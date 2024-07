Herraiz, sobre la declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado: "Va a ser una foto histórica"

Audio

"Muy buenos días, lo último es el acuerdo entre el PSC y ERC que va a permitir al socialista Salvador Illa ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Alguno dirá, pues no es novedad, es lo esperado. Tampoco era muy difícil conociendo la docilidad de este Gobierno y en especial del presidente.

Aquí todo pasa por saber qué le han arrancado a Sánchez los separatistas, hasta dónde ha cedido el presidente, que es insólito, porque estamos ante una voladura sin precedentes del principio de solidaridad fiscal. Nada mejor que conocer la debilidad de quien se sienta contigo a negociar, de la necesidad imperiosa de darte lo que le pidas porque esto te permite chantajearle hasta el extremo y es lo que han hecho y está la independencia fiscal de Cataluña, su independencia fiscal, un cupo fiscal al estilo del privilegio que tienen en Navarra y en el País Vasco .

¿Qué escenario se abre ahora?

En un primer momento van a preguntar desde Esquerra sus bases. Estamos hablando de cerca de 8.000 afiliados, pero teniendo en cuenta que el acuerdo lo avalan Marta Rovira y Oriol Junqueras, pues se antoja que esto es un mero trámite. La dirección va a acudir,en todo caso, con cuatro mensajes, al margen de que el escenario de una repetición electoral sería catastrófico para sus intereses, cuatro mensajes: primero, ya teníamos la amnistía aunque que la medalla se la colocara Puigdemont y la rentabilizara más que nosotros en las autonómicas; segundo, hemos conseguido la tan deseada financiación singular con una recaudación total de los impuestos y más competencias; tercero, este solo es el paso previo para nuestro gran objetivo que es el referéndum (ahora no lo podemos firmar dirán los de Esquerra por respeto al PSC, pero es lo siguiente y viendo que Sánchez nos da todo lo que le pedimos por qué no también esto), ¿acaso la amnistía no era igual de inconstitucional y terminaron claudicando?

Y cuarta cuestión, que se antoja fundamental, pero que también es un mensaje que manda la dirección de Esquerra a los suyos, a sus bases, este pacto este acuerdo con el PSC reduce a la irrelevancia más absoluta en Cataluña a su enemigo que es Carles Puigdemont. Esto de irrelevancia absoluta hay que matizarlo porque no pueden dejar de mirarle, aunque sea de reojo al fugado. No pueden perder de vista sus movimientos ante la posibilidad de que regrese a España aun a riesgo de ser detenido y entrar en la cárcel.

Era ingenuo creer que Maduro iba a aceptar los resultados de las urnas

Desde Venezuela nos siguen llegando noticias, que no por esperadas, no por previsibles, han tumbado esa ola de esperanza que habían despertado a las elecciones de este domingo.

Había que ser muy ingenuo para dar por sentado que Nicolás Maduro iba a admitir el resultado de las urnas, que iba a permitir la revisión minuciosa de todas las actas. Según han comunicado esta noche desde la oposición, ellos han conseguido ver en torno al 75% de esas actas y el resultado sería de una abrumadora victoria para el candidato Edmundo González Urrutia.

Habla la oposición de que González Urrutia habría obtenido 3 millones y medio de votos más que Nicolás Maduro. El régimen era consciente de que se estaba produciendo una jornada histórica en Venezuela, que amenazaba su poder y que no solo las encuestas, sino la reacción de la call, los resultados en amplias zonas del país anticiparon el cambio.

¿Cómo se perpetra el fraude? No entregamos esas actas y arreglado, ventilamos la manipulación aunque todo el mundo sepa que es una victoria imposible. Ahora la pregunta es si eso se va a poder revertir, si la presión internacional va a provocar que Maduro admita los resultados reales. Esta la cascada de reacciones en Estados Unidos, Chile, Argentina, muchos países hispanoamericanos y de todo tipo de ideologías, pero ni siquiera eso abre puerta para el optimismo, lo que confirma que podía haberse hecho antes redoblando la presencia internacional y con un mayor número de observadores independientes por todo el país.

¿Y desde España qué? Pues por si había alguna duda, Rodríguez Zapatero se ha convertido en el mayor cómplice de todas las tropelías que haya cometido Maduro hasta ahora y que vaya a cometer en el futuro. Ahí está la vulneración reiterada de los derechos humanos, la persecución permanente a la disidencia y el hambre y la miseria que acorrala a miles de venezolanos. De todo esto es y va a ser también cómplice Rodríguez Zapatero, luego nos suele dar lecciones de moderación y de centralidad.

El Gobierno español no ha tenido la contundencia de EE.UU.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Desde le Gobierno de Sánchez qué? El ministro Albares ha pedido que se verifiquen todas las actas.

Los que no defraudan nunca son los socios del PSOE. En Venezuela arropando al chavismo. Además de Zapatero, además de Monedero ha estado uno de los líderes del Partido Comunista, uno de los portavoces de Sumar que es Enrique Santiago y que no ha parado de celebrar la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Estos son los que Sánchez tiene el Gobierno y por mucho que no les guste siempre están ese es el mantra de la derecha, de la ultraderecha.

Su modelo es Venezuela, por eso la vicepresidenta Yolanda Díaz pedía reconocer los resultados.

Vamos a estar pendiente de Venezuela porque ha sido una tarde noche, madrugada compleja, se han repetido las movilizaciones, caceroladas... También se han derribado estatuas con la imagen de Hugo Chávez. La fuerzas de Maduro han respondido con gases lacrimógenos y palos.

Una foto histórica

Aquí en España, la noticia del día está en la citación de Pedro Sánchez en Moncloa. Va a ser una foto histórica cuando la veamos incluso el vídeo porque está previsto que se grabe la declaración.

A las 11 de la mañana tiene que estar ya todo preparado con la presencia del juez, del fiscal, de los letrados de la defensa de Begoña Gómez y con la presencia de la abogada de una de las cinco acusaciones populares, que en este caso va a ser la letrada de Vox.

A las 6 hacíamos un análisis de por dónde puedo ir la estrategia de Sánchez, que acude como testigo y no como investigado, todo apunta que no va a declarar y si lo hace está obligado a decir la verdad con lo que se va a colocar en una tesitura a la que no está acostumbrado.

Está la investigación judicial, que no han podido evitar, mientras guarden silencio ante una evidente responsabilidad política que es paralela a la judicial.

Al margen o no de que declare Sánchez ante el juez del caso tiene muchas preguntas pendientes: ¿por qué Begoña Gómez utiliza la Moncloa como sede de sus negocios? ¿Cuántos empresarios entran y salen de la sede del Gobierno?

Y así con todas las dudas sobre las que ni Begoña Gómez ni Moncloa ni el PSOE han dado ninguna explicación".