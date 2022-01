España registra su primer descenso de incidencia en varios meses: ¿hemos llegado al pico de la sexta ola?

¿Hemos llegado al pico de la sexta ola? Por primera vez en más de dos meses, España ha registrado un descenso significativo de la incidencia acumulada.

Desde mediados del mes de octubre, cuando nuestro país registró la cifra más baja de incidencia después de la quinta ola (40,85 casos por 100.000 habitantes), no ha hecho más que crecer. Las primeras semanas fue un aumento gradual, que a grandes rasgos no parecía ser especialmente significativo. No obstante, a partir de noviembre comenzó a ascender sin control, hasta dejarnos en los 3.306,52 casos de incidencia que se notificaron ayer. La buena noticia es que en un solo día pudimos apreciar un descenso de más de 91 puntos, ya que este lunes fue de 3.397,60 casos.

Se prevé que la incidencia a 14 días descienda también este miércoles como consecuencia del descenso de la incidencia a siete, que en solo 24 horas ha descendido otros 135 puntos. ¿Qué significa esto? Mientras haya una bajada de la incidencia a siete días, podremos observar también ligeros descensos en la incidencia a 14, lo cual se traduce en un descenso también de los contagios por covid-19 a corto y medio plazo. Los expertos, en cualquier caso, recuerdan que la incidencia acumulada actual no es representativa, ya que cada vez más personas optan por realizarse pruebas de autodiagnóstico. Esto significa que muchos positivos no son comunicados oficialmente al Ministerio de Sanidad.



No es el único dato positivo, ya que el número de contagios también se frenó: se notificaron 94.472 nuevos positivos de covid-19. Una cifra significativamente elevada pero por debajo de los 100.000 casos diarios a los que estábamos acostumbrados desde que comenzamos el año. Estamos hablando, así, de que se trata de una de las cifras de contagios diarias más baja en casi un mes.

EFE/ JuanJo Martín



La ocupación de las UCI también desciende, que ayer martes era del 23,69%. Si bien es cierto que aumentó ligeramente la ocupación de pacientes en planta, que pasó del 15,13% al 15,17%, podría explicarse como un ligero incremento por la descongestión de las UCI.

No obstante, no todos los indicadores son positivos y hay un dato especialmente negativo que tampoco podemos olvidar: el número de fallecidos. Ayer martes se notificaron 284 muertos a causa del virus, con la letalidad situada ya en el 1,1%.

¿Cuándo llegará el pico de hospitalizados por covid-19?

Es otra de las cuestiones a las que es necesario dar importancia. Si bien es cierto que debemos observar la evolución de los indicadores los próximos días para certificar que podríamos haber llegado al pico de contagios de esta virulenta sexta ola. No obstante, no podemos obviar la presión en los hospitales, que desde hace ya varias semanas están congestionados.

Las hospitalizaciones por casos graves de coronavirus suelen producirse entre la primera y la segunda semana después del contagio. Por lo tanto, se prevé que si el pico de infecciones se alcanza en los próximos días, el pico máximo de hospitalizaciones podría llegar a finales del mes de enero. En el caso de los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos se alargaría, probablemente, varias semanas más, hasta mediados del mes de febrero.

En cualquier caso, y poniendo todos estos datos sobre la mesa, recuperamos la pregunta que ya hemos hecho al principio: ¿podría estar España, finalmente, cerca del pico de la sexta ola?