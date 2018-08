Son las 08:00, las 07:00 en Canarias:

Muy buenos días. Le saluda Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE' que le va a acompañar hasta la 1. Es lunes, el último del mes, y para hoy se espera calor. Mucho calor en toda España, aunque las temperaturas serán especialmente elevadas en el centro de la península y también donde siempre, en la mitad sur. Septiembre que vaya llamando poco a poco a la puerta, pero va a tener que esperar, y hoy será un día típico del verano más caluroso. Los cielos estarán despejados en la mayor parte del país, salvo en el este de Cataluña, en el litoral de Catalunya donde se espera algún chubasco de carácter puntual.

Además de la previsión del tiempo, lo primero que te cuento es una rectificación del Gobierno. Tiene matices, sí. Deja todavía muchas preguntas abiertas, pero hay que decir que va en una línea distinta, diferente de lo dicho hasta ahora por el Ejecutivo. Te hablo de la respuesta del Gobierno ante la demanda presentada por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros contra el juez Pablo Llarena. Hay que decir que la demanda civil se ha presentado en Bruselas y tiene miga. Sobre todo, viene definida por una carga eminentemente política.

Puigdemont, entre otras cosas, Puigdemont y los suyos acusan a España de ser un estado delincuente. Y lo dicen así, sin avergonzarse lo más mínimo. Alguien que de no ser por vivir de forma cobarde, estaría en la cárcel precisamente por eso, por delincuente. Y nos compara con Kazajistán. ¿Habrá estado alguna vez Puigdemont y los suyos en Kazajistán? Podíamos mandar una temporadita y una temporada larga.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE HERRÁIZ EN ESTE LUNES 27 DE SEPTIEMBRE

Presentan a España como un lugar donde se persigue a las minorías por su ideología nacionalista. Y en ese tono llorón, ese tono plañidero de siempre, dicen que son víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Además de cuestionar nuestro sistema democrático, ya decimos que en esa demanda cargan durísimamente contra el juez Pablo Llarena al que acusan de parcialidad, al que acusan también de ensañamiento en la instrucción que realiza en el Supremo contra el golpe separatista del 1 de octubre.

A pesar de esta versión tan grave, el Gobierno se había puesto de perfil. Se negaba a asumir la defensa de Llarena porque asumían, decían, que la demanda carga contra unas manifestaciones que el juez hizo en una conferencia en Oviedo, me parece que fue. Obviaban, eso sí, lo esencial. Y lo esencial es que al juez le persiguen los independentistas por mostrarse, precisamente, firme en la defensa de la ley. Vamos a recordar lo que decía la vicepresidenta, Carmen Calvo, no hace tanto. Este mismo viernes a la reunión del Consejo de Ministros.

Vídeo-resumen del monólogo de las 8 en 'Herrera en COPE', de la mano del periodista Antonio Herráiz.

Al Poder Ejecutivo no le corresponde la función de defender al juez Llarena. Esto lo decía Carmen Calvo, vicepresidente al Ejecutivo. ¿Qué ha dicho ahora el Gobierno? ¿Dónde está lo nuevo? Pues como de momento no ha dado la cara la ministra de Justicia, no se olviden que es exfiscal, Moncloa ha enviado un comunicado en el que tratan de amainar las críticas que le han llegado de la mayoría de las asociaciones de jueces. También del Consejo General del Poder Judicial. Y en ese comunicado señalan varias cosas: la primera, que van a contratar un despacho de abogados en Bélgica para defender los intereses de España, aunque no definen cuál. Dice más. La nota señala que el Gobierno inició hace días los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Sin embargo, esta respuesta solo ha llegado cuando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, como decimos, le han llovido las críticas del Consejo del Poder Judicial,de las asociaciones de jueces, por cierto, solo una se había desmarcado del resto apoyando al Gobierno, que es la progresista Jueces para la Democracia. Ahí está la matización. Y hasta el viraje del Gobierno, que ya veremos si es tal porque aún deja muchos muchos interrogantes abiertos. Lo que había dicho hasta ahora es que la demanda de Puigdemont no cuestionaban el estado de la justicia española. De ahí la respuesta del vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto.

Por de pronto, mientras Puigdemont sigue campando a sus anchas por toda Europa, mientras sigue riéndose de la justicia con el dinero de todos, sea dicho de paso, el juez Llarena, el que se ha puesto firme frente a los golpistas, tendrá que declarar, está citado ante la justicia belga, el 4 de septiembre. Todo en su sitio.

Y mientras sigue saltándose todas las parcelas de poder, Puigdemont está en esta ocasión en Escocia. Ayer mismo seguía pidiendo diálogo. Esas líneas rojas tienen algo que ver con lo que dijo Quim Torra no hace tanto, que animaba, amenazaba con atacar el Estado.

Bueno, hoy seguimos muy pendientes de Lidia. Lidia estaba este fin de semana en las inmediaciones del Parque de la Ciudadela, en Barcelona, iba con su marido, con sus hijos, salían de compras, y al paso por la verja del parque alguno de los pequeños retiró varios lazos amarillos que inundan este espacio público. En ese momento un hombre comenzó a increparles. La mujer, que es de origen ruso aunque de nacionalidad española, cuando comenzó la discusión lo primero que dijo el hombre fue: “Tú cállate la boca, extranjera de mierda”. El racismo habitual de los separatistas.

Vamos, la cosa se fue calentando, la discusión fue subiendo de tono y el hombre propinó un puñetazo a la mujer tirándola al suelo. El agresor se abalanzó todavía contra esta señora, pero entre el marido y algún transeúnte que pasaba por allí le consiguieron separar. En ese momento huyó aunque después fue identificado por la Policía.

La escena no tiene desperdicio porque el agresor iba con su madre en silla de ruedas y se fue corriendo empujando esta silla. La agredida ya ha anunciado que va a presentar una denuncia. El agresor también contra ella. Y como se da la circunstancia de que el marido de la mujer es afiliado de Ciudadanos en el distrito de Ciudad Vella, la líder de la formación naranja en Cataluña, Ines Arrimadas, también ha anunciado que van a denunciar la agresión ante la Fiscalía.

Ciudadanos va a convocar una manifestación, una concentración, el mismo miércoles en apoyo de la víctima. ¿Se imaginan lo que estaría diciendo Quim Torra si la persona agredida hubiera sido un independentista? Los separatistas, por cierto, se suman a la versión de que no hay motivaciones políticas en esta agresión y que el agresor es un perturbado.

Bueno, esto le pasaba a Lidia en Barcelona. En Valencia, en la localidad de Oliva, un hombre de 75 años resultó herido. Caminaba con su nieto, 10 años tiene el nieto, por la playa donde se celebraba un concierto al aire libre. Este hombre recriminó a unos jóvenes que portaban un cartel en apoyo a los políticos presos por el proceso separatista y la emprendieron con él. Le golpearon y le han causado una brecha. Ya decimos que esto en Valencia, lo que da pie a la locura en la que se ha convertido absolutamente todo esto. O se frena de alguna manera o se nos va a terminar yendo todavía más de las manos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y hoy lunes tenemos también el mensaje del Papa Francisco. Ha estado este fin de semana en el Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Irlanda y a Francisco no hay que decir que nunca se esconde. Y ante más de medio millón de personas, en el Fénix Park Dublín, ha vuelto a pedir perdón por los casos de abuso sexual en la Iglesia.

Así viene este 27 de agosto en el que están pasando más noticias.