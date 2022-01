Herrera, a Sánchez: "Por mucha colonia que eches con tus medios afines, el olor a podrido no lo vas a tapar"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana. Sigue el frío, eso que llamamos frío, bueno, si quieren, ¿verdad?, prácticamente en toda España. Heladas en el interior del país, en el norte los cielos estarán nublados, nubes en el área mediterránea y en Canarias ya desaparecen las lluvias, pero habrá viento y calima.

Audio





[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE HERRERA DEL MIÉRCOLES 18 DE ENERO]

Bueno, vamos a ver, al día de hoy se le aborda, como es normal, por varios flancos. Uno de ellos es el de las desgracias, las las tragedias, este incendio en una residencia de ancianos en un municipio valenciano, en Moncada, que según las últimas informaciones nos ha dejado un balance de 5 muertos y varios heridos graves, de varios intoxicados, se está investigando qué ha podido pasar para tener que desalojar a 70 residentes en medio de la noche. Pues un cortocircuito, un cigarrillo mal apagado, bueno, iremos viendo a lo largo del día.

Hay hoy varios asuntos que tienen que pasar, lógicamente, por la pandemia, uno de ellos, porque la pandemia nos dice después de echadas las cuentas que nos hemos situado, en el día de ayer, en un panorama de 284 fallecidos que, como siempre, deberíamos saber o deberíamos saber de ellos cuántos han muerto con covid, cuántos han muertos por covid, cuántos de ellos estaban vacunados, cuántos de ellos no estaban vacunados. Pero el día de ayer deja un dato que si se repite durante los próximos días, aislado no sirve de nada, pero en una secuencia sí que sirve, y es que hubo más altas que ingresos hospitalarios. Entre los que entraron malos y salieron con el alta, el saldo fue de 95 personas menos en hospitales y estos son los parámetros que tienen que interesar mucho más allá que la incidencia, que ha bajado algo desde noviembre, pero la incidencia tiene el valor relativo que tiene. En Cataluña se realizan más pruebas que nunca, Murcia ayer no dio sus datos, por lo cual, todo eso es muy muy relativo y con un poco de suerte dentro de tres semanas podremos decir que los contagios han perdido fuerza y, eso -como ayer nos contaba Margarita del Val-, nos servirá para sacar conclusiones de ómicron, del paso de ómicron y, hombre, de las consecuencias que eso ha tenido en esta pandemia. La Agencia Europea del Medicamento, de momento, desaconseja poner la cuarta dosis a la gente sana.



"Negacionistas y antipatriotas"

Bueno, aquí estamos en varias reflexiones, una de ellas es cuánto de antipatriota supone ser por pedir transparencia en el uso de los fondos europeos, claridad en los criterios de reparto de esos fondos europeos. El Gobierno, el Gobierno de Sánchez empezó llamando negacionistas a aquellos que decían que eso de que el Gobierno sin una 'agencia independiente' y, además, con criterios ocultos, regara con millones determinados...: aviación de Plus Ultra, la discoteca Pachá, 9.000.000 a 4 comunidades que son de gobernadas por socialistas o sus socios. 9.000.000 de 14.000, pues hombre no son muchos, pero son 9.000.000 €. ¿Cuál es el criterio que se utiliza, por qué para esas comunidades, por qué de esa manera y no de otra? Respuesta de la Moncloa: 'negacionistas, antipatriotas”, que ya es el recurso más barato al que se puede llegar.

El que critique hoy el bono social del alquiler para los jóvenes, oiga, de 600.000 jóvenes que cumplen el tener entre 18 y 35 años y no ganar más de 24.000 euros brutos al año, la batería de condiciones para darles un bono de ayuda al alquiler, solamente permiten que sean 70.000 de los 600.000 que tengan derecho a eso. Es decir, los que vivan en Madrid o en Barcelona difícilmente van a pagar menos de 600 € por un piso entero o 300 € por una habitación medio decente, con lo cual a todos esos ya no se les da la ayuda. ¿Qué supone eso? Que la media solo afecta al 1,4 de los pisos de Madrid, o al 0,95 de Barcelona. Estamos ante otro ejemplo más de elogio cautivador a la juventud, a la que se le va haciendo pequeñas regalías, para ver si con eso se le tiene contenta. Si a los jóvenes lo que les hay que dar es empleo de calidad, poder entrar en el mercado de trabajo y, luego ya ir, en fin, de escalera en escalera subiendo hacia arriba, todo lo demás qué quieren que les diga.

