Herrera: "El presidente del Senado plagió en su manual, pero que no se preocupe porque Sánchez sigue ahí"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes. Es 10 de septiembre del 2019 y estamos en el Auditorio-Palacio de Congresos de Zaragoza. Lógicamente, en Zaragoza porque lo sorprendente es que el Auditorio de Zaragoza estuviera en Granada. No, está en Zaragoza, en una zona céntrica, se puede venir andando, es un paseíto maravilloso, como han hecho las miles de personas que hoy nos acompañan en esta sala Luis Galve a la que saludamos y damos las gracias porque desde las 6 están ustedes aquí. ¡Son fantásticos! Gracias de verdad.

¡Qué gusto venir a una ciudad donde, por cierto, hace un día, la emperatura espléndida, excelente, y donde no llueve! Y no sé si va a llover hoy en Zaragoza, desde luego, donde va a caer, y mucho, es en Cataluña, en Baleares y por la tarde en la Comunidad Valenciana. De hecho, esta noche ya ha sido en el litoral de Barcelona y de Gerona una noche activa, movida y veremos cómo son... Bueno, es la famosa DANA, la de presión está aislada de niveles altos que se va haciendo cada día más popular. Ya empezamos a hablar de DANA como que... Vamos, parecemos licenciados en Ciencias Físicas de toda la vida.

¿Qué noticias son las que hoy fundamentalmente transitan por los canales de información? Pues se lo iremos contando como se lo venimos contando desde desde las 6 en este programa en el que también hablaremos de la ciudad, de Zaragoza, del auditorio, de los mercados, de otras muchas cosas.

Indudablemente la actualidad tiene un nombre, yo se lo contaba, vean ustedes las caras de asombro en muchos de ustedes, cuando no de asombro de pavor ante el relato que ayer la Fiscalía y la acusación particular pormenorizaban en la vista oral en la que se juzga Ana Julia Quezada, que es la asesina confesa, no presunta, es confesa. Fue sorprendida no matando al niño, pero sí con el cadáver del niño Gabriel Cruz, el niño de Rodalquilar en el Cabo de Gata de Almería.

Ayer no quedó tiempo para que declarase ella y que va a empezar a declarar hoy. Ella ayer se presentaba... El aspecto de ella es diferente, lleva un año y algo más en prisión, más delgada, vestida de blanco, psicológicamente quiere vender eso... Los expertos aseguran que eso, hombre, no traslada una imagen más angelical, pero sí menos perversa que la que el relato de los hechos demuestra de la persona.

Fue muy duro escuchar al abogado de la acusación desvelar que el niño agonizó durante casi una hora y que Ana Julia no hizo nada por evitar su muerte. Es decir, ella le muele a palos, después se va a fumar fuera un cigarro o dos o tres y vuelve al cabo de un buen rato. Una hora. Tuvo una hora al niño agonizando. Y cuando ve que no se ha muerto, entonces lo asfixia. Y entonces lo entierra. Y entonces empieza a juntarse con la familia y a escenificar la comedia, que escenificó durante 13 días, 13 días abrazando y besando al padre con el que mantenía una relación, 13 días aparentando que colaboraba en la búsqueda del niño. Después de todo ello vuelve, desentierra el cadáver, lo mete en el coche, se lo lleva, recorre aproximadamente 30 km, 30 km hablando sola, insultando al pequeño ya fallecido y, entonces, es cuando es sorprendida por la Guardia Civil, que la estaba vigilando. La tenía ya en el punto de mira.

Hoy escucharán ustedes hablar a esta persona. ¿Cómo puede llegar una persona a hacer algo así por una realidad inequóvoca que algunos rousseauniano siempre intentan evitar? Es que el mal existe. Las malas personas existen, aunque sean mujeres negras e inmigrantes, como dijo un rousseauniano que no ha leído a Rousseau en su vida, claro, escribiendo en los medios.

Bueno, ¿del politiqueo qué? Del politiqueo hoy hay reunión Podemos-PSOE. Como ha habido 500, eh, y como todas han sido lo mismo: circunloquios diciendo cosas que luego hablan de nada, no llegando a acuerdos porque no quiere llegar el PSOE a ningún acuerdo, el PSOE quiere las elecciones ya, y no quiere que vaya Pablo Iglesias al Rey y le diga: “Yo le doy a este mis votos, con lo cual este, si suma usted, majestad, tiene los míos, los de ERC, los del PNV, los de Bildu, los suyos. Tiene más de 176, o sea que no se escaquee y que se presente. Y el otro seguramente intentará evitarlo, pero a ver cómo lo evita. Bueno, eso si pasa ya se lo contaré.

Entre tanto el Poder Judicial muestra su preocupación por el bloqueo institucional. La inauguración del año judicial fue la ocasión para que el presidente del Poder Judicial, Lesmes, calificara de grave anomalía la falta de acuerdo entre los políticos. Y tanto Lesmes como la fiscal general del Estado hicieron una defensa encendida de la independencia de la justicia española y pidieron respeto para la sentencia del caso del 1 de octubre, que es una sentencia que ya está decidida, que guardan en secreto los miembros del tribunal y que el ponente, yo no sé si habrá acabado ya o estará acabando. No tiene que ser fácil acabar esa sentencia, redactarla, justificarla, explicarla. El problema es cuándo se hace eso público. ¿Hay que jugar con alguna sensibilidad de los tiempos? ¿Si? ¿No? ¿Todo lo contrario?

Bueno, mañana es la Diada en Cataluña, que creo que, desde luego, si sigue el tiempo como está ahora va a caer bastante agua, pero bueno, pueden saltar todos los manifestantes con paraguas amarillo y desde arriba hacer una foto maravillosa, amarilla, todos juntos porque es que ahora el buen catalán... Es agotador ser catalán. Es agotador ser un buen catalán.

Bueno, ser catalán es fantástico y el que lo sea está estupendo, encantado con ello, pero ser un buen catalán, del buen catalán es agotador. Todos los días te tienes que poner algo. Cuando no te pones un lazo, tienes que sacar un paraguas, cuando no tienes que poner las gafas amarillas, cuando no, ahora salgamos todos de manifestación en fila india. Y todos en fila india. Y ahora vayamos... Y todos hacen el dia del baile. Ahora es el casco amarillo, ahora todos se tienen que poner un casco amarillo. Pues nada, pues estos que tienen esa especie de sensación lanar, de la expresión política, pues se pondrán un casco amarillo y serán muy... ¡Y qué bien! Bueno, es un tsunami democrático. ¿Qué será el tsunami democrático? Pues eso lo veremos mañana en la Diada.

Y no se pierdan en 'ABC', pormenorizada, la nueva acusacion de plagio en la política española del presidente del Senado, que es don Manuel Cruz, que se hizo con la presidencia de la Cámara Alta después del fracaso de la operación Iceta. Se acuerdan. Bueno, Manuel Cruz se habría apropiado de textos de hasta 9 filósofos reconocidos sin citarlos en un libro dirigido a estudiantes universitarios. Es decir, es un libro forzosamente menor, no es un libro... En fin, de obra densa, de obra profunda. Es catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona y, en fin, hoy 'ABC' lo demuestra, entre las páginas 16 y 19 colocó textos en los que coloca párrafos enteros sin cambiar una coma y sin citar. Pero bueno, que no se preocupe porque, oiga, el presidente del Gobierno, el doctor fraude plagió y fusiló una tesis que, además, ni la plagió él, se la plagio otro, y ahí esta el tío tan pancho. No pasa nada.