleo estaría en 60 dólares con 40, pues ya está en 90 y seguramente va a subir con esta crisis de Ucrania. ¿Se ajustan los gastos en función de la falta de ingresos? No, ojo, y el petróleo no solo es combustible tiene que ver con infinidad de productos: del plástico a la pintura, el asfalto, los cosméticos etcétera, etcétera. Audio

¿Habrá, habrá estabilidad? La reforma laboral, ¿saldrá hacia adelante finalmente? Porque ahí está Yolanda Díaz que no sé dónde está y esto tiene que salir dentro de unos días y hay parte de Frankenstein de la coalición que no quiere la reforma laboral tal y como está.





Ucrania es para los rusos como Asturias es para España

Y Ucrania, ¿qué pasa con Ucrania? Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días y dirá ¿qué me explica de Ucrania y Ucrania si está…? No, No, No. Primero, que no está tan a tomar por…, y segundo, que nosotros estamos también involucrados en cuanto formamos parte de la Unión Europea -que toca un poquito la lira, si quieren, en este conflicto-, pero está ahí y formamos parte de la OTAN con lo cual las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas y son decisiones que, ¿ las toma el Gobierno dividido o las toma el Gobierno junto? Porque hay una parte del Gobierno, la parte de Podemos que le hace el caldo a Rusia, que está con Rusia, es el tonto útil de Rusia, la verdad y, luego está la otra que no tiene posición equívoca.

Ucrania para los rusos es como Asturias para los españoles, es la génesis de todo. La Madre Rusia es Ucrania y luego, Ucrania está en un lugar estratégico donde, hombre, colocar misiles de la OTAN a 400 km de Moscú, a los rusos no le hace mucha ilusión, la misma que no le hace a los norteamericanos si colocan misiles en Cuba, o en Venezuela, en México o en Nicaragua. Pero Rusia lleva tiempo oliendo a este Occidente débil, desunido y eso ayuda a su expansionismo, esa nostalgia de la gran Rusia. Países que controlas, países que ocupas y países a los que les dices ‘no te desvíes que te ocupo’. Se acumula lo pusilánime de algunos presidentes, por ejemplo Obama, con Siria: a las pocas horas invadieron Crimea, la laxitud de Trump con las intervenciones rusas en las elecciones, las opiniones públicas de varias democracias occidentales que dicen ‘a mí no me líen con Ucrania, no quiero saber nada’, la salida caótica de Afganistán, de todo eso toman nota, toman nota los estrategas chinos, rusos, iraníes, venezolanos. ¿Quién le dice que China cuando vea a Occidente de esta manera mañana no invada Taiwan?

Oiga, Rusia tomó Crimea después de que Obama renunciara a actuar en Siria. No es una casualidad. Y Rusia seguirá estableciendo zona de seguridad en Kazajistán, en Bielorrusia, neutralizando Ucrania y puede envalentonarse China, como le digo, puede haber rupturas unilaterales de acuerdos. Por ejemplo, la ruptura del acuerdo de la escalada armamentística con Irá, que hizo Trump, puede hacer que los ajatolas empiecen a organizarse con armamento lo cual es un peligro en la zona y a los americanos les preocupa las bases en Cuba y en esa zona.

Total, ¿el futuro cuál es habida cuenta que el gas ruso pasa por Ucrania y que nosotros nos calentamos, la mayoría de los europeos con ese gas (bueno, nosotros los españoles tenemos a Argelia pero como está enfadada con Marruecos tenemos uno de los gaseoductos interrumpidos, solamente tenemos uno, que como falle o haya algún problema)?

Tranquilos, Sánchez lo arregla

Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia. pic.twitter.com/Spb40nMFoZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2022





Pero ustedes estén tranquilos, porque habrán visto la imagen de Pedro Sánchez difundida por Moncloa, este fin de semena, en el que se le ve hablando no se sabe bien con quién, mirando no se sabe dónde, con la cartera de presidente del Gobierno en primer plano y una mirada como diciendo ‘tranquilo que yo arreglo lo de Ucrania’ como el general Patton echando a los nazis del norte de África.

Lo de Ucrania es mucho más seria que todo eso, la actitud de Rusia es muy grave, es difícil que esto vaya a una guerra mundial porque no le interesa a nadie, pero da cierta inquietud lo que pueda pasar y España tiene que estar con quien tiene que estar con Bruselas y con la OTAN. Pero la sobreactuación de Sánchez, que seguramente le ha puesto el escenario y le ha convencido el figura este que han fichado de secretario Estado Comunicación, el Paquito Vallés, y los 5 de directores generales que tiene ahí metidos en la mamandurria esa, pues hombre, es ya de ridículo.

Sánchez ha sido el primero en anunciar que enviaba fragatas al Mar Negro, cazas a Bulgaria, no lo ha consultado con el Jefe del Estado y no ha pasado por el Congreso y tampoco ha llamado el jefe de la oposición. Sin tener ninguna intención de participar en la guerra, si acaba habiéndola, porque la española sería la participación como la de Irak, o sea de lejos y de logística, lo que pasa que en esta ocasión no habría gritos de ‘No a la guerra’ ni saldría el clan de la ceja a montar barricadas contra el presidente, eso con Aznar. Cuando gobierna la izquierda, las guerras son misiones humanitarias.









A EE.UU. le preocupa Venezuela, Cuba, Perú... el Eje del Mal

Hombre, Sánchez salta el primero porque quiere aprovechar la ocasión para reconciliarse con Estados Unidos. Pero ya les digo, en Washington lo que preocupa de verdad no es Ucrania ni Rusia, es Cuba, Venezuela Ecuador, Perú, Chile, México… el Eje del mal y, además sitúa a España, al Gobierno de España cerca de todos esos regímenes y del foro de San Paulo, que es la internacional populista, los Maduros, los Castro, toda esta recua y los situa porque España está alineado con todos estos regímenes, porque tenemos un presidente como Rodríguez Zapatero que hace de embajador de todos ellos, y un presidente del Gobieno en activo como Pedro Sánchez que traga con todos estos como traga con Esquerra, con Bildu que, por cierto desde este fin de semana tiene asesinos de ETA en su dirección.

Por eso a España la ningunea Washington ante Marruecos, por eso la Casa Blanca no recibe a Sánchez y por eso el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a España el pasado octubre en una cumbre internacional de ciberseguridad al que fueron hasta los Emiratos Árabes, porque ve que hay ministros que informarían antes a Cuba y que a Bruselas.

¿Va a valer todo el despliegue que haga Bruselas, pues seguramente no? Esto no se arregla con una fotito, ni con una fragata”.

