¿Quién es Yevhen Murayev? El hombre que Rusia quiere que lidere Ucrania, según apunta Reino Unido

Este sábado, la secretaria de Relaciones Exteriores de Reino Unido publicaba un comunicado bajo el título: "Se expone el plan del Kremlin para instalar un liderazgo prorruso en Ucrania". Un artículo en el que Londres afirma tener información que indica que Rusia pretende instalar un dirigente prorruso en Kiev mientras considera invadir y ocupar Ucrania, y el "potencial candidato" a ocupar este puesto es Yevhen Murayev, según recoge el comunicado, en el que añaden que los servicios de inteligencia rusos mantienen vínculos con numerosos expolíticos ucranianos.

Yevhen Murayev, es un exdiputado ucraniano de 45 años, que se ha mostrado durante años como un político a favor de las causas rusas. Cuando habla en público suele hacerlo en ruso y no en ucraniano y su punto de vista suele ir en línea con la posición de Moscú. Obtuvo un escaño en el parlamento de Ucrania en el año 2014 con el partido prorruso Opposition Block. Años después formó parte de Nashi, uno de los partidos políticos que se oponen a los prooccidentales de Ucrania. Estuvo en el parlamento de Kiev hasta 2019 cuando el partido Nashi no llegó al 5% de los votos para lograr una representación continua.

Fuera de política, fundó su propia cadena de televisión en 2018, bajo el nombre de 'Nash' y con una postura a favor de Rusia en Ucrania. Dicho medio ha aumentado su popularidad en el país y las encuestas más recientes, publicadas por Reuters, lo sitúan entre los 10 primeros candidatos a la presidencia en las elecciones previstas para 2024, con un 6,3% de los apoyos.

Murayev se ha mostrado crítico con el actual presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al que ha acusado de estar controlado por occidente. "Zelenski es un rehén y está siendo chantajeado por el MI6, la CIA, cualquiera. Pueden obligarlo a lanzar una ofensiva contra el Donbass, lo que conducirá a una guerra a gran escala", aseguraba en relación al este de Ucrania, donde los separatistas prorrusos llevan años en contra del Gobierno.

UK says former Ukrainian MP Yevhen Murayev is being considered as a potential candidate by Russia to head the Ukrainian pro-Russian government https://t.co/0HBKnp8TfGpic.twitter.com/OFtcUbS52K