Resucitar las dos España con la ayuda de sus medios afines

Hubo ayer un detalle particularmente sangrante en todo lo que tiene que ver con los fondos europeos. El Gobierno, ayer, convocó un briefing. ¿Qué es un briefing? Un briefing es una reunión donde se dan algunas ideas. ¿Eso es una rueda de prensa? Más o menos, pues, seguramente conocido. Solamente invitaron a los medios amigos, es decir, la información se la dan nada más a los medios amigos, a los que saben que no les van a tocar mucho las narices. Ni se convocó a COPE ni a ABC ni a Onda Cero ni El Mundo ni La Razón ni Servimedia ni El Debate ni The Objetive ni Vox Populi ni República.com. No, no, solamente La Ser, La Sexta, El País, diario sanchista de la mañana. Miren, Pedro Sánchez despidió el año con una intervención en la que solo dejó preguntar a periodista y medios amigos y ha comenzado el 2022 de la misma manera, dando explicaciones, solo a ellos, del reparto de los fondos europeos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado







Esto lo ha organizado el nuevo secretario de comunicación, Francesc Vallés. ¿Alguna relación, algún merito especial que tenía Francesc Vallés para ser Secretario de Estado de Comunicación? Haber sido diputado del PSC, hombre, y cum laude en sanchismo. Cuando tú excluyes, dos veces, a COPE, ABC, El Mundo, etcétera, etcétera, estás haciendo dos cosas a la vez: la primera, avalar las sospechas sobre el reparto de los fondos europeos a los que con tanta opacidad e incompetencia se le está poniendo una cara de Plus Ultra, que tira para atrás, y, la segunda, quitarle a media España, la que no le vota o la que no le apoya, el derecho a saber, a preguntar, a informarse, a participar en decisiones que le afectan y que, de una manera o de otra, paga. Todo eso hay que incluirlo en lo que, este Sánchez llama estrategia nacional contra la desinformación que, en realidad, es el Ministerio de la Verdad o sea, premiar a los medios afines -los que se dedican a la propaganda-, y castigar a los críticos. Es decir, intentar convertir en bulos las verdades incómodas y tapar con bulos, con propaganda barata, los fracasos del Gobierno.





Mire, aquí con explicaciones de Sánchez o sin explicaciones de Sánchez, con entrevistas , sin entrevistas, con reuniones a puerta cerrada o sin ellas, vamos a seguir explicándoles lo que pasa en España que no es bueno ni bonito y además no nos sale barato. Porque este sectarismo no es contra los medios, Vallés entiéndelo, es contra media España, es contra la oposición, es contra la democracia. Hoy es con los medios, ayer con la independencia judial, siempre será con ustedes porquenos quieren poner a todos un cordón sanitarioa unos por fascistas, a otros por críticos, a otros por españoles, a otros por antipatriotas y, así, hasta el infinito, para seguir intentanto resucitar la idea de las dos Españas. ¿Para qué? Para que mientras España se vaya pareciendo a Corea del Norte a los españoles nos hagan creer que Kin Jon Un es fenomenal y el que se queja es un antipatriota.

Esto es Europa, Sánchez. A ver, Vallés, esto es Europa, esto es España, una democracia Paquito Vallés y por mucha colonia que queráis echar al vertedero con la ayuda de los medios amigos y la escandalosa tibieza de las asociaciones de la prensa, el olor a podrido y a basura no lo vais a poder tapar”.

Audio









También te interesa

Herrera: "Scholz vino a decir que menos paguitas, más reformas o nos mete en la UCI económica"







Audio