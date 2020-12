Herrera: "Iglesias, como buen comunista, tiene que decidir lo que hablamos en la cena de Nochebuena"

Audio

Espero que estén bien, a las 8 de la mañana -las 7 en Canarias- de este día de Nochebuena. Hoy nos volveremos a encontrar desde las 5 en el especial 'Músicas de Nochebuena" antes de que llegue la Misa del Gallo que en esta ocasión se ha adelantado a las siete y media.

Hoy todo es tan atípico, que seguramente pasarán los años y diremos ¿os acordáis de aquel ...?...

En cuanto a lo que hoy pasemos o tengamos que hacer para poder encontrarnos algunos, tampoco va a crear tanto trauma, en 15 días estaremos en otra cosa.

Hoy es esa noche de los 'afectos' que dice el cursi, ese relamido de Pedro Sánchez que le salen llagas en la boca si dice la palabra Navidad. Recuerda a un tonto que teníamos aquí en Sevilla de IU que cuando llegaban las fiestas de Navidad deseaba feliz solsticio de invierno. Este es una cosa parecida.

Hoy es una cena en la que el vicepresidente del Gobierno de nuestro país que se llama Pablo Iglesiasha decidido de lo que tenemos que hablar. Ya lo dijo el otro día. Como buen comunista tiene que decidir lo que los demás tenemos que hacer en nuestro ambiente privado y de lo que tenemos que hablar y ha dicho el 'tipejo' que hoy los españoles después de escuchar al Rey abrirán un debate de monarquía o república.

Tú que sabrás. El 0,3% es el número de españoles que andan preocupados por el debate monarquía- república. Tú te crees que los demás son como tú, crees que los demás se han convertido en mamarrachos a los que manejar con inducciones como esa. Tú quieres saber de lo que se va a hablar hoy a las casas, como no ha pasado nada este año, como no va ocurrido nada este año. Nada, claro. Nos dedicaremos a hablar de monarquía, república y entonces estaremos pelando una gamba o cogiendo un trozo de carne y diciendo ¿tú crees que es mejor la presidencialista, la semipresidencialista o la parlamentaria?. Y el otro dirá, no, mejor como Francia, Italia o como Alemania. Pero, república federal o unitaria, autoritaria, laica, confesional, una república de... por favor pásame el vino. Fíjate, la primera que tuvimos aquí que Jumilla le declaró la guerra Murcia, o la segunda que se declararon todos la guerra y precisamente la destrozaron, fundamentalmente por tipos como el que hoy está en la vicepresidencia del Gobierno.

A ver, ¿tú quieres saber de lo que va a hablar la gente esta noche? Cuántos han muerto, cuántos no van a estar, cuántos han perecido después de que un gobierno de incapaces como tú no haya puesto orden y no haya tomado las decisiones a tiempo y haya ido tarde hasta en el último ejemplo, cuando no cerró la frontera con Gran Bretaña, y tuvo que hacerlo un día después. Van a hablar de cuántos han enfermado. Tú estuviste enfermo, yo también. Y aquel que estuvo enfermo y qué malito se puso el otro de mas allá. Pueden hablar de los que han perdido el trabajo, de los que se han quedado en la calle para correr, de los que han cerrado su negocio y no saben si lo van a abrir, van a hablar del que no ha podido viajar y del que siendo de Valencia vive en Teruel o de los que se han quedado fuera de España y no han podido venir a casa esta noche por Navidad.

Y se me ocurren más cosas de las que pueden hablar los españoles. De los que rezan para que no les falle el ERTE, o de aquellos que se contagiaron sin saberlo y que por ahí han ido diseminando el virus. Y también pueden hablar de todos los camioneros que están metidos en un túnel o en una autopista esperando horas y horas para poder volver a casa. Y ya veremos cuándo volverán. Se puede hablar de los que quieren vacunarse o de los que no, se puede hablar del miedo a la tercera ola. Fíjate la de cosas que han pasado en España. De los que se van a conectar a videollamadas para verle la cara al que está en vaya usted a saber dónde, de si han pellizcado la lotería, se puede hablar de mil historias, de cómo era la Nochebuena años atrás en los que estaban todos los que ya no están, se puede hablar de las muchas cosas por recordar, se puede hablar de los planes que tiene cada uno para salir del agujero.

Y sin embargo este mamarracho quiere que los españoles nos pongamos hablar de si la monarquía o si la república. Pero este en qué país vive. Pero tú en ¿qué país vives?. ¿Tú quién te crees que eres para decidir lo que los españoles esta noche con tantas cosas por hablar, tienen que hablar?

Entre gamba y gamba seguramente discutiremos si el republicanismo nació en Grecia o las repúblicas de verdad nacieron con la revolución y la guerra civil norteamericana. Y luego la francesa que ya se sabe que Francia da la impresión de que lo inventa todo.

MENSAJE DEL REY

Y luego algunos tendrán la ocurrencia también, como la tiene este Gobierno, de decirle al Rey de lo que tiene que hablar.Sabe el Rey de lo que tiene que hablar y de lo que hablará, de todo eso que le he contado, de lo que ha pasado en España realmente importante a lo largo de este maradado 2020. Que hará una referencia a su padre, velada o no velada, no deja de ser actualidad. Pero vamos a ver, sobreactuaciones el Gobierno puede pedir las justas, porque por la vía de los hechos, Felipe VI ya ha hablado muchas veces y sin vanagloriarse en ningún momento.

Herrera, a Iglesias. "Ese es el país con la realidad que tiene, no los debates que te interesan para ver si salvas la cara

¿Quieres más cosas de las que se puede hablar, chavalote? De los PCR que se ha hecho cada uno, que los laboratorios están haciendo su agosto, me alegro de ello. Están las colas que dan vueltas, más colas que en Doña Manolita para comprar lotería el mismo día 22. Ese es el país en el que vives, ese es el país con la realidad que tiene, no los debates que te interesan para ver si salvas a cara, mamarracho.