Así podrá celebrarse la Misa del Gallo en las parroquias de la geografía española

El coronavirus continúa propagándose por todo el mundo con millones de casos confirmados y un número de muertos muy elevado. Nueve meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declarara una pandemia, el virus sigue viviendo entre nosotros. Por eso, como ya sabemos, las Navidades de este año van a ser diferentes.

El Gobierno presentó un plan-borrador en el que recomendaba quelas reuniones no superasen el máximo de seis personas y ampliasen el límite de restricción de movilidad nocturna hasta la una de la madrugada en días señalados como Nochebuena y Nochevieja. Finalmente, serán las comunidades autónomas las que se dediquen a endurecer las restricciones, adoptando así medidas más severas para evitar una tercera ola de la pandemia cuando aún no ha terminado la segunda.

En cuanto a las celebraciones religiosas podrán desarrollarse en espacios cerrados siguiendo las normas de aforo establecidas en cada comunidad y procurando no cantar y usar, a poder ser, música pregrabada para no expulsar aerosoles que puedan contagiar el coronavirus. A día de hoy, algunas comunidades siguen precisando sus restricciones para unas fiestas navideñas diferentes a causa de la covid-19. Por otra parte, las visitas a las instalaciones de portales de Belén, el aforo no debería exceder el 50%, siempre que en las instalaciones se pueda controlar el acceso y la distancia.

Toques de queda, apertura y cierre de la comunidad, reuniones familiares... Son algunas de las restricciones que los territorios han puesto en marcha. La hora de llegada a casa, que es diferente en cada comunidad, seguirá presente en estos días tan señalados. Por eso, algunos párrocos han tenido que ajustar los horarios para poder celebrar la Misa del Gallo.

Las parroquias preparan la Misa del Gallo de la covid-19

El plan gubernamental establece que la Misa del Gallo se podrá realizar siempre que no exceda la limitación nocturna, pudiendo ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

Es el caso de la parroquia San Francisco de Borja de Valencia, cuyo párroco, el Padre Pedro Miret Giner, celebrará la Misa del Gallo a las siete de la tarde. En la Comunidad Valenciana durante la noche del 24 y 25 han ampliado el toque de queda hasta las doce de la noche. Don Pedro Miret siempre ha celebrado la misa a las once, pero por las circustancias especiales que estamos viviendo de la covid-19 la ha tenido que adelantar. “Este año tendremos la misa de media noche a las siete de la tarde, donde el aforo será del 30%”, ha precisado.

Los sacerdotes, Juan Andrés Martín y Tomás Gil, tienen a su cargo las parroquias de la Unidad pastoral 'Cristo, luz de los pueblos': San Francisco y Santa Clara, El nombre de María, Nuestra Señora de la Asunción y San Isidro. En todas ellas se celebraba la Misa del Gallo a las siete de la tarde y a las once de la noche. El Padre Juan Andrés Martín ha explicado que la misa de la tarde estaba más vinculada a las personas mayores, que eran las que iban en ese horario. Por eso, este año el párroco ha decidido quedarse con la primera hora para que puedan acudir: “Solía ir la familia acompañando a los hijos y los abuelos con los nietos. Este horario facilita más a las personas mayores”, ha subrayado. Debido a la pandemia solamente la harán en la parroquia de San Isidro, ya que es la Iglesia más grande, y por lo tanto, que tiene más aforo.

En la parroquia de San Marcos de Rivas, el Padre Juan Manuel Martín anima a acudir a la Misa respetando las medidas de seguridad ante las normas del Gobierno. Todos los años la celebra entre las diez y media y once. El párroco ha explicado que “ahora con las restricciones de la covid-19 hemos tenido que adelantar la hora para facilitar que los ciudadanos puedan tener la misa y así poder llegar tranquilamente a casa o a cenar”. Los horarios de este año para acudir a la Misa del 24 de diciembre son las seis y media, y otra una hora después. Al ser una parroquia pequeña solo pueden ir 70 personas. Por lo tanto, Don Juan Manuel ha creado un sistema de citas por WhatsApp para saber cuántos acuden a San Marcos. Además, ha precisado en 'Aleluya' que después de llenar el cupo en la primera Misa del Gallo, han tenido que añadir otra para que ninguna persona se pierda la celebración.

La Misa del Gallo desde el Vaticano

La Santa Sede publicó hace más de una semana el calendario de las celebraciones que el Papa Francisco presidirá durante el periodo de Navidad.

Debido a las medidas sanitarias provocadas por la covid-19, la participación en las celebraciones será muy limitada y se realizará según la modalidad utilizada en los últimos meses para respetar las medidas de protección previstas por las autoridades.

El jueves 24 de diciembre el Santo Padre presidirá la Solemnidad de la Natividad del Señor a las 7:30 p.m. en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, donde celebrará la Santa Misa del Gallo. El cambio del horario se debe al toque de queda establecido en todo Italia a las 10:00 p.m.