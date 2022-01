Herrera: "El Sánchez del 'no es no a Bildu' se mete en la cama con Otegi a cualquier precio"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Bienvenidos al jueves, hombre, dar la bienvenida a las 8 de la mañana es de muy camastrón, que yo me imagino que llevan ya ustedes bastante tiempo haciendo cosas como corresponde, por otra parte, de este jueves de que hace el número 20 del mes de enero. El día 20 quiere decir que estamos a un tercio del mes de haber pasado una parte de las 12 del año, es que ya nos hemos cargado, dentro de nada, una parte de las 12 de este 2022.

Bueno, que será un año en el que no habrá que perder la fe la condición humana porque el Secretariado de Estado de comunicación que es el que le lleva las cosas de los medios a Pedro Sánchez, después de darse cuenta, bueno, de darse cuenta..., seguramente de no entender cómo es posible que algunos hayan protestado por el hecho de no ser convocados por el Gobierno para que les explique cosas de los fondos europeos, pues eso, ABC, Onda Cero, esta casa, El Mundo -que tienen más oyentes y lectores que los que fueron, por cierto-, bueno, pues han decidido que a los díscolos nos premiarán con una explicación en el Ministerio de Economía. Que sí, bueno, que vayamos, que allí algún secretario de estado o subsecretario saldrá a explicarnos algunas cosas y nosotros iremos. Pero lo que habría que hacer es decir: 'te vas a ir al Ministerio de Economía, tú y el que te matriculó'.

La tercera dosis es recomendable para acabar con la sexta ola

Bueno, vamos a ver, ¿ la pandemia cómo va? Pues parece que el pico de la sexta ola está más cerca que lejos. Ya saben que la incidencia hay que verla como el EGM, no hay que verlo en números absolutos, hay que ver la tendendia nada más y la tendencia, cierto, que no es lo mismo que suba o que comience a bajar cuenta la ministra de Sanidad.

Claro, hay que seguir fijándose en los datos de fallecidos, aunque sea por respeto a las familias, 160 en 24 horas. Son más que hace una semana, son menos que ayer, y la presión hospitalaria hay más altas que ingresos, es decir que bajan ligeramente pacientes tanto en UCI como en planta. Bueno, poco a poco, la tercera dosis sigue siendo muy aconsejable estando los contagios como están. Hay comunidades que empiezan a tomar algún tipo de medidas, por ejemplo, en Cataluña ya no se va aplicar el toque de queda a partir de, creo, que esta noche.

Bueno, hay dos o tres fotografías del día y una les comentábamos que, además de los intentos del Gobierno de que le prueben sus socios la reforma laboral -que hay alguno que no quiere- y eso desata un complejo entramado de carambolas que mengua, beneficia o que significa para alguno más un problema que para otro, etcétera, etcétera. Eso ya, si quieren lo hablamos en tertulia.

Sánchez se ha metido, una vez más, en la cama con Otegi

Ayer el mandado de Sánchez,Eneko Andueza, que es el secretario de los socialistas vascos, que pertenece a esta generación de las de bueno ya se ha acabado el terrorismo por lo tanto peligrosa la mar y esto de bla bla bla, escogió el mismo día para ir a rendir pleitesía a la sede de Bildu, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaba el recurso de los salvajes de Alsasua contra la condenada que les impusieron por dar una paliza dos guardias civiles y a sus novias ( una agresión física e ideológica por ser guardia civil, representar a España), que Bildu, Esquerra, Podemos y toda esa basura presentó como una venganza contra unos pobres chavales reprimidos por la justicia franquista. A las familias ya los seguidores de esos agresores, Podemos les invito al Parlamento. Pues el mismo día en que derrivaban el montaje, que ya raro, los tribunales europeos tienen una facilidad para ponerse al lado de los malos que pa qué, y que quedaban retratados todos los defensores de estos animales, va el PSOE y oficializa su boda de convivencia y conveniencia con Bildu y con Otegi.

Solo hay una parte buena de este bochorno que es la carne que se le tiene que estar quedando al PNV tras ver como tras ayudar a Sánchez a echar a Rajoy, cada día está más cerca que el PSOE, Bildu, Podemos echen al PNV del Gobierno vasco, no es ninguna locura. Además, Sánchez no tiene alternativas, si él ha sacado investiduras, presupuestos y hasta Navarra, gracias a Bildu, cuando Bildu necesite al PSOE para echar a Urkullu, el PSOE tendrá que tragar. Porque, además, de pedírselo su socio del alma, nuevo, se lo van a pedir también Podemos y Esquerra. Eso el PNV se lo ha ganado a pulso, evidentemente, pero la vergüenza que supone para España y para el PSOE, todo eso, no tiene precedentes. Y, además, confirma que Sánchez va pagando la presidencia a plazos: con Esquerra indultos y bilateralidad, con Podemos, el chavismo económico, ataques a la Constitución, lo que queráis hacer con el Rey y, con Bildu a liberar a estarras, a la puta calle, vamos, venga, venta y a cederles el Gobierno vasco. Desde 2018 hemos visto, secuencia a secuencia, lo que iba a pasar. El Sánchez del 'no es no a Bildu, ¿cuántas veces tengo que repetirlo?', no ha hecho otra cosa que meterse en la cama con Otegi al precio que sea y hoy ETA está muy feliz. Ahora, el resto de España, incluyendo las víctimas de la decena de socialistas asesinados por terroristas, es un día de mucha vergüenza y de mucho bochorno.





Colau no dimite, ¿qué ha quedado de su etapa de activista?

No es el único. ¿Saben la última de la alcaldesa de Barcelona, la inexplicable Ada Colau, otrora activista que se vestía de “abeja Maya” y esas cosas? Bueno, ha sido imputada, tendrá que declarar el próximo 4 de marzo por subvencionar con dinero público a entidades afines a su propio partido. Entidades que se dedicaban a hacer estudios, chorradas como, estudios sobre África y América, el control de los orangutanes, Moputu,...Textual. Al señor y la señora, que viven en Barcelona, y que lo que les interesa es que la ciudad esté limpia, funcione, los servicios ...bueno, esos determinados estudios ya me explicarán. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación, pero Colau se aferra a que todavía solo está imputada y no condenada.

Claro, si tiene sentido lo que dice, si te acoges a la presunción de inocencia, cómo va dimitir la alcaldesa de Barcelona sin saber, siquiera, si la Fiscalía va a desestimar el asunto por falta de indicios. Pero, ¿dónde está el problema? En lo sinvergüenza y demagoga que fue esta sujeta cuando estaba en la oposición, cuando era un alegre activista -ávida de mejorar su vida con un buen sueldo público- y aparecía en La Sexta tratando de explicar a Rodríguez Ibarra que siempre que un político es imputado tiene que dimitir inmediatamente.

Qué poquita vergüenza tenéis, que master de realidad os estamos pagando con el dinero de nuestros impuestos, QUÉ POQUITA VERGÜENZA TENÉIS”.

