Herrera: "Para que Sánchez sea presidente, Junqueras y Puigdemont tienen que salir impunes como sea"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 08:00 horas. ¡Qué tarde es! ¿Verdad? Ay, señor, dos horas que llevamos aquí contándoles cosas que pasan en nuestro país y en el mundo. Es 10 de marzo, es un día soleado y apetecible en varios lugaress de España, incluido la Región de Murcia, que es donde ahora mismo se estaría cociendo la crisis política de la que se podrá hablar en los próximos días.

¿Por qué? Porque al menos una pareja, un par de diputados de Cs le han hecho llegar al PP la intención de su partido, que atribuyen a la dirección del mismo, es decir, a la dirección de Inés Arrimadas, aunque eso no se lo acaba de creer el PP, de pactar una moción de censura con el PSOE para desalojar al PP de la Presidencia del Gobierno de la Región y del Ayuntamiento de Murcia. Parece que ese es uno de los pactos que sí que estaría más cerrado, y el segundo estaría pendiente de alguna que otra cuestión.

Algunos aseguran que no se trataría de una iniciativa de Cs como tal, de la dirección nacional, sino del buscarse un hueco de algunos de los diputados díscolos de Cs de la Región de Murcia que así con el PSOE tendrían encauzado su futuro. Se cambiaría por moción de censura el Gobierno de la Región y el Ayuntamiento de Murcia. Son las últimas informaciones que tenemos al respecto.

EL SÍNDROME CUBANO

Hoy, miren, es un gran día para el debate de varias cosas, una de ellas para la decisión que tome Sanidad y las autonomías para decidir qué pasa en Semana Santa y en San José. Lo que va a decidirse va muy parejo o es muy parecido a lo que se barrunta o lo que se viene comentando, es decir, el cierre perimetral de las autonomías. Si usted es de Cantabria se queda en Cantabria y si es de Cataluña se queda en Cataluña. Abrir un poco más la mano con Canarias y Baleares es pensando en turistras extranjeros y que el toque de queda sea a las 23:00 horas en vez de a las 22:00 horas y que sean seis en vez de cuatro los que puedan reunirse para comer o para cenar, con lo cual, aquí a perfilarse el síndrome cubano.

¿Cuál es el síndrome cubano? Eso de que nuestro Gobierno nos prohíbe hacer turismo por nuestro país, pero a los extranjeros les dejan que campen a sus anchas, que es lo que más indigna, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que es el territorio con más ganas de permitir la movilidad. También Cataluña, pero sobre todo Madrid, que puede recibir por Barajas más turistas extranjeros de los que llegan. Últimamente en Madrid se oye hablar tanto francés por la calle como español.

Y ahí viene la paradoja. No puede ir a Madrid un señor de Extramadura, que tiene una incidencia de 42 personas, y sí puede ir uno de París, que está en 447 por casa 100 mil habitantes. Esta es una cuestión que hay que explicar y que debería explicar la ministra portavoz o la ministra de Turismo porque puede entenderse que para nuestro sector turístico esta semana se podrá mantener la respiración asistida, puedan venir alemanes o parisinos con PCR, que no vienen contagiados, pero, a la vez, por cuestiones sanitarias, para atar bien el verano, que más o menos los españoles no nos movamos demasiado, en la medida de lo posible solo por nuestra comunidad. Eso también tiene su lógica, pero seguramente hay que explicarlo mejor.

Hay 291 muertos en las últimas 24 horas, más de 4.000 contagios, la incidencia sigue bajando y las personas inmunizadas en España son 4 millones, un 3% de la población.

EL "JARDAZO" ECONÓMICO DE LA OCDE

Ayer vivimos dos episodios que merece la pena resaltar. Uno de ellos que habló la OCDE, que incorpora a 37 países. ¿Y qué dijo? Que el país de su organización que se ha dado el mayor “jardazo” económico no ha sido Sudáfrica, Argentina o Turquía, ha sido España. Enhorabuena. Vaya la puntería que ha tenido usted de nacer o de vivir en el país de toda la OCDE que en el 2020 se llevó un “jardazo” económico. Y pronostica que la recuperación que prevé el Gobierno no va a ser tal, sino que va a ser la mitad. Si es que hay días que da gusto contar las noticias.

Y luego está lo de Puigdemont. Ya saben ustedes, ayer les contábamos en este programa que le habían retirado la inmunidad a Puigdemont. Eso no quiere decir nada más que los tribunales belgas se tendrán que inventar alguna que otra cosa para no tener que devolver a Puigdemont a España, que es lo que posiblemente va a pasar. Y que se da la circunstancia de que la mitad del Gobierno español aprobó ayer junto a lo peor de la Eurocámara, Bildu, el PNV, ERC, la ultraderecha flamenca, francesa de Marine Le Pen de conceder ese suplicatorio a Puigdemont, es decir, votó en contra de que pueda ser juzgado y devuelto a España.

Y luego la otra mitad es una mitad que el portavoz, el señor Iceta, dice que hay que indultarlos. Luego, los tribunales belgas podrán decir: Y a mí qué me explican. Y eso cabrea mucho a ERC y hace que a Pedro Sánchez se le ponga cara de Mr. Espungers, el de Dickens, aquel usurero al que se le aparecían por Navidad los fantasmas del pasado. Ahora a él le aparecen los fantasmas de la moción de censura. El lío de Sánchez le ha estallado de golpe por dos decisiones: la supresión de la semilibertad de Junqueras y compañía, el juez les ha enviado de nuevo a la cárcel, lo ha decidido la misma justicia independiente que el Gobierno quiere asaltar. Y la retirada de la inmunidad de Puigdemont, que afecta a ERC y a Junts "per Fricandó". Pero a quienes retratan es a Sánchez y a Iglesias y a su Gobierno porque se visualiza quiénes son todos y qué han hecho para llegar al poder.

Sánchez le debe la Presidencia a un condenado como Junqueras, a un terrorista como Otegi, a un chavista como Iglesias. Es el presidente menos votado de la historia y en el peor momento de la historia escogió a los socios más interesados para que todo empeore aún más. Claro, y frente a la propaganda gubernamental, la justicia y Europa le han quitado la careta. No lo disimulan sus socios, no les importa reconocer que ellos no tienen una sociedad, ellos tienen un negocio y su alianza no se basa en el acuerdo, sino en el chantaje. O me das inmunidad o independencia o adiós el gobierno.

Y ahora se entiende mejor por qué quieren asaltar el Poder Judicial. Porque para que Sánchez sea presidente, Junqueras y Puigdemont tienen que salir impunes como sea, por lo civil o por lo militar, con indultos o silenciando a los jueces. Y, además, tiene que atender a delirios independentistas. Y, además, tiene que aguantar Sánchez a Podemos, que, además de ponerse del lado de Junqueras y Puigdemont, le añade sus pretensiones: una economía sovietizada, intervenida, una sociedad adoctrinada, colonización ideológica caribeña, ataque sostenido a la Constitución, a la Corona, a la pluralidad política, mediática... Bueno, ya veremos cómo afecta todo eso al Gobierno de España. Todos estos son nefastos e indeseables, pero nunca engañan. Lo que son y lo que quieren lo han expuesto siempre, sin ningún pudor, y, pese a ello, Pedro Sánchez les eligió y vendió su alma política a cambio de eternizarse en el poder. Que no nos quieran engañar.