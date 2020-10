La mirada económica de Gay de Liébana: "¿Cómo hablamos de reconstrucción si España se está destruyendo?"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

No sé por qué, Don Carlos, pero esa música de que todo irá bien y de que el futuro es nuestro, me suena, o lo que es lo mismo, Don Carlos, lo de crear 800.000 puestos de trabajo en tres años ya lo he escuchado antes y, al final, que recuerde, fueron pomposos brindis al sol que luego acabaron como el rosario de la aurora, con pérdidas económicas y más paro. Las palabras, cuando se entonan, son agradables al oído. Otra cosa es si la rumba es marchosa y cala, invitando a mover el esqueleto. Si toda nuestra suerte la fiamos a hipotéticos 72.000 millones de euros que tienen que venir de Europa, uno no acaba de interpretar cómo tal suma disparará nuestra economía para ser la costa rica de Europa, y no sé si lo de costa rica va con mayúscula o minúscula.

Lo que sí sabemos, Don Carlos, es que a la economía española le falta protección al empleo, al margen de ERTE que apuntan hacia un limbo laboral a perpetuidad. Que nuestra economía real no cuenta con facilidades para evitar la destrucción empresarial, sin ayudas ni exoneraciones fiscales y de cotizaciones sociales para detener la sangría del endeudamiento y que nuestras empresas están asfixiadas sin liquidez. Sí constatamos que no se está haciendo nada para posibilitar la reasignación de trabajadores, cualificándolos para que puedan sumar en sectores que son los que tirarán del carro. Sí sabemos que se está cavando una fosa mortal de deuda pública incontrolable e impagable y que desde el exterior ven una España que avanza hacia la bancarrota a pasos agigantados, con unas consecuencias fiscales a medio plazo catastróficas. Y que en vez de ofrecer estímulos fiscales para atenuar la desaceleración se están sembrando más figuras tributarias para dinamitar nuestra economía. ¿Cómo puede hablarse de reconstrucción cuando España se está destruyendo, Don Carlos?