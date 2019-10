Casado apela a concentrar el voto y Sánchez sutituye la pegada de carteles por un tuit, en inicio de campaña

Este 1 de noviembre ha dado comienzo la campaña exprés que nos llevará a las elecciones generales del próximo 10-N. Los cinco principales partidos políticos de nuestro país ponen en marcha toda la maquinaria para mejorar resultados que les permitan gobernar o, en su defecto, alcanzar acuerdos con aquellas formaciones ideológicamente afines. En este contexto, PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox han iniciado la campaña de muy distinta manera.

PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, publió un tuit, justo en el inicio de la campaña electoral y en sustitución de la tradicional pegada de carteles, en el que llamó a votar PSOE para tener un Gobierno "progresista, fuerte y estable".

Con el #AhoraSí #VotaPSOE, Sánchez, que hace unas horas arrancó la campaña en Sevilla con un mitin en el barrio sevillano de Pino Montano, feudo socialista, pide que "nadie se quede en casa" para tener una "vitoria rotunda" el 10N. "Arrancan días de trabajo e ilusión, de hablar con todos y todas para que nadie se quede en casa", subraya en el mensaje en la red social el candidato, que acompaña con una foto del mitin de arranque de campaña.

A partir de hoy, el PSOE ha añadido a su lema "Ahora Sí", que luce en lonas publicitarias y en redes, la llamada a las urnas: "Vota PSOE". Llamada al voto, que también recoge un vídeo de un minuto de duración que Sánchez dio a conocer en precampaña, y donde subraya la "gran oportunidad" del 10N para formar un gobierno estable los próximos cuatro años. "Un Gobierno -dice Sánchez en el vídeo- que nos una frente a los que intentan separarnos o los que quieren volver al pasado".

PP

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves de que cualquier voto que no vaya para su partido el próximo 10 de noviembre solo servirá para investir al candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con lo que ha apelado al voto útil para su formación.

En el mitin de apertura de campaña en un hotel de Sevilla, ante unas 1.500 personas, según la organización, ha considerado que Sánchez está "inhabilitado para ser candidato si sigue defendiendo la plurinacionalidad" que considera que le ha exigido el PSC, porque no puede ser presidente "alguien que no cree en la nación" española.

"Si quiere ser creíble deje de decir que España es una nación de naciones", le ha recomendado al jefe del Ejecutivo en funciones. Además, ha criticado que Sánchez haya planteado estas elecciones como un "plebiscito" sobre su continuidad, por lo que si no consigue un escaño más que el 28A "debería dimitir".

Frente a ese "referéndum" que cree que ha planteado Sánchez el 10N "solo hay una casilla para contestar no" a su continuidad en La Moncloa, ha dicho, que es la de los populares "el único partido que ha dicho que no va apoyar su investidura". En el resto de las casillas "del sí" pueden "entrar todos los demás", ha asegurado, en referencia sobre todo a los partidos de centro derecha, como Ciudadanos y Vox, porque "cualquier voto que no vaya al PP hará posible que sea investido Sánchez".

Una persona "que ha traicionado a todos, que no ha pactado con nadie y es símbolo de bloqueo y parálisis", ha afirmado sobre el presidente del Gobierno en funciones.

Casado ha iniciado esta campaña con un mitin en el que ha desgranado las medidas de su programa electoral repitiendo una y otra vez qué será lo que haga "cuando lleguemos al Gobierno", dando por segura una victoria en las próximas generales.

En su intervención, ha hecho un ejercicio de autocrítica, al dirigirse a las personas que "en algún momento" votaron al PP y que dejaron de hacerlo. "Tenemos que ser humildes, no somos perfectos, este partido pudo haber cometido errores", ha reconocido, aunque ha puntualizado que cree que son "más las luces que las sombras".

"El PP vuelve con más fuerza que nunca", ha proclamado Casado, para "servir" a los españoles y gobernar, porque hace falta en España un "Gobierno de verdad" al que "no le tiemblen las piernas" frente al independentismo y para evitar la crisis economía.

