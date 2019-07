Herráiz: "El PSOE va a gobernar en Navarra gracias a la abstención de Bildu, los herederos de ETA"

Audio

Muy buenos días. Y mira que me gusta a mí escuchar esta sintonía tan elegante de 'Herrera en COPE'. Muy buenos días, les saluda Antonio Herráiz en nombre de todo el equipazo comandado por Carlos Herrera. Hemos estrenado semana y apuramos estos 3 días que nos quedan antes de dar la bienvenida a agosto. Yo sé que hoy hay muchos que empiezan las vacaciones. Y depende de donde estés vas a tener lluvia o o tiempo estable: las precipitaciones en Galicia y en prácticamente todo el Cantábrico, el tiempo estable lo vas a tener en el resto, donde van a subir las temperaturas, aunque eso sí, no van a alcanzar los registros agobiantes de la semana pasada. ¡Qué bien ha venido la tregua de este fin de semana! ¡Qué gusto eso de ponerte un jersey o una manga larga por la noche después de días en los que el termómetro no comenzaba a bajar hasta bien entrada la madrugada! En alguna una zona de España, en bastantes, ha hecho, incluso, frío del sábado al domingo.

En primer lugar te voy a hacer una pregunta: ¿Te imaginas que en París rinden homenaje a los terroristas que asaltaron la sala Bataclan? ¿Es posible que en el Reino Unido reciban con bengalas a los asesinos que atentaron en el metro de Londres? ¿O que en Nueva York aplaudan a los que derribaron las Torres Gemelas? Esto es impensable. Impensable casi imposible en cualquier lugar del mundo, pero no aquí en España. Aquí recibimos o reciben algunos como héroes a los terroristas que han dejado muchos muertos en el camino.

No es la primera vez que ocurre y debería ser la última, pero siempre que sucede decimos lo mismo y se repite una y otra vez sin que nadie ponga remedio. Este fin de semana primero fue en Hernani. El etarra José Javier Zabaleta salía de la cárcel el sábado. Este Zabaleta fue uno de los jefes de los asesinos bajo el apodo de Baldo. En 1980 lideraba el atentado contra un bar de Zarautz en el que eran asesinadas 5 personas. Luego cuatro años después, en el 84, en Pamplona, participaba en un atentado con coche bomba que acaba con la vida del capitán de la Guardia Civil Luis Hoyo. El historial de este Baldo va mucho más allá, pero a pesar de eso, así era recibido este fin de semana en su localidad natal de Hernani.

No piensen que eran cuatro, no. Allí se podía ver a bastante gente, incluso a padres con hijos bien pequeñitos. A un terrorista condenado por asesinar a, al menos, 5 personas. Y siendo recibido como todo un héroe: aplausos, pancartas de bienvenida, incluso bengalas. La situación se repetía ayer en Oñate. Allí uno de los secuestradores de Ortega Lara llegaba tras abandonar la cárcel de Topas, en Salamanca, y cuando llegaba a su pueblo en Guipúzcoa, en Oñate, el festín habitual: carteles, pasillo de vecinos en su honor, bengalas, cohetes... Y de camino a la herriko taberna a agasajar al torturador que mantuvo encerrado durante 532 días a Ortega Lara.

Todo esto con el pertinente anuncio del propio ayuntamiento de Oñate porque llegaba uno de los suyos. Para completar el patrón de estos homenajes un equipo de informativos Antena 3 fue increpado y zarandeado. Los proetarras no tienen reparos en homenaje a un asesino, pero luego les da cierto pudor que se difunda. Esto ha ocurrido, decimos, en Hernani y Oñate. Casualmente, quizás no sea tanta casualidad, los dos ayuntamientos gobernados por Bildu. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional para que se identifique a los responsables de este homenaje y que se les juzgue por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. Maite Araluce es la presidenta de la AVT.

El Gobierno comunicó su posición tras el homenaje en Oñate. Los califica de “inadmisibles” y anuncia que los pondrá de inmediato en conocimiento de la Fiscalía. Y pide a Bildu que haga autocrítica. Pide el Gobierno a Bildu que hagan autocrítica y que dejen de promover estos actos de exaltación. Esto no deja de tener... Pues una evidente contradicción porque estos de Bildu, y eso lo sabe el Gobierno, son los mismos en los que se va apoyar el PSOE para gobernar en Navarra.

Ya saben que las elecciones autonómicas en la Comunidad Foral las ganó una coalición formada por Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos. Las ganaron con suficiente distancia del segundo partido más votado, pero lejos de la mayoría absoluta. La coalición Navarra Suma liderada por Javier Esparza tuvo 20 escaños por 11 del PSN.

