Herrera, sobre Iglesias: "Este es el cuentista que había venido a regenerar la política"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00 de un jueves que hace el día 8 de octubre del maradado 2020, que es el día en el que se las prometía muy felices Pedro mirándose delante del espejo. -Espejito, espejito, ¿hay alguien más guapo que yo? ¿Más Kennedy que yo?- después de que ayer reuniese a todos y les contase cuáles son mis planes, no se lo contase mucho, pero bueno, dijese más o menos, con buenas palabras, que todo va a ser estupendo. Pues es lo del azulejo, se lo cito muchas veces, ese azulejo que hizo fortuna en su día. Hace un día maravilloso, pues ya verás como viene alguien y te lo jode. Bueno, pues estamos en eso. El que vino y se lo fastidió fue el juez García Castellón, que está convencido de que Pablo Iglesias es un cuentista que trató de engañar a cuenta del caso Dina Bousselham o el caso Iglesias. Lo que ha hecho el juez de la Audiencia Nacional es dar el paso de solicitar al Supremo que investigue a todo un vicepresidente del Gobierno por inventarse una denuncia con el objetivo de que eso le beneficiara electoralmente.

Miren, el caso Dina, yo si quieren se lo refresco, a lo mejor ustedes lo escuchan mucho pero no saben en qué consiste. Dina Bousselham es una dirigente de Podemos que fue asesora y amiga entrañable de Pablo Iglesias cuando era eurodiputado y denuncia en el año 2015 que le robaron el teléfono. Y las conversaciones que tenía por ahí, en algún chat de grupo, comenzaron a publicarse. Contenido de esas conversaciones era cuando decía Pablo Iglesias que iba a azotar a Mariló Montero hasta que sangrase.

Bueno, pues a raíz de la denuncia se abre una investigación en la que se comprueba que esa tarjeta llega a la revista Interviú, que los responsables facilitaron el contenido o parte del mismo al comisario Villarejo, como no va a aparecer Villarejo de por medio, y esa es la excusa de Pablo Iglesias para presentarse como una víctima de las cloacas del Ministerio del Interior.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aplaude durante una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 30 de septiembre de 2020. En esta sesión los populares llevan una interpelación al Gobierno para que se pronuncie sobre los "ataques" al Rey y la estrategia de "miembros del Gobierno" de Unidas Podemos para "debilitar las instituciones" del Estado.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL

PODEMOS, VÍCTIMAS DE SÍ MISMOS

Pero es que la investigación judicial también descubre otra cosa interesante, que los responsables de Interviú dijeron que había imágenes de Pablo Iglesias, al parecer, subidas de tono. Y le dan la tarjeta a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias en lugar de devolvérsela a su legítima propietaria, se la guarda. Y cuando al cabo de los meses se la devuelve, la tarjeta estaba inservible. La había metido en el microondas. Y la investigación judicial también demostró que las conversaciones que aparecían en la tarjeta habían sido difundidas por la propia Dina en conversaciones con terceras personas.

Sabiendo todo eso, que la tarjeta había estado en su poder, que la propia Dina había filtrado la información, Podemos diseñó una estrategia para presentarse como víctimas de una operación de espionaje e hizo de ello el argumento fundamental de su campaña. Y el juez lo que dice en su exposición razonada es que lo del famoso robo de su tarjeta huele a chamusquina y acusa a Iglesias de tres delitos que pueden comportar desde seis meses hasta cuatro años de prisión: denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Y, además, en esa solicitud al Supremo hay frases absolutamente demoledoras.

EL SUPLICATORIO AL SUPREMO

Y el juez ha tomado el paso de solicitar al Supremo que investigue a Iglesias sin consultar a la Fiscalía porque seguramente entre los jueces ya ha cundido la certeza de que con esta Fiscalía gobernada por una ministra del PSOE preguntar es tontería. Claro, así que ahora el Supremo tiene que decidir si solicita el suplicatorio para investigar a Iglesias. Y si eso pasar, los diputados del PSOE tendrían que votar a favor o no. Fíjense, Iglesias escondiéndose en los aforamientos que tanto criticó. Pues prepárense el Supremo y la Fiscalía para aguantar todo tipo de presiones para desestimar el caso. Que se preparen los fiscales porque la imputación hace inevitable la dimisión en un momento en el que el Gobierno está negociando los Presupuestos.