El líder del PP ha elegido esta ciudad para iniciar su campaña porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es un "referencia y un ejemplo" para el resto de España, ya que el modelo que ha implantado en esta comunidad es el que el PP quiere trasladar a nivel nacional.

Unidas Podemos

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha inaugurado esta noche la campaña del 10N con el aviso de que la coalición no se rendirá a su objetivo de ganar peso para transformar la sociedad desde el Gobierno. "Si permanecemos trabajando codo a codo vamos a terminar ganando", ha asegurado.

Irene Montero ha sido esta noche la protagonista de la apertura de campaña que Unidas Podemos ha celebrado en el espacio Próxima Estación de Madrid, junto a unas trescientas personas y sin su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, que a la misma hora estaba en el programa televisivo "El Hormiguero".

"Compañeras, perseveremos, tenemos la posibilidad de nuevo de ganar diputadas y diputados para el proceso de cambio", ha clamado Irene Montero en el acto de apertura de una campaña a la que Unidas Podemos concurre precisamente bajo el lema "Un Gobierno contigo".

Unidas Podemos se lanza al 10N con el mismo objetivo fallido de abril: obtener fuerza para exigir al PSOE el gobierno de coalición que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, rechaza conformar.

"Hagamos que su plan le salga mal, hagamos que en este país pueda haber un gobierno progresista que haga las cosas de manera diferente", ha pedido Irene Montero tras advertir de que Pedro Sánchez busca "que Cataluña sea la excusa por la que el PSOE pacta con el PP pero no para resolver Cataluña, sino para afrontar una crisis económica" con la derecha.

Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto en marcha la campaña de "la remontada, la épica y el esfuerzo" para dar la vuelta a las encuestas que pronostican una debacle del partido naranja, y ha asegurado que el 10N van a dar "la campanada" y van a ser imparables.

"Os pido que nos votéis, que me votéis y que votéis a Ciudadanos", ha dicho Rivera esta tarde, y ha añadido que quiere ser presidente no porque le haga ilusión dormir en la Moncloa o viajar en helicóptero, sino porque quiere poner en marcha todas las reformas que necesitan los españoles. "¡Eso sí que me pone!", ha exclamado.

Al ritmo de "marcha, marcha, queremos marcha" de Rosario Flores y en medio de gritos de "sí se puede", Rivera ha entrado en este pequeño bar situado en la antigua muralla de Cádiz, donde había un centenar de personas, acompañado de la "número uno" de la lista gaditana, María del Carmen Martínez, y del vicepresidente andaluz, Juan Marín.

Ya fuera, han mostrado el cartel electoral en el que aparece el líder de Cs en un primer plano y detrás, acompañándole, varias personas anónimas. Debajo, el lema de campaña "España en marcha".

Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha inaugurado esta noche la campaña con un llamamiento a todos los españoles, "sin distinción" ni "etiquetas", para que voten a Vox porque "por encima de las diferencias ideológicas, hay una emergencia nacional".

Abascal ha abierto con un mitin en el recinto ferial La Farga, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situado a tan solo dos calles del lugar elegido por el PSC, partido contra el que ha dirigido duros ataques por "traidor".

Ante unas dos mil personas, en llamado "cinturón de Barcelona" y "feudo" socialista, el líder del partido de extrema derecha ha apelado a todos los españoles, pero especialmente a los votantes de socialistas que se han visto traicionados.

"Hoy, en vez de atrincherarnos en el sectarismo ideológico en el que otros están, nosotros no venimos aquí a pedir el voto de la derecha, del centroderecha, del centro, de la ultraderecha, de los socialdemócratas...Venimos a llamar a todos los españoles sin distinción", ha afirmado.

Ha advertido de que la "emergencia nacional" que atraviesa España exige centrarse en lo "esencial" y lo "verdaderamente importante" y no en las "pequeñeces, las distinciones ideológicas o las etiquetas de los partidos".

"Nosotros solo estamos llamando a los españoles, a los patriotas, vengan de donde vengan, votasen lo que votasen, hayan viviendo donde hayan vivido, pero que sean capaces de acudir a una llamada de una alternativa política que es mucho más que un partido", ha destacado.