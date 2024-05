Audio

Así suena uno de los temas más conocidos de Taylor Swift. La cantante da comienzo a su gira en el continente, que pasará por Madrid a finales de mayo.

La letra dice: "Luces, cámara, perra, sonríe/ Incluso cuando quieras morir/ Él dijo que me amaría toda su vida/ Pero esa vida era demasiado corta/ Colapsando caí al suelo/ Todos los pedazos de mí se hicieron añicos mientras la multitud gritaba: ‘¡Más!’”

Esta mañana he estado en uno de esos encuentros que los institutos organizan con periodistas y escritores. Y yo no quería hablar de mí y quería oír hablar a los chicos. Y hemos acabado hablando de esta canción que era hablar de ellos y hablar de mí, de esas veces en las que todos nos piden que sigamos hacia delante, que seamos mejores estudiantes, mejores trabajadores, mejores novios y caemos al suelo y nos falta esa mínima ternura que es necesaria para vivir. Él dijo que me amaría toda su vida, dice Taylor Swift, y se quedó esperando que la vida de quien le amase no fuese demasiado corta. Te esperamos Taylor.

Tenemos elecciones este domingo. Llegamos con 40 por ciento de indecisos. Hasta ahora, mirábamos en las encuestas si se deshacía el empate entre indepes y constitucionalistas. Ahora no lo miramos. ¿Por qué será? ¿No queda indepes? Si suman los independes habrá gobierno indepe.

Illa nos ha dicho en las últimas horas que, con el resultado del domingo, va a presentarse como candidato a la investidura. La de Illa no es si gana o no, sino por cuánto para gobernar, elecciones generales del año pasado. Si gana por goleada, será muy difícil que ERC le niegue su apoyo. Pero se distingue mucho entre el voto autonómico y a las generales, veremos cuánto es el margen con el que gana y ahí está parte del secreto de lo que sucederá a partir del lunes.

Los últimos 'tracking' acortan la distancia entre Illa y Puigdemont, que está mejorando mucho. Hace un llamamiento a concentrar el voto independentista en Junts. Ya veremos, si se acerca mucho a Illa, a él se le complican mucho las cosas y a Sánchez.

El motivo es la sobrerrepresentacio?n en el Parlament de las provincias de Girona y Lérida, feudos nacionalistas, y la consiguiente infrarrepresentacio?n de Barcelona, donde los socialistas son ma?s fuertes. Si se acerca mucho Puigdemont a Illa, veremos cómo aprieta aún más los tornillos a Sánchez.

Otra cosa es cómo acabe el PP y los comunes.