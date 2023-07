Herraiz: "Ningún dirigente del PSOE va a cuestionar las decisiones de Sánchez, por muy irritantes que sean"

Audio

Desde ocurrencias, hasta supuestas intrigas palaciegas en el PP que solo buscan intoxicar y también el silencio. El silencio de todos los dirigentes socialistas que no les convence el acuerdo con el partido del fugado Puigdemont, pero que callan. Ningún diputado, ningún dirigente del PSOE, va a cuestionar las decisiones que tome el líder. Por muy estomagante que sea.

Hace ya mucho tiempo que el actual secretario general de los socialistas dejó de tener contestación interna, salvo los -cada vez- más esporádicos pellizcos de monja de barones como Page o Lambán. Leves críticas que después en los órganos internos del partido quedan en nada.

El martes estuvo aquí el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y no mostró ningún recelo especial a que Sánchez añada a Junts al pacto Frankenstein. ¿De verdad que no hay ningún dirigente actual que prefiera un acuerdo con el PP antes que cargar con la pesada mochila de la izquierda más radical y los separatistas?

La petición de históricos socialistas tras el 23J

Por eso es interesante escuchar el posicionamiento del socialismo clásico. Es la voz de históricos socialistas que han tenido importantes cargos de responsabilidad dentro del partido. Y agrupados dentro del colectivo Fernando de los Ríos le han pedido a Sánchez lo que seguro que muchos votantes del PSOE y PP desean, que pacten los dos grandes partidos para que España no dependa de Puigdemont ni del resto de la compañía, Bildu incluidos.

A esa petición se ha sumado el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también el expresidente madrileño, Joaquín Leguina, o el que fuera secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo. También los exministros Corcuera, Virgilio Zapatero y César Antonio Molina. Todos tienen una amplia trayectoria dentro de la política y ninguno se acaba de caer de un guindo. Son conscientes que con Sánchez al frente del PSOE cualquier acuerdo o incluso cualquier acercamiento al PP está bloqueado.

Otra cuestión es cómo le vaya a ir a España. Pero Sánchez ha demostrado que a él le va mejor con la izquierda más radical y con los separatistas que con un partido de estado como es el PP. Y como Rodríguez Ibarra, como Leguina, Redondo, Corcuera y todos los que se agrupan en ese colectivo, son conscientes de que con Sánchez a los mandos del PSOE no habrá un gran acuerdo con el PP, piden un cambio orgánico en su partido.

Ese es ahora mismo el debate que ponen sobre la mesa estos históricos del PSOE. O se deja que un prófugo de la Justicia como es Puigdemont sea el árbitro de la política española o se busca cualquier acuerdo PP-PSOE.

Las cuentas para una posible investidura de Feijóo

Pedro Sánchez se va a tomar su tiempo y, para evidenciarlo aún más, se ha ido de vacaciones a la residencia real de La Mareta, en Lanzarote. Sería absurdo insinuar que desde allí no puede coordinar, incluso liderar, cualquier tipo de contacto. Claro que puede, pero que nadie espere ningún movimiento inmediato que clarifique la situación. No va a descubrir sus cartas hasta que Feijóo no termine por estrellarse contra la propia realidad. Es decir: que los números no le salgan. Y a día de hoy, no hay ninguna ecuación que le salga al PP. Ni tampoco hay indicativos de que la vaya a encontrar.

Eso lo sabe Vox, que se ha destapado con una propuesta que mezcla la ironía con la ocurrencia. Los de Santiago Abascal se han dejado 19 escaños por el camino y no han hecho ninguna autocrítica. Toda la culpa de su caída es del PP, de las encuestas y de los medios de comunicación. Y como en campaña, Feijóo aseguró que su objetivo era entenderse con todos, sin descartar al PSOE, ahora Vox le recuerda lo que dijo. Que recurra al PSOE.

Eso VOX sabe que no es posible. Y de ahí su propuesta para tratar de ridiculizar a Feijóo no tenga ningún recorrido. O se llega un acuerdo con Sánchez y todo el PSOE, o no van a realizar escaramuzas que no llegarían a ningún lado. En el PP la postura sigue siendo la misma. Vamos a intentarlo porque es o eso o un cambalache a la izquierda que puede ser letal para España.

El papel de Feijóo como líder del PP

Ahora mismo, el liderazgo de Feijóo no está en cuestión. Por mucho que surjan intrigas tan habituales en los partidos cuando no se cumplen las expectativas. ¿Hay debate? En torno al liderazgo no. Lo hay encaminado a definir por dónde debe ir la relación del PP con VOX, algo que les pasó factura el domingo.

Por eso conviene poner todo en el contexto necesario. No hace ni año y medio que Alberto Núñez Feijóo fue proclamado presidente del PP. Estamos hablando de abril de 2022. Lo que ha venido después todos lo sabemos. Con él al frente del PP, ha conseguido mantener el gobierno de Castilla y León, una histórica victoria en Andalucía y el vuelco en la mayoría de los territorios en las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Lo último son las generales del domingo, en las que ha sacado 47 diputados más que en las generales de 2019. Es el partido más votado. Con 14 escaños más que el PSOE.

Y ante esas voces que empiezan más a enredar que otra cosa, que miran a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña zanja cualquier tipo de discusión. El liderazgo de Núñez Feijóo no se pone en duda. También el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha ido en la misma dirección. Que nadie cuente con él para una caza de brujas contra Feijóo.

El Rey Juan Carlos ya se encuentra en España

Tenemos ya al Rey Juan Carlos en España. Es noticia, pero con una repercusión muchísimo menor a la de su primera vez. Ya lo dijimos en aquella ocasión aquí en COPE, lo que tiene que hacer el Rey para aplacar ese ruido es venir más veces. Está en Sanxenxo y este fin de semana va a participar en las regatas que se celebran en esta localidad pontevedresa.

Hay que recordar que justo la semana que viene se van a cumplir tres años desde que el Rey decidió trasladar su residencia Abu Dabi, movimiento al que fue invitado, en buena parte obligado, así que estos días que está en España vuelve a levantarse ese rosario de informaciones sobre si Don Juan Carlos se debe venir o no definitivamente a su país.

Va a escuchar el ruido de 'las Yolanda' y 'las Belarras' eso forma parte del guion, pero también escuchará a todos los que celebran que el que fue jefe del estado en el momento más importante de nuestra democracia, esté en España.