¿Qué opciones tenía el PSN? Pues perfectamente se podía haber abstenido apostando por una fuerza constitucionalista. E, incluso, con esta maniobra podría haberse garantizado el apoyo de UPN en el Congreso, pero no. El PSN ha elegido otros montes más frondosos que le van a traer muchos problemas. No solo a ellos, no solo al PSN, no solo a los navarros, sino al conjunto de los españoles. Si todo va según lo previsto, según ese traje que ya está prácticamente tejido, esta misma semana Maria Chivite, la candidata socialista de Navarra, va a ser investida presidenta de la Comunidad Foral con los votos de los nacionalistas de Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra, con los votos de Podemos y también con el voto del diputado que tiene ese partido de izquierda llamado Izquierda-Ezkerra. Es que ni siquiera con este elenco cuatripartito van a poder gobernar. Necesitan el apoyo de Bildu. Sí, de los herederos del brazo político de ETA, que ya les han dicho, lo ha dicho Otegui, que sin problemas, que cuenten con su abstención.

¿Y por qué? Bueno, los de Bildu se lo han explicado en una carta a sus militantes. Dicen que los futuros socios de ese gobierno encabezado por la socialista Maria Chivite tienen claro que Bildu es un interlocutor prioritario. Después de que esa carta se hiciera pública han tenido que salir desde el PSN diciendo lo de siempre: que ellos no han tenido ninguna reunión con los herederos de Batasuna y que no han alcanzado ningún acuerdo.

Pero es que esto tiene las patas muy cortas porque es evidente y es claro que Bildu no va a apoyar al PSOE aunque sea con una simple atención a cambio de nada. Esto internamente y externamente necesita blanqueo. Internamente ya lo han hecho en el PSN. Ayer les preguntaban a la militancia y casi el 90% de los que fueron a votar avalan sujetarse a los nacionalistas y en la abstención de los herederos de Batasuna, así que hoy mismo el presidente de Navarra va a comenzar una ronda de consultas para fijar el pleno de investidura que va a ser a finales de esta semana. Este es el panorama y este es el acuerdo alambicado que va a impedir al ganador de los comicios, a Javier Esparza, gobernar en Navarra. Ha estado en 'Mediodía' y ha mirado al futuro.

Y después de ir a beber a la fuente de Bildu en Navarra, en el PSOE siguen tratando de... Ya decimos, de blanquear esa operación. No tienen nada fácil porque hay jugadas que no valdrían ni para una partida de mus. Son bastante videntes. Sobre todo para convencer a PP y Ciudadanos para que les apoyen en el conjunto de España y evitar nuevas elecciones. Tampoco es que ninguno de los dos partidos haya manifestado tal posibilidad. Ni Pablo Casado ni Albert Rivera. Pero es que ahora tienen sobre la mesa argumento suficiente para negarles esa opción y ya lo han hecho: con los que pactan con los herederos de los terroristas, ya sea de forma activa o pasiva, no es posible acuerdo alguno. Y se lo ha recordado a Pedro Sánchez la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy.

Con el no rotundo de PP y Ciudadanos el único escenario posible para el PSOE sería reconducir el camino con Podemos. Aquí las cosas tampoco están nada mejor. Según apuntan desde los dos partidos ni Pedro Sánchez ha hablado con Pablo Iglesias desde el gatillazo de investidura ni tampoco los cabecillas de eso que llamaron equipo negociador pero que fueron incapaces de negociar absolutamente nada, equipo negociador de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ni de Pablo Echenique. Hay tiempo, sí, hay tiempo hasta el 23 de septiembre y aunque se dijeron reproches de trazo grueso en el Congreso, en agosto todo es posible. Todo es posible, incluso ese “agosticidio político” que nos lleve a que esos puentes entre los dos partidos de la izquierda se reconstruyan como si aquí no hubiera pasado nada.

Ese es el único escenario posible, viable, para que no tengamos que volver a elecciones el 10 de noviembre. Serían las cuartas en los últimos 4 años. Con este escenario sé que en la política no hay muchos motivos para reír aunque lo que hemos vivido la semana pasada tenga elementos propios de la comedia. Antes de repasar el horizonte que se abre, que tras la investidura fallida, y todo lo que está ocurriendo en ahora por qué no reír, sonreír incluso carcajadas.

Tanto si empiezas hoy tus vacaciones como si las tienes a la vuelta de la esquina o aunque las acabas de terminar, siempre hay un motivo para ello. Y es lo que pensaba Eduardo Gómez, un actor que nos ha hecho reír a carcajadas a muchos españoles y que seguro que en el momento de su muerte el mejor homenaje que querría tener es ese: ver al público desternillado de la risa, el recuerdo de todos los momentos en los que nos hizo reír este Edu Gómez.

Edu Gómez, uno de esos actores veteranos que saltó a la fama del gran público gracias a la televisión. En su caso gracias a dos series: “Aquí no hay quien viva”, donde interpretó al padre del portero de edificio. Y luego al Maxi en “La que se avecina”. Y ahí están sus frases que muchos jóvenes y no tan jóvenes las han tomado de patrón: “A ver, mente fría, pensemos” o “¿qué somos: leones o huevones? o ese “ignorante de la vida”. Puestos a pensar, elijan a qué dirigente político o a qué partido les asignarían estar frases. Vaya de aquí nuestro homenaje.