Herrera: "Al PSOE le interesa adelantar las elecciones en Andalucía para evitar la sentencia de los ERE"

Jueves 6 de septiembre del 2018

Andalucía. Andalucía. Miren, en Andalucía hoy tenemos la constancia una vez más, como lo explicaba yo a las a las 07:00 y a las 06:00, de que las elecciones cuando se modifican el tiempo normal o natural de su convocatoria no es por el interés general, no es porque haya que hacer una cosa u otra que realmente convenga a los ciudadanos, es por cálculo electoral de los partidos, porque le interesa a uno, al otro o a los dos. Hoy podemos estar o podemos tener la certeza de que de nuevo, por ejemplo, en un territorio como el andaluz, que puede organizar elecciones cuando considere oportuno porque así lo dictamina el acceso a la autonomía de la comunidad andaluza, pues que Andalucía lo va a hacer porque le interesa al PSOE y porque le interesa Ciudadanos.

¿Y por qué le interesa al PSOE? Porque quiere evitar la sentencia de los EREs que le cogería en plena... Bueno, si no campaña electoral, en pleno calentamiento de la campaña electoral. Tampoco le interesa al PSOE que se recomponga Podemos, etcétera, etcétera. Y a Ciudadanos porque así se desmarca del PSOE unos meses antes, aunque para eso tenga que buscar una excusa. Y entonces es donde entra el sainete, como hoy escribe Manuel Contreras en 'ABC'. El sainete, vamos a hacer un sainete de los Quintero como ganas de reñir.

¿Recuerdan ustedes que Martirio, vamos, se ponía cómo se ponía? Martirio era para darle de verdad... Pues eso. Coge Ciudadanos y ahora mismo se hace el indignado porque resulta que no se ha adelantado nada de lo de los aforamientos y no habido, pues eso, el “relow”. Un “relow” constitucional, institucional, sanitario, sanitario de higiene democrática, etcétera, etcétera en Andalucía. ¿Y te das cuenta ahora, cuando faltan cuatro meses? Y entonces, ahora de repente, son medidas de máxima prioridad.

Bueno, pues entonces a Ciudadanos le interesa que el PP no avance, quitarse el ninguneo del PSOE y PP Rivera, marcar distancias con el PSOE para que no le confundan. Bueno, hacerse el digno. Y entonces, lo que le haces primero es un favor a Susana Díaz. Toda esta excusa del aforamiento, etcétera, etcétera. Oiga, para cambiar los aforamientos hay que cambiar el Estatuto, hay que hacer un referéndum. No es tan fácil. No es tan sencillo. Mañana cámbiame los aforamientos. No, no. Pero bueno, se trata de que todo quede así y vayamos al final de noviembre a elecciones en Andalucía. Total, son cuatro o cinco meses antes de lo que tocaría seguramente, pero como está la sentencia de los EREs... Amigo, no vaya a ser que eso le perjudique al Partido Socialista y tal y cual y Pascual.

Y luego, por otra parte, hace ahora, hoy hace un año, de la degradación política, de la derogación de la legalidad democrática, del asalto y del golpe político más lamentable, contraproducente y vergonzoso, auténticamente vergonzoso, que se ha dado en España. Y se dio en el Parlamento catalán que hoy, por cierto, está cerrado. Hoy cuando quieran hablar los parlamentarios catalanes tienen que venirse a este programa, al otro, al de más allá, a un teatro, donde está un foco... Donde quieran, pero no al Parlamento.

Bueno, aquel es un golpe sin precedente en el que se hizo historia porque se sacó adelante, como saben ustedes, la ley, la ley del referéndum que permitió convocar el día 1 de octubre. Bueno, permitió... En fin... Hizo que se convocan el día 1 de octubre el referéndum famoso y la ley de transitoriedad jurídica, que es la que luego les permitió el día 27, en virtud de los resultados que dicen que hubo en aquella cosa que algunos querían que pareciera un referéndum, declarar la independencia. Pero la puntita nada más. Durante un ratito. Eso es "molt catalá". Ay, sí, sí, sí. No, no, no. "Però no, no, no, no, no". Parece que me atrevo pero no me atrevo. Igual que todas las bravuconadas de Torra en el ladrillo este que soltó en el teatro este de Cataluña ante sus hiperventilados seguidores. Esta cosa de no aceptaré una sentencia condenatoria contra los culpados o los investigados por el 1 de octubre y tal y cual y esto y lo otro.

¿Y qué vas a hacer, Torra? Bien, ¿què faràs? ¿Vas a abrir las cárceles? ¿A que no? ¿A que no te vas a atrever? ¿A que no vas a tener lo que hay que tener para ir a abrir las puertas de las cárceles? Porque es que de la misma manera que salen esos, entras tú. Y aquí el miedo a la cárcel, amigo, cambia muchas cosas. Todo bravuconadas: “Vamos a salir a la calle, vamos a ocupar los espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera”. ¿Y luego qué? ¿Qué vais a hacer?

Bueno, pues en aquel momento, como no tenía la constancia de que podía llegar el 155. Es decir, creían, estaban convencidos de que el Estado era una carcoma. ¿Cómo va a reaccionar el Estado? Bueno, pues montaron la que montaron y el Estado reaccionó y los metió en la cárcel y los va a juzgar. Y uno tuvo que huir engañando a los demás, unos cuantos huyendo engañando a los demás, y los demás quedarse y afrontar la situación como han hecho Junqueras y compañía.

Y todo eso empezó ese día, el día 6, el día 6 y el día 7, y hasta aquí hemos llegado. Hasta que algunos parece que se van cayendo del caballo. Joan Tardà, por ejemplo, portavoz de Esquerra en el Congreso, que dice que es ingenuo y estúpido pensar que el 50% pueda imponer la independencia al otro 50% de catalanes no independentistas. Vamos, hace un tiempo no decías eso, eh. Es lo que tiene la realidad. Un baño de realidad. Vuelve la gente más sensata.