También es verdad que esta gente se aplica muy poco a sí mismo los baremos que usan para los demás. Oiga, Pedro Sánchez puso de ejemplo a aquel ministro alemán que copio un par de párrafos en su tesis y que dimitió inmediatamente. Él que ni siquiera leyó la suya, que se la hicieron completa y ahí lo tienen. Así que, la doble o triple moral izquierdista de Unidas Podemos, con esa doble o triple moral Iglesias no va a dimitir. Ahora van a estar buscando a ver si tiene un primo falangista García Castellón para echarle a la cara y todo eso. Pero García Castellón es el mismo juez que investiga la Kitchen, es decir, que no se anduvo con tonterías.

¿No es fácil que prospere o sí? No lo sé. Oiga, la Fiscalía hará lo posible para que a Iglesias no le pase nada a pesar de que Iglesias simulara un delito para presentarse como víctima del omnipresente Villarejo par obtener ventajas electorales. Este es el cuentista que había venido a regenerar la política.

Una consideración 'afuera aparte', lo de Pablo Iglesias será delito o no, yo no lo sé, pero le ampara la presunción de inocencia. Hombre, lo que yo no sé es si va a ser vicepresidente, pero no lo digo yo, lo decía él, que hasta criticaba los aforamientos. Oiga, recuerden que la presencia de Rajoy en un juicio menor simplemente como testigo justificaba una moción de censura pafra todos estos y sin embargo, ahora, pues qué quieren que les diga.

Por otra parte, Gloria Erizo, que es una abogada de Podemos, ha reconocido que se reunían con fiscales, el señor Stampa y el señor Serrano, para coordinar acusaciones de este caso. Esos fiscales han pedido la imputación de los dos ministros de Rajoy, por ejemplo. ¿Por qué siguen en la causa dos fiscales que han coordinado estrategia con dos abogados a los que el juez acusa de presentar denuncias falsas? O sea, ¿van dos fiscales a acusar a sus antiguos aliados con los que compartían estrategia?

SÁNCHEZ DICE QUE CREARÁ 800 MIL PUESTOS DE TRABAJO

Pues como les digo, esto fastidió la salida como Blancanieves de Pedro Sánchez con pianista incluido porque tú pones a un tío tocando el piano y todo es muy chill out como para buscar el punto zen de los parados, de los hosteleros, los empresarios del turismo y te crees que Sánchez va a crear 800 mil puestos de trabajo de aquí a 2023. No podía haber escogido otra cifra, ha escogido precisamente de Felipe González lo que fue un error estratégico claro que él mismo ha reconocido. ¡Con las cosas buenas que había haber copiado de Felipe González! Que va a hacer todo lo posible para gastarse el grueso de las ayudas europeas previstas para seis años en tres, que es lo que dura su Gobierno.

Ayer lo que presentó fue un programa redactado por guionistas de cuentos, más para la galería, para consumidores, partidarios, mucho más que para inversores. Muy bonitas palabras pero muy pocos programas concretos, mucha transición digital y estas cosas. Pero, oiga, que los agentes económicos basan sus ambiciones sobre planes concretos, sobre objetivos concretos y no precisamente sobre...

Ayer también salió al rescate de Pablo Iglesias la madre de su hijo, Irene Montero, anunciando una nueva ley del aborto a ver si de esa manera no se hablaba, pero nada. Los titulares de hoy, en eso ha tenido muy poco efecto. Qué pena porque el caso Iglesias le ha fastdiado el numerito teatral a Pedro Sánchez y a su pianista que, por cierto, ha anunciado los mismos errores que cometió el Gobierno en 2008. Exactamente los mismos. Estas performances solo crean indiferencia. España está muy castigada para creérselas. Más que el himno de la alegría, el pianista de guardia de Sánchez tenía que haber tocado las orquídeas, que es lo que pega.