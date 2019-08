Herraiz: “El Gobierno en funciones está poniendo en riesgo la Educación y la Sanidad”

“Son las 8, las 7 en Canarias.

Qué tal, muy buenos días. Llevamos ya dos horas aquí en 'Herrera en COPE', como todo este mes de agosto que está a punto de finalizar. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la 1, antes de las 10 saludaremos a Agustín Bravo y ya el lunes, que será 2 de septiembre, llega Carlos Herrera en el estreno de la nueva temporada. Empieza nuevo curso para el líder que hay que reconocer que ha tenido poco descanso durante todo este mes. Lo han podido escuchar en su habitual ruta de polígonos en todos esos centros en los que no se descansa.

La 'factura Sánchez': este es el coste de un gobierno en funciones España no puede acometer reformas para hacer frente a los desafíos económicos y funcionarios y pensionistas iniciarían 2020 con los ingresos congelados Susana Moneo 28 ago 2019 - 20:32

A cuenta de las vacaciones, hoy regresan los grandes ausentes porque este jueves se retoma la actividad parlamentaria. En las últimas semanas el Congreso ha estado sin actividad y no solo el Congreso. Hoy estamos a 29 de agosto y en todo el mes, y está casi terminado, no hemos sabido nada de Albert Rivera .Tampoco hemos visto a Pablo Iglesias, aunque tiene excusa, porque fue padre de su tercera hija. Y en el caso de Pablo Casado, presencia pública casi fugaz. Es verdad que el presidente es el que tiene más responsabilidad, pero estuvo 12 días de vacaciones en Doñana y no faltaron las críticas. Pero, ¿y Rivera? Menos mal que ha pasado poco. El mayor incendio del verano en Gran Canaria y uno de los más graves de la historia de la isla, la crisis de la historia más importante de España y con la economía lanzando señales de alerta que advierten de un cambio de ciclo, cosas menos, ya ven.

Hoy vuelven todos al trabajo después de todas estas ausencias sonadas que les he contado. A las 4 el pleno del Congreso escuchará las explicaciones de Carmen Calvo sobre la crisis del Open Arms. Sánchez dio un requiebro a la petición de PP y Ciudadanos para comparecer y con la ayuda de Podemos será finalmente la vicepresidenta la que de explicaciones. El espectáculo que se ha dado con esta crisis deja muchas dudas. Si hay otro Open Arms, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Va a mandar otro buque de la Armada? Más preguntas, ¿cuánto ha costado la misión del Audaz? Otra, ¿qué va a hacer el Ejecutivo con las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo como Open Arms? Durante los 20 días que el barco estuvo en el mar, la vicepresidenta no paró de lanzar reproches a la ONG y la acusó de saltarse la legalidad. ¿Van a tomar medidas? También puede responder sobre cuál es la política migratoria del gobierno si la del Open Arms o la del Aquarius de hace un año.

No es el único asunto que rodea al Gobierno. Fuimos a votar el 28 de abril, es decir, han pasado 4 meses y el bloqueo ha afectado a muchos sectores y a muchas administraciones. Las más perjudicadas son las comunidades autónomas. El Gobierno en funciones con un presupuesto prorrogado nos dice que no puede liberar las entregas a cuenta del ejercicio 2019 y tampoco la liquidación del IVA. Se les adeuda 7200 millones de euros. Esto se pudo haber hecho antes de las elecciones, pero aquí no hicieron los deberes. Así que se está poniendo en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales como son la Educación y la Sanidad. Comienza el curso, los niños están a punto de volver a las aulas, pero los colegios no están en funciones como el Gobierno, tampoco los hospitales. Se está abocando a las comunidades al incumplimiento del déficit. ¿El Gobierno en funciones puede hacer algo? Pues no lo hicieron antes de las elecciones y ahora insisten en que no tienen ninguna alternativa legal. Después de la jugada chusca en la que se ha puesto en jaque la Abogacía del Estado, la credibilidad del gobierno ha quedado reducida. No había informe de la Abogacía del Estado, el Gobierno se deslizó con medias verdades. Hasta que apareció ese dictamen en el que se escuda Sánchez para no pagar.

Aquí cada Comunidad van un poco por libre. Las del PP se han unido para que se convoque de forma urgente el Consejo de política fiscal y financiera. La Generalitat de Cataluña sí que va por libre, han emprendido la vía judicial. Y luego, hay comunidades gobernadas por el PSOE como Canarias, que plantean alternativas como la probación de una ley exprés que deje las manos vacías al Gobierno para liquidar lo que le debe a las autonomías.

En el exterior vamos a seguir mirando a Londres. La decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento británico ha encendido todas las alarmas en la Unión Europea .Viendo los antecedentes de Johnson y analizando la comprensión y el apoyo que le dio Donald Trump este mismo fin de semana en la cumbre del G7 en Biarritz tampoco es que haya extrañado mucho su última maniobra, pero Bruselas sabe que un brexit salvaje sin respetar ningún acuerdo tendría consecuencias muy graves. Y es la primera intención que pretende Johnson con esta medida al suspender la actividad de la cámara 5 semanas desde el 10 de septiembre al 14 de octubre, Johnson trata de restar capacidad de reacción a la oposición

La Reina Isabel segunda no tuvo muchas más opciones que tragar con la decisión de su primer ministro y la respuesta de la calle fue inmediata, también en los mercados con la caída en picado de la libra y ahora la posición se prepara para evitar ese brexit sin acuerdo. ¿Con qué opciones cuentan? La reacción más efectiva que no descarta la oposición es presentar una moción de censura. Las cuentas le saldrían, sí, pero, si cuentan con apoyos de diputados conservadores que los hay críticos con Johnson y sobre todo con su deriva para abocar a Gran Bretaña a ese Brexit duro.

En España la suspensión del Parlamento sería un escándalo. En cambio, en Reino Unido no es una situación tan extraña sobre todo tras un proceso electoral. El primer ministro suele pedir a la Reina un cierre de dos o tres semanas para dar comienzo a la nueva legislatura. El problema es que Boris Johnson no ha sido elegido en las urnas y queda solo un mes y medio para que los británicos se marchen de la Unión Europea. Las fechas elegidas son sin duda una encerrona para la oposición. Tendrían apenas unos cuantos días para presentar una moción de censura, pero ya digo que nadie la descarte.

Esto es muy importante para España porque un Brexit duro deja muchos interrogantes abiertos y no solo por la cuenta del Reino Unido que mantiene con el conjunto de la Unión Europea. Las relaciones comerciales entre Londres y nuestro país, la situación de todos los españoles que viven en Gran Bretaña, y la de los británicos que viven en España puede verse afectada”.